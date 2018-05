Neverjeten podvig Slovenca: prvi na svetu slep prehodil znamenito romarsko pot

841 kilometrov romarske poti Camino de Santiago

Martin Močnik, ki je po poročanju STA zaradi prepozno odkrite hude sladkorne bolezni oslepel pred desetimi leti (na eno oko je povsem slep, na drugem očesu pa ima ohranjena le dva odstotka vida), si je priljubljeno romarsko pot Camino de Santiago želel prehoditi, preden popolnoma izgubi svoj vid.

Foto: Thinkstock



Začetki romanja v Santiago de Compostelo segajo v 9. stoletje, ko naj bi v to špansko mesto prenesli posmrtne ostanke apostola Jakoba. Tradicionalni simbol Jakoba je školjka pokrovača, zato so školjke tudi zaščitni znak popotnikov na Caminu de Santiago, kamor se je mogoče podati peš ali s kolesom. Mesto Santiago de Compostela je bilo leta 1998 razglašeno za evropsko prestolnico kulture. Zaradi izjemne arhitekture, verske in kulturne pomembnosti poti svetega Jakoba je bilo mesto uvrščeno tudi na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine.

Foto: Facebook

Z Bibo na poti 21 dni

Kot je zapisano na njegovi strani na Facebooku, mu je podvig, ki ga je 18. aprila začel v francoskem mestu Saint Jean Pied de Port, včeraj tudi uspel. Po 21 dneh sta prispela v eno od najbolj znanih romarskih središč na svetu, Santiago de Compostela.

Od ozeblin do sončarice

Kot je za STA povedal Močnik, ki naj bi bil prva slepa oseba na svetu, ki je prehodita to pot, je bilo najtežje prvi dan, najdaljša razdalja, ki sta jo opravila, pa je znašala 48 kilometrov. "Ko sva z Bibo prečkala del poti na Pirenejih, je snežilo in bilo je zelo vetrovno. Dobil sem ozebline in sončarico, mislil sem, da bom že prvi dan odnehal. Vendar sem zdržal in zatem je pot stekla kar sama od sebe," je pojasnil.

Foto: Facebook

Foto: Facebook

Telefonsko svetovanje in pomoč ob poti

Sprva je bilo predvideno, da bi Močnika na poti spremljal videči spremljevalec (s to mislijo se je zadnja tri leta tudi pripravljal na zahtevno nalogo), a je ta tik pred odhodom sodelovanje odpovedal. Tako se je po poročanju STA povezal z Markom Bručanom, trenerjem psičke Bibe, ki mu je na poti pomagal prek telefona, na pomoč pa so mu prijazno priskočili tudi romarji, ki jih je srečeval na poti.

Kot je mogoče razbrati z objave na strani projekta na Facebooku, to ni bil zadnji večji projekt, ki si ga je začrtal Martin Močnik.