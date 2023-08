Na jesenski oddih v Turčijo do 30 odstotkov ceneje!

Oglasno sporočilo

Prave poletne dni v Sloveniji bi letos verjetno lahko prešteli na prste obeh rok. Sonce nam tokrat res ni bilo naklonjeno, a brez skrbi, ni še vse izgubljeno! Če ne pride sonce k nam, moramo pač mi k njemu, in na srečo poznamo kraj, kjer se zadržuje vse do pozne jeseni – na obalah turške riviere!

Glede na izjemno ponudbo all inclusive, ki je bogatejša kot kjerkoli drugje na svetu, najbrž tudi sonce počitnikuje v Turčiji in zdaj je popoln trenutek, da se mu pridružite tudi vi! Počitniški paketi za priljubljena turška letovišča so na Počitnice.si zdaj namreč na voljo tudi do 30 odstotkov ugodneje, zato hitro preverite ponudbo TUKAJ in si privoščite kraljevsko razvajanje na obalah Sultanove dežele.

Zakaj na jesenske počitnice v Turčijo?

Jesen na obalah Turčije je nekoliko drugačna od naše. Neznosna vročina sicer popusti, a sonce se še nič kaj sramežljivo ne skriva za oblaki, zato so temperature septembra, oktobra, pa tudi novembra še vedno prav poletne, zelo toplo je tudi morje.

Ker ni več najvišja sezona, se že tako dostopne cene še dodatno spustijo, a ne na račun njihove izjemne all inclusive ali celo ultra all inclusive ponudbe. Turški all inclusive je namreč nekaj posebnega, saj poleg neomejenih količin hrane in pijače skozi ves dan zajema tudi številne ostale ugodnosti, kot so brezplačni ležalniki, senčniki, kopalne brisače, internet, vstop na tobogane in bazene, dnevne animacije in športe (odbojka, tenis, fitnes, vaterpolo) ter večerno zabavo.

All inclusive v Turčiji pomeni izjemno bogat paket aktivnosti za vse starosti: od norčavih vragolij v morju in vodnih parkih, do umirjenega sproščanja spa kotičkih, od neskončne zabave v otroških klubih za najmlajše, do animacij ter tisoč in ene možnosti aktivnega preživljanja prostega časa za odrasle. In to ne glede na letni čas!

Več kot dovolj razlogov torej, da muhasto slovensko jesen vsaj za teden ali dva zamenjate za uživaško turško poletje! Na Počitnice.si smo pripravili izjemno paketno ponudbo jesenskih all inclusive počitnic v Turčiji z odhodi iz Ljubljane , Graza ter Dunaja , ob tem pa že tako ugodne počitniške aranžmaje še dodatno znižali do 30 %!

Hitro preverite bogato ponudbo počitniških paketov za Turčijo TUKAJ ali na info@pocitnice.si sporočite vaše želje glede datuma odhoda, vrste namestitve in storitve ter število in starost potnikov in že v nekaj urah vam bomo poslali posebej za vas pripravljen seznam najboljših ponudb jesenskih počitnic v Turčiji. Tako za povpraševanje kot tudi za rezervacije so vam naši izkušeni svetovalci na voljo tudi na telefonski številki 01/280 30 00, od ponedeljka do sobote pa nas lahko obiščete v naših fizičnih poslovalnicah, v nakupovalnih središčih Supernova Ljubljana Rudnik ter Supernova Kranj Primskovo.

Katero turško letovišče izbrati?

Obala južne Turčije je znana tudi pod imenom Turška riviera in je posejana s številnimi priljubljenimi obmorskimi letovišči. Izhodiščna točka vašega all inclusive počitnikovanja bo zagotovo Antalya, saj se tu nahaja letališče za vsa letovišča: Kemer, Belek, Side ter živahna Alanya z okoliškimi kraji Konakli, Incekum ter drugimi.

Ne glede na to, katero letovišče Antalijskega zaliva boste izbrali za svojo jesensko počitniško rezidenco, sta užitek in udobje vsekakor zagotovljena. Med slovenskimi gosti so še posebej priljubljeni hoteli verige EFTALIA , ki se nahajajo v letovišču Alanya. Gre za sklop 3 hotelov, Eftalia Ocean 5*, Eftalia Marin 5* ter Eftalia Aqua Resort 5*, ki so povezani med seboj in si delijo tobogane vodnega parka Eftalia Aqua Resort.

