Bi zimo preživeli na plaži? To so najboljši tropski otoki za "delo od doma".

Večina tropskih otokov je znanih predvsem po svojih plažah. Vendar je veliko turističnih destinacij od izbruha epidemije pričelo nagovarjati nove segmente obiskovalcev, med katerimi so najbolj zaželeni digitalni nomadi. Teh je namreč zaradi sistematičnega zmanjševanja časa, preživetega v pisarnah, vse več, vzpon digitalnih orodij pa jim omogoča delo od vsepovsod. Samo z dostopom do spleta.

Cena bivanja, kakovost hrane, dostopnost interneta in seveda oddaljenost do plaže, povprečne dnevne temperature ter strošek poti do tja. Parametrov, kako oceniti najboljše destinacije v tujini za "delo od doma", je veliko in znajo biti zelo subjektivni. Zato so pri podjetju Zenefits, ki je po poročanju Bloomberga pripravilo seznam najboljših tropskih otokov za "delo od doma", pri analizi vključili naslednje parametre:

povprečno temperaturo,

število prebivalcev,

razširjenost internetne infrastrukture ter povprečne hitrosti dostopa do spleta,

cene nastanitev,

cene hrane,

ceno transporta do destinacije,

naravne in druge znamenitosti.

V nadaljevanju vam predstavljamo pet najboljših tropskih otokov, na katerih boste ubežali zimi v Sloveniji, hkrati pa boste lahko še vedno brez težav opravljali svoje delovne obveznosti.

Curacao Foto: Shutterstock

1. Curacao

Curaçao je otoška država v južnem Karibskem morju, ki je uradno še vedno del Kraljevine Nizozemske. Curaçao se nahaja 40 kilometrov od obale Venezuele in ima višji BDP na prebivalca kot Slovenija. Gospodarstvo države se naslanja predvsem na turizem in finančno industrijo. Curaçao je znan tudi po tem, da je prostitucija legalna, kar pritegne mnoge turiste.

Zakaj Curacao?

Povprečna letna temperatura je 29 stopinj Celzija.

Stroški nastanitve, hrane in drugih za življenje nujnih dobrin in storitev so v primerjavi z drugimi otoki zelo nizki.

Internetna infrastruktura je zelo dobro razvita in v povprečju ponuja hitrosti do 55 Mbps.

Otok Koh PhaNgan Foto: Shutterstock

2. Otok Koh PhaNgan, Tajska

Čeprav je Koh PhaNgan znan predvsem po zabavah v času polne lune, je zaradi dobre turistične infrastrukture tudi odlično mesto za digitalne nomade. Poleg dobrega dostopa do spleta je otok tudi zelo poceni, saj lahko dnevno porabo (vključujoč strošek namestitve, hrane in interneta) zmanjšate na vsega 17 evrov.

Zakaj Koh PhaNgan?

Je najcenejši otok na seznamu.

Ponuja veliko aktivnosti, od obiska naravnih znamenitosti do kulturnih in drugih dogodkov.

Fernando de Noronha Foto: Shutterstock

3. Fernando de Noronha, Brazilija

Arhipelago Fernando de Noronha se nahaja 354 kilometrov od obale Brazilije v Atlantskem oceanu. Arhipelago sestavlja 21 otokov, na katerih živi od okoli tri tisoč prebivalcev. Otoki se ponašajo z izjemnimi naravnimi lepotami, kar je prepoznal tudi Unesco in nekatere dele razglasil za svetovno dediščino.

Fernando de Noronha je kot destinacija priporočljiva predvsem ljudem, ki želijo uživati v samoti in naravnih znamenitostih ter v športnih aktivnostih.

Zakaj Fernando de Noronha?

Internetna infrastruktura je zelo dobro razvita in v povprečju ponuja hitrosti do 55 Mbps.

Neokrnjena narava in malo ljudi.

Velikonočni otok Foto: Shutterstock

4. Velikonočni otok, Čile

Velikonočni otok je zaradi skoraj tisoč moai kipov ena izmed najbolj znanih turističnih destinacij na svetu. Vendar ni med najbolj obiskanimi. Ravno nasprotno, ker je od najbližjega otoka oddaljen več kot 2000 kilometrov, spada med najbolj izolirane kraje na svetu. Kljub temu je življenje na Velikonočnem otoku zelo poceni. Domačini turiste vabijo tudi z odlično internetno infrastrukturo. Ker je na otoku tudi mednarodno letališče, navkljub oddaljenosti od drugih naseljenih krajev pot do njega ni zapletena.

Zakaj Velikonočni otok?

Nizki stroški za prebivanje in hrano.

Odlična internetna infrastruktura.

Naravne in arheološke znamenitosti.

Aruba Foto: Shutterstock

5. Aruba

Aruba se nahaja le nekaj kilometrov zahodno od Curaca in je tudi del Kraljevine Nizozemske, vendar ima za razliko od sosednjega otoka popolnoma drugačno podnebje. Medtem ko je Curacao pol tropske vegetacije, je Aruba bolj podobna puščavam kot pa džungli. Tudi Aruba je bogatejša država od Slovenije glede na BDP na prebivalca, na otoku živi malo več kot sto tisoč ljudi. Povprečna dnevna temperatura skozi celo leto je 28,4 stopinje Celzija.

Zakaj Aruba?