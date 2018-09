Kot v filmu: Slovenka pred 22 leti v morje vrgla steklenico, našli so jo na Nizozemskem

Anita Debeljak Špes je leta 1996 na hrvaškem otoku Pag v morje odvrgla steklenico s sporočilom, 22 let pozneje pa jo je na zahodni obali Nizozemske našel 17-letni Nizozemec. Rodil se je pet let po tem, ko je steklenica odpotovala na neverjetno pot.

Anita Debeljak Špes je leta 1996 na hrvaškem otoku Pag v morje odvrgla steklenico s sporočilom, 22 let pozneje pa jo je na zahodni obali Nizozemske našel 17-letni Nizozemec. Rodil se je pet let po tem, ko je steklenica odpotovala na neverjetno pot. Foto: osebni arhiv

Leta so tekla in Anita je na steklenico že zdavnaj pozabila. Vse do letošnjega poletja, ko je na Facebooku v stik z njo stopil Williem Legrand in zapisal: "Mislim, da sem našel vaše sporočilo v steklenici." "Skoraj me je kap," se spominja. Foto: osebni arhiv Ko je Anita Debeljak Špes leta 1996 med počitnikovanjem v krogu prijateljic na hrvaškem otoku Pag v morje spustila steklenico s sporočilom - poudarja, da tega zaradi odnosa do narave ne bi ponovila - , v tem ni bilo nekega globljega in skritega cilja ali namena, šlo je le za šalo.

Steklenico alkoholne zeliščne pijače je posušila in vanjo vtaknila sporočilo na črtastem lističu papirja. Pravi, da sicer pri izbiri besed ni bila pretirano poetična ali inovativna.

"Zapisala sem samo svoje osebne podatke, naslov in telefonsko številko."

Leta so tekla in danes 42-letna Anita je na steklenico pozabila. Vse do letošnjega poletja in sporočila na Facebooku.

Od sporočila v steklenici do sporočila na Facebooku

"Ko me je Wiillem Legrand našel na Facebooku in zapisal, da je v kraju Beveriwijk našel moje sporočilo v steklenici, me je skoraj kap. Zraven je priložil fotografijo sporočila. Najprej sem mislila, da gre za kakšen virus, in tisti dan sporočila sploh nisem upala odpreti. No, dan pozneje sem se vendarle opogumila in res … presenečenje!" se spominja.

Rdeča pika na zemljevidu označuje mesto, kjer je steklenica začela svojo pot, modra pika pa označuje kraj najdbe.

Če bi imela sledilno napravo ...

Skušala se je vživeti v potovanje, ki ga je obredla zelena steklenica. Verjetno je doživela marsikaj, sklepa. "Z možem sva takoj pregledala tokove in ugotovila, da je res mogoče, da je steklenica pripotovala na Nizozemsko. Verjetno je potovala čez Gibraltar, pa vse do Karibskega otočja in nato naprej proti severu. Morda je plula kot balast kakšne ladje. Če bi imela sledilno napravo, bi bili verjetno zelo presenečeni, ko bi videli, kaj vse je steklenica preživela in kje je že 'ležala', 'plula' ..."

Anita zdaj ostaja v stiku z najditeljem – zanimivo, ta je približno istih let kot njen sin – in ima kot velika ljubiteljica potovanj v načrtu tudi pot na Nizozemsko. Tam bo po 22 letih znova poprijela za steklenico, ki jo je leta 1996 poslala na nepozabno dogodivščino.

