Minister: Turisti, ki prihajajo kadit marihuano, niso dobrodošli

Čeprav so uporabo marihuane dekriminalizirali, na Tajskem nočejo turistov, ki tja prihajajo le zaradi omame.

Tajska je junija letos kot prva azijska država dekriminalizirala marihuano, zdaj pa jih skrbi, da bi postali destinacija ljubiteljev te vrste omame.

Tako je tajski minister za zdravje Anutin Charnvirakul v sredo izjavil, da naj turisti nikar ne prihajajo k njim le zato, da bi kadili marihuano. "Tovrstni turisti niso dobrodošli," je dejal.

V dveh mesecih, odkar so marihuano odstranili s seznama prepovedanih drog, se je na Tajskem razcvetel posel, povezan z njo. Še posebej velika uspešnica tako pri domačinih kot pri tujcih so posebne kadilnice, kjer je marihuano mogoče uživati. Za kajenje v javnosti so medtem še vedno zagrožene globe, sploh na javnih mestih, kjer ni dovoljeno niti kajenje tobaka.

Rabo marihuane v zdravstvene namene so na Tajskem dovolili že leta 2018 in še vedno se želijo pozicionirati predvsem kot destinacija, ki poudarja zdravstvene koristi marihuane. Rekreativne uporabe te droge za zdaj ne želijo poudarjati, je opozoril minister, morda pa se bodo v to usmerili "v bližnji prihodnosti".

