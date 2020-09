Ker je hotelu dal negativno oceno, mu grozita dve leti zapora

Letovišče Sea View Resort na tajskem otoku Koh Chang je vložilo tožbo proti Wesleyju Barnesu, Američanu, ki je pri njih bival to poletje, nato pa jih kritiziral na spletu.

Lastnik letovišča je proti ameriškemu gostu vložil tožbo, ker naj bi ta na spletnem portalu TripAdvisor objavil več neresničnih kritik na njihov račun, med drugim jih je obtožil, da so zaposleni pri njih kot "sodobni sužnji". Kot so v letovišču pojasnili za tiskovno agencijo AFP, so z njim večkrat poskusili vzpostaviti stik in zgladiti nesporazume, a se ni odzval, zato so se odločili, da bodo ukrepali po sodni poti.

Foto: Reuters

Barnesa, ki sicer živi in dela na Tajskem, so na delovnem mestu obiskali policisti, ga aretirali in odvedli nazaj na Koh Chang, poročajo tuji mediji. Tam so ga za 48 ur priprli, nato pa proti plačilu varščine izpustili. Zdaj ga čaka sojenje, če bo spoznan za krivega, pa mu grozi do dve leti zapora in okoli 5500 evrov denarne kazni.

V letovišču so se pri tožbi sklicevali na tajsko zakonodajo, ki za tako imenovano blatenje dobrega imena ne pozna milosti. Zagovorniki človekovih pravic in svobode govora so ga v preteklosti že večkrat kritizirali, ker naj bi ga korporacije in vplivneži izkoriščali za zatiranje svobodnega izražanja.

