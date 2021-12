Kje preživeti zimsko pravljico? V prečudovitem slovenskem kraju.

Slovenija ponuja prečudovite razglede po vsej državi, a le malo destinacij se lahko pohvali s takšnim, kot smo mu priča ob jezeru Jasna v Kranjski Gori. Ko zapade sneg in svoje naredi še praznična okrasitev, je vse skupaj še lepše. Jezero Jasna in Jasna Chalet Resort različnim vrstam dopustnikov, družinam, prijateljem in parom, ponujata tisto nekaj več, največji poudarek pa namenjajo prijetnemu počutju in druženju. Kaj pravite na to, da bi letošnji praznični december preživeli (tudi) v objemu zimske narave, a na toplem, v enem od pravljičnih iglujev ob jezeru Jasna v Kranjski Gori? Izberite doživetje radoživega druženja ob dobri hrani in prečudoviti kulisi na svoj način. Deležni boste izkušnje, ki ji tod okoli ni para.

Kranjska Gora ima med slovenskimi turističnimi destinacijami poseben sloves. Že samo zaradi osupljivih razgledov in bližine gora je nekaj posebnega. Jezero Jasna ter lepota kraja in Julijskih Alp sta že od nekdaj privlačila pohodnike, planince in naključne obiskovalce, ki se niso mogli upreti edinstveni alpski kulisi v objemu gora in čudovite narave.

Nekateri so se oglasili le na obisku, nekateri pa so si Jasno izbrali za svoj drugi dom. Svoj dom pa si je tam "izbral" tudi prečudovit Jasna Chalet Resort, ki je lahko to zimo vaše idilično družinsko gnezdece, lahko je romantično zatočišče za pare ali preprosto prostor za druženje prijateljev. Zagotavlja prijetno počutje v lepem ali slabem vremenu.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Preživite čas z najdražjimi ob srkanju mehurčkov penine - kot uvod v nadgrajeno gastronomsko ponudbo v enem od unikatnih alpskih iglujev. Ti predstavljajo novost in so dodatek večdružinskim prostornim apartmajem (nekateri tudi z lastno savno, biljardom skritim v jedilni mizi) za večerna druženja in edinstvenim razgledom kar iz postelje.

Čas je za pravljico. Čas je za zimsko pravljico v Jasni.

Kot pravijo pri ponudniku, so novi koncept Jasne postavili tudi v duhu lokalnega dogovora, da je Jasna glavno kranjskogorsko sprehajališče. Lokalna skupnost je uredila dve čudoviti novi peš poti ob reki Pišnici in najnovejšo, ki vodi iz Kranjske Gore do Jasne prek nove razgledne brvi nad reko. Ob Jasni vas pričakata edinstven razgled in obvezen postanek pri kozorogu. Jezero Jasna ostaja odlična izhodiščna točka za gibanje v naravi in Jasna Chalet Resort je letos zimsko ponudbo nadgradil. Ob hrani se lahko družite zunaj v novih alpskih iglujih, za katere priporočamo predhodno rezervacijo od 17.12.2021.

Vsak iglu je namenjen največ desetim osebam in je tudi odlična rešitev v času covida, ko je zdravje še posebej na prvem mestu, saj predstavlja mehurček, v katerem se lahko s svojimi najbližjimi in v ožjem krogu prijateljev družite ob dobri hrani in edinstvenem razgledu na jezero Jasna. Ob rezervaciji enega od iglujev si zagotovite vse prej kot običajno izkušnjo – časovni okvir najema je 1,5 ure za posamezno rezervacijo, za kakovostno preživljanja časa z najdražjimi ob vsakem vremenu. "Verjamemo, da na ta način dodatno spodbudimo zavedanje, da je skupaj preživet čas resnično dragocen," povedo v Jasna Chalet Resortu.

Preverite, kako izgledajo unikatni alpski igluji (avtor posnetka: @cicointhewoods ).

Po vsakem najemu iglu razkužijo z eko ozonom in pripravljen je na naslednje druženje. Vsak iglu je zgodba zase, saj je interier vsakega zasnovan v svojo zgodbo. Kakšno? "Toplo vabljeni, da to ugotovite kar sami," odgovarjajo.

Dodatna ponudba Iglu ob Jasni lahko postane tudi prostor, kjer boste zaznamovali enega najpomembnejših trenutkov v svojem življenju. Ob dodatnem naročilu vam pri Jasna Chalet Resortu ponudijo nekaj več: PLANET ZA DVA – zaroka ob romantični sladici s penino (posebna presenečenja po naročilu),

– zaroka ob romantični sladici s penino (posebna presenečenja po naročilu), MOJE SANJE – upihni sveče na torti (po predhodnem naročilu), ZIMSKA POROKA ZA VEDNO - fotograf bo v objektiv ujel trenutek vajine zimske poroke

Hrana na malo drugačen način - zimska pravljična restavracija ALPSKI igluji Jasna

Tudi pozimi lahko v Jasna Chalet Resortu pojeste odličen zajtrk, kosilo ali pa si v najboljši družbi privoščite večerjo pod zvezdami. Igluji ponujajo nov poseben način oddiha za družine in prijatelje ter razvajanje za ljubitelje dobre hrane v dobri družbi. Ob rezervaciji termina najema igluja, ki so odprti med 10. in 22. uro, je gostom ponujena možnost, da izberejo določen praznični meni v naprej.

