Maribor: ribe ne dobijo dovolj kisika, ker jih ljudje pretirano hranijo

Delavci mariborske Snage v zadnjih dneh opažajo, da ribe v prvem ribniku Mestnega parka ne dobijo dovolj kisika, kar je posledica pretiranega hranjenja občanov. Obiskovalce parka so zato pozvali, naj tega ne počnejo, pač pa hranjenje prepustijo strokovnjakom, ki to počnejo redno in s primerno hrano.

V ribniku so okrasni japonski krapi, ki jim sicer pravijo tudi koi krapi. Kot so danes sporočili iz Snage, gre za ribogojne ribe, nevajene kruha in druge hrane, ki jo človek sicer dobronamerno ponudi tem živalim. Krapi se prehranjujejo z briketi.

Za njihovo strokovno in nadzorovano hranjenje skrbi osebje Akvarija-terarija, so sporočili iz Snage. Ker ribe hrane, ki jo v vodo strese človek - običajno gre za kruh -, ne pojedo, se hrana nabira na dnu ribnika, kjer počasi razpada. V tem procesu pa iz vode odvzema kisik, zato obstaja nevarnost, da se ribe zadušijo.

Ob ribniku je sicer nameščena opozorilna tabla, ki prepoveduje hranjenje rib, a jo po izkušnjah tistih, ki skrbijo za ribnik, le redkokdo upošteva. Občane so zato pozvali, naj rib, če jim želijo dobro, ne hranijo, pač pa hranjenje prepustijo strokovnjakom, ki to počnejo redno in s hrano, ki okrasnim japonskim krapom ustreza.