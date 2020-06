Mrtvaški krč ali kako veste, da je riba res sveža

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bi se tokrat na počitnicah v Piranskem zalivu poleg brezskrbnega poležavanja na plaži in kopanja v morju želeli naučiti nečesa novega ter domov odnesti drugačna doživetja in spomine na letošnje počitnice?

Planet na obisku – počitniške ideje so na sporedu vsak petek ob 18.30 na Planetu.

V ribiškem vrtu, kot ribogojnico na najbolj južni točki našega morja imenuje njena direktorica Irena Fonda, izveste vse o življenju v morju in sobivanju z naravo.

Slovensko morje ima prijetnih 22 stopinj Celzija. Foto: Osebni arhiv

Kot družina biologov so se gojenja rib lotili na malo bolj znanstven, do narave prijazen način, zato njihove ribe rastejo počasi in v skladu z zakoni narave.

Zgodbo o zanimivem nastanku ribogojnice vam predstavijo na ladjici, s katere lahko opazujete znamenite piranske brancine in orade. Na koncu izleta vas čaka še praktični del, v katerem se bosta naučili prepoznati svežo ribo.

Končno se lahko naučimo prepoznati svežo ribo. Foto: Osebni arhiv

Slovenska obala kljub svoji majhnosti ponuja številna doživetja. Ekipa Planet na obisku se je z lovcem na tartufe in njegovo psičko odpravila poiskat istrske dragulje.

Doživetje, polno adrenalina in pričakovanja, kje rastejo tartufi, bo razveselilo tiste, ki imajo v krvi vsaj malo lovskega nagona.

Z lovcem na tartufe ob odkritju črnega tartufa. Foto: Osebni arhiv

Ekipa Planet na obisku s Suzano Kozel vam za zvečer pripravlja še številne namige, kam se odpraviti na izlet. Ne zamudite.