"Nenadomestljiv del koncepta zimske restavracije alpski igluji je format 'ko deliš, poskrbiš' (sharing is caring), saj si prizadevamo vrniti k stari tradiciji deljenja dobre hrane z najbližjimi. Glavne jedi vaših izbranih menijev bodo servirane na deskah sredi velike mize, tako da si jih lahko delite s tistimi, s katerimi ste prišli delit svoje dragocene trenutke. Posebnost pa je velika skupinska deska s sladicami, saj, kot veste, se ljubezen množi, ko jo deliš. Saj veste - družina, ki se prehranjuje skupaj, ostane skupaj, pravi pregovor. Ljudje, ki skupaj lomijo kruh, bolje sodelujejo," koncept restavracije pojasnijo pri Jasna Chalet Resortu.

Kulinarična ponudba na jezeru Jasna je raznovrstna. Zimska restavracija ALPSKI IGLUJI JASNA ponuja razvajanje v pravljičnem ambientu in praznične menije.

Za izbor penin in vinske spremljave so letos poskrbeli v Puklavec family wines. Na voljo so štirje pravljični igluji do deset oseb vsak oziroma skupaj samo sedem miz. Zato nasvet - ne oklevajte z rezervacijo in izborom menija.

Z izborom toplih pijač za male in velike otroke vas sicer vabi tudi njihova kavarna Alpska plaža. Kot pravijo pri Jasna Chalet Resortu, so se letos dodatno potrudili z izborom penin, še posebej ob sobotah do konca praznikov, ko imajo dneve penin. Za podkrepitev so na voljo odlične kranjske klobase, burgerji in ostali prigrizki ter legendarni ALPSKI ŠMORN s kopico slastnih dodatkov ... Zimska posebnost so večerna druženja ob ognjišču pod sojem prazničnih lučk. Po aktivnem zimskem dnevu se boste lahko podružili ob tabornem ognju pod zvezdami in v zimski pravljici. Greli vas bodo vroči napitki različnih okusov za velike in male otroke.

Praznična osvetlitev

Poleg slastne kulinarične ponudbe podobo Jasna Chalet Resorta krasi praznična osvetlitev, ki ima svojevrsten koncept in zeleno nit.

"Praznična osvetlitev je samo dodatek vsega, v teh zahtevnih časih želimo prav vsakemu pričarati čim več pravljičnega. Glavna zelena nit je krajinska ureditev nabrežja Jasna Chalet Resorta in okolice v okviru projekta Zeleni objem pod vodstvom hišnega krajinarja. Simbolni pomen okrašene božične smrečice, ki je središče domačega božičnega praznovanja, je zelo star. Zimzeleno drevo je povezano s prastaro predstavo o drevesu življenja kot simbolu upanja in veselja. In te dragocene pomene smo vtkali v krajinsko urejanje okolice Jasna Chalet Resorta. Obiskovalce tako sprejme drevored jerebike kot varovalke vrat v duhovni svet pred vsem zlim. Na vseh sončnih terasah, balkonih apartmajev in na vhodih v objekte bodo gosti srečali bodiko ali božje drevesce, ki po starodavnih legendah odganja zle duhove in nesrečo. Desno pri parkirišču in po terasah v koritih iz kortena se razteza borov gaj, ker bor kot drevo simbolizira resnico in svetlobo. Skratka, celotna krajinska zasnova nabrežja Jasna Chalet Resorta predstavlja sestavo izbora domačih avtohtonih vrst rastlin Triglavskega narodnega parka in starih okrasnih rastlin naših babic na domačih vrtovih. S tem predstavlja prostor za podoživljanje simbolov, energetske in zdravilne moči v zlatorogovi deželi. Toplo vabimo vse na dnevni in večerni sprehod ter druženje ob Jasni," razložijo pri Jasna Chalet Resortu.

Večerni sprehod z baklami

Srce kranjskogorske turistične ponudbe so raznolike možnosti za rekreacijo, aktivnost in doživetja. Med edinstvena zimska doživetja zagotovo spadajo tudi sprehodi z baklami.

Še posebej otrokom bo sprehod z baklami zagotovo pričaral prav posebno izkušnjo, na cilju pa se bodo lahko pogreli ob velikem ognjišču in popekli svoje penice ter se družili.

Bakle – na voljo vam bodo na recepciji Jasna Chalet Resorta, predstavljajo lokalni reciklirani lokalni izdelek, s katerim pri ponudniku spodbujajo družine in družbe k aktivnemu skupnemu preživljanju časa in posledično zmanjševanju uporabe avtomobilov na destinaciji.

Izkušnja, ki ji tod okoli ni para

Celostno gledano Jasna Chalet Resort s pridom in preudarno izkorišča vse, kar ponuja okoliška narava, s svojo ponudbo pa želijo obiskovalcem ponuditi prostor in čas za res posebna doživetja. Vse, kar se dogaja ob jezeru Jasna, nagovarja obiskovalce k uživanju življenja v vsej lepoti. "Vabimo vas, da nekaj dni preživite pri nas, pa tudi na kozarec izbrane penine, na pečenje penic vsak dan med 17. in 19. uro. Ob sobotah ob 10. uri sta na voljo izvedba dihalnih vaj in kopanje v ledenem jezeru po metodi Wim Hof, v pripravi pa je tudi novoletni skok v Jasno prvega dne leta 2022," se proti novemu letu zazrejo pri ponudniku.

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10