Z dobrim razmerjem med ceno in kakovostjo storitve sta slovenske goste v letu 2022 prepričala tudi hotel Dizalya Palm Garden 5* ob prodnato-peščeni plaži, ki slovi po izjemni all inclusive ponudbi za vse generacije, ter hotel Palmeras Beach 5*, ki se bohoti ob peščeni plaži v kraju Konakli v bližini Alanye.

Za tiste, ki radi uživate v turškem mestnem utripu, bo blizu Alanye kot nalašč hotel The Lumos Deluxe Hotel Resort & Spa 5*, kjer boste že med kratkim sprehodom skozi okoliške uličice dobili popoln vpogled v preplet Orienta in Evrope. Ljubitelji wellness storitev pa boste na svoj račun prišli v prenovljenem hotelu Mukarnas Spa 4*, ki se poleg lastne, 200 m dolge peščeno prodnate plaže s pomolom in vodnega parka lahko pohvali še s pestro ponudbo masaž, turško in parno kopeljo, savno in jacuzzijem.

Kakovostni turistični objekti, gurmanske specialitete, ugodni nakupi izdelkov iz zlata, tekstila in usnja ter pregovorno nevsiljiva prijaznost domačinov so zagotovilo za popolne počitnice, zato še danes preverite bogato paketno ponudbo TUKAJ ali pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si . Se vidimo v Turčiji!

Kaj početi v Turčiji?

Glede na vse hujši tempo življenja ne čudi, da si želimo počitnic, katerih glavni značilnosti sta počitek in sprostitev brez razmišljanja o tem, kaj bomo jedli, kje najti ugodne in okusne koktajle ter kam se odpraviti, če se nam zahoče zabave. Prav zaradi tega so turška letovišča v zadnjih letih vse bolj priljubljena: Turčija je namreč znana kot kraljica all inclusive ponudbe z luksuzno storitvijo po izjemno dostopnih cenah.

Na počitnicah v Turčiji se ne boste samo spočili in sprostili, temveč tudi zabavali – in to zaradi izjemne all inclusive ponudbe povsem zastonj! Če pa primaknete nekaj evrov, lahko doživetje še dodatno nadgradite z izleti za vsak okus. Dovolite, da vas prevzame prostrana dežela nasprotij, ki navdušuje s sožitjem sodobnega življenja in bogate, več tisoč let dolge zgodovine. Podajte se na raziskovanje najstarejšega turističnega mesta na turški rivieri Alanya, ki lahko poleg panorame mesta, nakupovanja in sproščujoče plovbe po morju vključuje še obisk jame Damlataš ali vzpon na alanyski grad z žičnico.

Nič manj zanimiv ne bo niti voden dnevni ali večerni obisk mesta Antalya, ki velja za biser turškega primorja, ali pa veličasten večerni obisk mesta Side, kjer boste po vodenem obisku lokalne zlatarne in vožnji z ladjico lahko samostojno odkrivali prelepe uličice in antične ostanke mondenega antičnega mesta. Izjemno zanimiva je lahko plovba po reki Manavgat do znamenitih manavgatskih slapov in obisk tekstilne trgovine, nekoliko drugačna, a nič manj zanimiva avantura pa je izlet na predstavo z delfini in tjulni, po kateri lahko ob doplačilu celo zaplavate v družbi delfinov.

Če imate raje pesek, boste zagotovo izbrali Jeep Safari in se z odprtimi jeepi za 10 oseb podali na adrenalinsko vožnjo po razgibanem pogorju Taurus, lahko pa tudi združite pesek ter vodo in po nori vožnji z Jeepi dodatno mero adrenalina sprostite še na adrenalinskem raftingu. No, v tem primeru boste naslednji dan najbrž z veseljem sproščali v tradicionalni turški kopeli hamam.

Prav posebna dogodivščina pa bo vsekakor obisk 'bombažne palače' Pamukkale, belih apnenčastih teras, po katerih se pretaka kristalno čista voda iz penečih izvirov, ki naj bi bila celo zdravilna. Voda, ki se pretaka po belih kapnikih, koritih in kotanjah različnih oblik ustvarja pravljično svetlikajočo se modro barvo, ki je prava paša za oči. Obiščite antično mesto Hierapolis na vrhu vzpetine, kjer naj bi bil vrelec mladosti in se okopajte v Kleopatrinem bazenu, v katerem so se nekoč kopali Rimljani. Vsekakor dogodivščina, ki je med počitnicami v Turčiji ne gre zamuditi!

Naročnik oglasnega sporočila je Turistična agencija Počitnice.si d.o.o