Kanarski otoki - popolna destinacija za vse okuse

Nekateri komaj čakajo zimo in radosti, ki jih prinaša, drugi bi raje vse leto uživali na toplem, po možnosti nekje ob morju. In za te so Kanarski otoki pozimi popolna izbira, saj se lahko pohvalijo s temperaturami od 20 pa kar do 25 stopinj Celzija. Tako ne čudi, da precejšen del celinske Evrope v zimskih mesecih množično počitnikuje na tem španskem vulkanskem otočju v Atlantskem oceanu, tik ob obali Afrike, ki ga je ustvarila magma iz enega samega majhnega, a izredno vročega žarišča na dnu oceana.

Tudi Slovenci za svoj zimski oddih izjemno radi izberemo Kanarske otoke. Še posebej sta nam pri srcu Tenerife in Gran Canaria, saj ponujata najširši spekter zabave in sta zato kot nalašč tako za športne navdušence in romantične pare kot tudi za družine z otroki. Fuertevetura velja za otok vetra, zato je še posebej priljubljena med deskarji in kajtarji, na otoku Lanzarote pa boste na svoj račun prišli vsi, ki ne marate gneče in radi raziskujete pokrajino.

Kanarski otoki - izjemno priljubljena zimska destinacija

Vsak otok kanarskega arhipelaga je svet v malem in prav vsakega je vredno obiskati – še posebej če organizacijo prepustite strokovnjakom z večletnimi izkušnjami. Z neodvisno spletno turistično agencijo za rezervacije počitnic in potovanj Počitnice.si lahko to zimo na Kanarskih otokih počitnikujete po izjemno ugodnih cenah – in kar je najpomembneje: oddih vam organizirajo točno tako, kot si zaželite. Gre namreč za neodvisno spletno turistično agencijo, ki ima na enem mestu zbrane paketne ponudbe počitnic vseh organizatorjev potovanj v širši regiji

Proti Kanarskim otokom lahko poletite z direktnim poletom z Dunaja, iz Gradca ali Benetk (Trevisa), poleg prevoza pa je v paketne ponudbe počitnic na Kanarskih otokih vključena še izbrana namestitev, ki je pri Počitnice.si v celoti prilagojena vašim željam in potrebam. Izbirate lahko tako med vrhunskimi hoteli z izbrano storitvijo kot tudi apartmajskimi naselji z bazeni, ki omogočajo zgolj najem ali možnost polpenziona. Ob tem vam pri Počitnice.si na vašo željo uredijo najem avtomobila na izbranem Kanarskem otoku. Tako ste povsem neodvisni od preostalih gostov, kar je popolno zlasti za družine in tiste, ki se radi samostojno potikajo po izbrani destinaciji.

Že v nekaj urah boste na e-mail prejeli najboljše in najugodnejše ponudbe za nepozaben oddih na Kanarskih otokih. Vseh ponudb poletov na Kanarske otoke z italijanskih letališč (Benetke, Milano, Bologna) ni v iskalniku na spletni strani Počitnice.si, zato jim na e-mail info@pocitnice.si sporočite, na kateri otok bi želeli poleteti, predviden datum odhoda, vrsto namestitve in število potnikov.

Ni vseeno, kateri otok izberete

Čeprav so Kanarski otoki po površini izjemno majhni in razvrščeni relativno tesno drug poleg drugega, pa so razlike med njimi kar velike. Še več: povsem drug svet sta lahko že sever in jug posameznega otoka. Prav zaradi tega je dobro vedeti, na katerem otoku kanarskega arhipelaga je najbolje iskati optimalno namestitev glede na vaše želje po preživljanju zasluženega dopusta.

Tenerife – zeleni sever in peščeni jug

Tenerife je največji in med slovenskimi gosti tudi najbolj priljubljen kanarski otok, ki je od afriške obale oddaljen le 300 kilometrov. Zaradi izrazite gorske pregrade je podnebno in rastlinsko razdeljen na dva zelo različna dela: vlažnejši in zato mnogo bolj zelen sever ter sončen in suh jug. Na severu prevladujejo ljubka kolonialna mesta, naravne znamenitosti in elegantne črne plaže, ki se skrivajo pod vulkanskimi klifi. Južna stran otoka pa je sončna in suha vse leto. Tu so glavna letovišča (Costa Adeje, Playa de las Americas, Playa Los Cristianos) z bogatim nočnim življenjem, množico majhnih trgovinic in restavracij. Ob obisku otoka Tenerife morate kakšen dan nujno nameniti tudi obisku Siam Parka, največjega vodnega parka v Evropi s številnimi atrakcijami in tobogani.

Gran Canaria – popolna destinacija za vse okuse

Tudi otok Gran Canaria je znan po izjemni raznolikosti: robustne vulkanske vrhove v notranjosti obdajajo proti zahodu globoke soteske, proti severu zelena višavja, proti jugu in vzhodu pa suhe ravnice, ki jih obrobljajo široke plaže z belim peskom. In ravno jug je najboljša izbira za preživljanje zimskih počitnic. Daleč največje turistično letovišče na tem delu otoka je kraj Maspalomas, ki je znan po edinstvenih peščenih sipinah in eni najdaljših plaž na Gran Canarii. Zaradi ugodnih vetrov boste tukaj na svoj račun prišli tudi deskarji in kajtarji, družine pa bodo zagotovo uživale v morskih radostih na šest kilometrov dolgi beli peščeni plaži Meloneras.

Fuerteventura – najlepše plaže Kanarskih otokov

Fuerteventura je drugi največji otok Kanarskih otokov in s 3.000 urami sonca na leto ter več kot 150 plažami najboljša izbira za vse, ki želite uživati v turkiznem morju. Severni del otoka je sestavljen iz drobnih peščenih sipin, medtem ko jug prekrivajo čudovite bele, črne in zlato peščene plaže. Gostje, ki so že obiskali več Kanarskih otokov, so si enotni, da so plaže na Fuerteventuri kljub raznolikosti najlepše na otočju. Čisto vsak lahko najde kotiček, ki mu najbolj ustreza. Ker Fuerteventuri pravijo tudi "vetrovni otok", je pravi raj za vse, ki jih privlačijo vodni športi, predvsem deskanje, jadranje, kajtanje, jadranje na deski in potapljanje.

Lanzarote – Havaji sredi Evrope

Lanzarote je med popotniki znan kot evropski Havaji, saj je večina površja prekrita z lavo in vulkanskim pepelom. Na severu in jugu otoka se dvigajo številne atraktivne vzpetine, vzhod in zahod pa zaznamujejo dolge, črne peščene plaže. Med letovišči je še posebej priljubljena Playa Blanca, ki je na skrajnem jugu otoka in se lahko pohvali s prijetno atmosfero ter številnimi restavracijami in bari ob plaži. Zgolj streljaj stran proti vzhodu je šest plaž ujetih v skalno obalo. Gre za zaščitene plaže Papagayo s peščenimi zalivi za kopanje. Droben pesek, kristalna voda in majhna restavracija ustvarjajo odličen kraj za počitniški oddih.

Izkušeni svetovalci na Počitnice.si so vam na voljo tudi na telefonski številki 01 280 30 00, od ponedeljka do sobote pa jih lahko osebno obiščete tudi v njihovih agencijah v Supernovi Ljubljana Rudnik ali Supernova Kranj Primskovo.

