Last minute ponudba za poletje 2023: Tunizija in Djerba −20 odstotkov

Oglasno sporočilo

Pri iskanju popolnih poletnih počitnic smo običajno pozorni na več stvari. Večina si želi morja in sonca, stabilnega vremena, dobre hrane in pijače ter kakovostne hotelske storitve. Vse to po čim bolj ugodni ceni, seveda. Upoštevali smo vse naštete želje in se podali na lov za najboljšimi ponudbami dopustov letošnjega poletja. Našli smo jih na Počitnice.si: nepozaben all inclusive oddih v Tuniziji in na Djerbi vam je namreč na voljo po noro ugodnih cenah!

Foto: Shutterstock

Čeprav je vreme še nekoliko muhasto, pa vse močnejši sončni žarki nakazujejo, da je poletje že za vogalom. Če se torej še niste lotili iskanja poletnega oddiha, je skrajni čas, da greste v akcijo, saj so številne namestitve in destinacije že skorajda povsem razprodane, in ne gre tvegati, da bi ostali brez zasluženega dopusta.

Počitnice.si že začeli z all inclusive počitnice v Tuniziji in na Djerbi so še dodatno znižali za 20 odstotkov , zato hitro preverite ponudbo Pobrskali smo po spletni ponudbi slovenskih turističnih agencij in opazili, da so naže začeli z ekskluzivnimi last minute ponudbami , ki jih ne smete zamuditi. Že tako ugodneso še, zato hitro preverite ponudbo TUKAJ in še danes rezervirajte nepozabno poletno avanturo!

Tunizija s priljubljenimi letovišči Hammamet, Monastir in Port el Kantaoui ter otokom Djerba je že leta izjemno priljubljena destinacija slovenskih gostov, saj slovi po ugodnih cenah, dobri all inclusive ponudbi ter bogati ponudbi raznolikih izletov, med katerimi še posebej navdušujejo izleti v mistično Saharo.

Vse to vam je na Počitnice.si v ekskluzivni last minute ponudbi sedaj na voljo 20 odstotkov ceneje, ob tem pa velja poudariti, da lahko tako proti celinski Tuniziji, kot na otok Djerba v počitniški sezoni poletite vsako sredo iz Ljubljane ! Proti letoviščem celinskega dela Tunizije so ob sredah organizirani tudi prevozi iz Zagreba , večkrat na teden pa lahko na obe destinaciji poletite tudi z Dunaja . Možnosti je torej ogromno, vse z namenom, da zaslužen dopust v Tuniziji ali na Djerbi ne bo samo ugoden, temveč tudi udoben!

Foto: Shutterstock

A pozor! Last minute ponudba pomeni, da se polnijo zadnja prosta mesta, zato nikar ne odlašajte: preverite počitniške pakete TUKAJ ali pošljite povpraševanje s svojimi željami glede datuma odhoda ter namestitve na info@pocitnice.si in že v nekaj urah boste na e-mail prejeli TOP ponudbe glede na izbrana merila. Za vse informacije ter rezervacije so vam izkušeni svetovalci pri Počitnice.si na voljo tudi na telefonski številki 01/280 30 00, od ponedeljka do sobote pa tudi v fizičnih poslovalnicah v nakupovalnih centrih Supernova Rudnik v Ljubljani ter Supernova Kranj Primskovo. Za vse informacije ter rezervacije so vam izkušeni svetovalci prina voljo tudi na telefonski številki, od ponedeljka do sobote pa tudi v fizičnih poslovalnicah v nakupovalnih

Zakaj sta Tunizija in Djerba pravi izbiri za poletni oddih?

Tunizija in Djerba na prvi pogled morda nista nič posebnega, a Djerbo naj bi odkril že Odisej med svojim popotovanjem po Sredozemlju, in če se sprehodite po neskončnih peščenih plažah, vam bo takoj jasno, zakaj mu je bil otok tako zelo všeč. Največji otok Severne Afrike namreč slovi po svoji idilični podobi, ki jo krasijo oljčni nasadi in neštete datljeve palme, skozi katere lahko zvečer občudujete vedro zvezdnato nebo in mesečino, ki se utaplja v kristalno čistem morju.

Glede na to, da leži na stičišču Evrope in Afrike, je bila Tunizija že od nekdaj pomembna strateška točka, ki so ji vladali različni narodi, in prav vsak od njih je prispeval h koščku kulturnega mozaika, ki ga je mogoče na ulicah občudovati še danes. Sodobni ritem vsakdana se tu čudovito prepleta z arabsko kulturo in skupaj ustvarjata družbeno stvarnost, ki Tunizijo dela mistično ter zanimivo.

Foto: Shutterstock

Če k temu prištejemo še turkizno morje, neskončne, s palmami okrašene peščene plaže ter kopico hotelov s tremi, štirimi in petimi zvezdicami, ki se ponašajo s prepoznavno all inclusive ponudbo, ne čudi, da so letovišča celinske Tunizije in otoka Djerba že vrsto let izjemno priljubljena izbira slovenskih gostov, ki se navdušujejo nad odličnim razmerjem med kakovostjo in ceno.

To so TOP letovišča v Tuniziji in na Djerbi!

V celinskem delu Tunizije so tako družine kot pari še posebej navdušeni nad kompleksi v modernem turističnem naselju Port el Kantaoui, ki je le nekaj kilometrov oddaljeno od "bisera Sahela", mesta Sousse. Letovišče je bilo zgrajeno izključno v turistične namene in očara z lepimi peščenimi plažami, tlakovanimi ulicami, bari, slikovitimi modro-belimi hišami, manjšim živalskim vrtom, njegova poslastica pa so zagotovo pojoče fontane, ob katerih se lahko družite z domačini.

Foto: Shutterstock

Če se odločite za počitnice na Djerbi, pa lahko izbirate v bogati ponudbi hotelov tako na otoku kot tudi v letovišču Zarzis na celinskem delu, tik za nasipom, ki loči otok od celine. Gre za idilično oazo ob robu Mediteranskega morja, ki so jo odkrili že Feničani, in njeno strateško prednost spretno izkoristili za svoje trgovske poti, kar je vodilo v razvoj obmorskih pristanišč. Danes je tako Zarzis moderno, urejeno in živahno mesto s številnimi odličnimi hoteli, ki jih obkrožajo mogočni nasadi oljk in datljevih palm.

TOP ponudbo počitnic v Tuniziji in na Djerbi 01/280 30 00! Hitro preglejte TUKAJ in si privoščite popoln oddih za dušo ter denarnico! Za več informacij pišite na info@pocitnice.si ali pokličite

Utrip moderne prestolnice ali divji safari po Sahari – Tunizija ponuja oboje!

Tunizija je popolna destinacija tako za sproščena poležavanje in oddih kot tudi za aktivne počitnice. Tisti, ki si želite pobližje spoznati njeno kulturo, se med počitnikovanjem na celini vsekakor morate odpraviti na izlet v živahno prestolnico Tunis in se na tuniški medini preizkusiti v barantanju. Pot nadaljujte proti Kartagini, prestolnici Punskega imperija, katere ostanki so del zaščitenega območja UNESCO, po kosilu pa se sprehodite skozi idilično belo-modro vasico umetnikov Sidi Bou Said s prekrasnimi panoramskimi razgledi.

Prav posebna izkušnja med oddihom v Tuniziji je tudi dvodnevni safari, na katerem si za uvod ogledate najstarejšo mošejo na afriški celini Okba Ibn Nafaa ter delavnico preprog. Popoldne sledi izlet s terenskimi vozili do gorske oaze Chebika in vožnja "off road" v Saharo ter obisk podzemnega hotela Sidi Driss, kjer si lahko ogledate kulise filma Vojna zvezd. Naslednji dan pot nadaljujete čez največje tunizijsko slano jezero Chott El Jerid in mesto Douz, oaze, imenovane Vrata v Saharo, kjer se začenjajo prave peščene sipine. Nepozabni doživetji vsekakor predstavljata sprehod po Sahari na kameljem hrbtu in potovanje do gorovja Matmata ter mesta El Jem, kjer si za konec lahko ogledate enega največjih in najbolj ohranjenih rimskih amfiteatrov.

Foto: Shutterstock

Tudi počitnice na Djerbi lahko izkoristite za izlet po otoku, ki ga začnete na skrajnem jugu, ob rimskem nasipu El Kantara, edini cestni povezavi s celinsko Tunizijo. Sledi vzpon na najvišji vrh otoka do muzeja tradicionalnega življenja in lončarske vasice Guellala ter vožnja do El Ghriba, ki velja za mednarodno romarsko središče Judov. Izlet zaključite na tržnici glavnega mesta Houmt Souk, kjer lahko posedite v kateri od kavarn ali pa urite svoje veščine barantanja.

Oddih na Djerbi lahko dopolnite še s skokom na celinski del Tunizije s trajektom ali čez rimski nasip preko morske ožine, se mimo prostranih oljčnih nasadov zapeljete do gorovja Matmata, kjer obiščete trogloditsko hišo, tradicionalno berbersko bivališče, kjer nekateri Berberi še danes ohranjajo kulturo in jezik. Pred vrnitvijo na Djerbo lahko naredite še krajši postanek v vasici Tamazret, kjer poskusite metin čaj z mandlji, ter obiščete podzemni hotel Sidi Driss, v katerem je postavljena kulisa priljubljene filmske uspešnice Vojna zvezd.

Naročnik oglasnega sporočila je Turistična agencija Počitnice.si d.o.o.