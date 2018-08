Kako prihraniti na počitnicah?

Počitnice ob morju in potovanja so večinoma povezana z večjimi stroški, zato je dobro načrtovanje dopusta prvi ukrep, da se izognemo nepričakovanim, predvsem pa skritim stroškom.

Le zakaj bi med dopustom preveč zapravili, če lahko s skrbnimi pripravami celo prihranimo.

10 stvari, ki jih ne smemo spregledati, ko se odpravljamo na potovanje:

#1 Proračun

Pripravimo si finančno konstrukcijo počitnic: vedno se pozanimajmo o celotnih stroških transporta in namestitve. Upoštevajmo okvirne cene na destinaciji. Glede na razpoložljiva sredstva, ki smo jih namenili dopustu, določimo, kakšen dnevni strošek si lahko privoščimo in takoj bomo videli, koliko denarja lahko namenimo nakupom spominkov in zabavi.

Z debetno kartico Visa lahko na dnevni ravni spremljamo stanje na računu in imamo s tem boljši pregled nad porabo. Vodenje računa z debetno kartico VISA je namreč vključeno v Paket Komplet Nove KBM.

#2 Torek, dan za letalske vozovnice

Dovolj časa pred odhodom si pridobimo letalske oziroma druge vozovnice. Bližje ko je dan odhoda, dražje so letalske vozovnice, razen če ste po srcu avanturist in bi raje počakali na "last-minute" ponudbe.

Na spletu lahko najdemo cenejše letalske vozovnice, kot jih dobimo pri turističnih agencijah. Vozovnice so praviloma najugodnejše ob torkih, medtem ko je sreda najboljši dan za letenje. Preden na spletu rezerviramo svoj let, vedno preverimo, koliko časa bomo morali čakati na povezave med leti, saj se lahko zgodi, da imamo do naslednjega leta skoraj ves dan časa.

Spletna banka vam lahko lahko močno olajša nakup letalskih vozovnic. Kompleten nabor bančnih storitev v okviru Paketa Komplet Nove KBM vključuje spletna in mobilna plačila v EU do 50 tisoč evrov, ki jih opravljate neomejeno, brez dodatnih stroškov (brez provizije).

#3 Nepredvideni stroški

Za nakup letalskih vozovnic prek spleta nam zelo koristi, če imamo na računu vedno dovolj denarja, da lahko spletni nakup opravimo takrat, ko nam najbolj ustreza.

V naboru kompletnih bančnih storitev je za ljudi, ki nakupujejo na spletu, zelo primeren limit v višini dva tisoč evrov na osebnem računu. Še posebej poleti nam nepredvideni dogodki in izdatki lahko hitro zagrenijo brezskrbno uživanje, takrat bomo zelo hvaležni za višji limit na računu.

Paket Komplet Nove KBM ­ponuja limit na računu do dva tisoč evrov, tako da si lahko brez skrbi ob pravem trenutku uresničimo želje po potovanju. Če nam kompletna bančna ponudba omogoča še plačila v EU do 50 tisoč evrov brez provizije, potem smo vsekakor našli idealnega finančnega partnerja.

#4 Vedno domača valuta

Ko v tujini plačujemo v trgovini ali dvigujemo gotovino, moramo vedeti, koliko nas stane pretvorba iz lokalne valute v evro. Kjer evro ni uradna valuta, nas bo plačilo s konverzijo stalo več, kot če bi izbrali plačilo v lokalni valuti. Pretvorbo v evre opravi naš ponudnik bančnih storitev, kar je na vsak način ugodnejše za nas. Strošek nakupa s konverzijo je lahko tudi do pet odstotkov dražji kot brez konverzije, zato se vedno odločimo za plačilo v lokalni valuti.

Da bomo vedno vedeli, koliko smo zapravili in kakšno je stanje na našem računu, vključimo Paket Komplet , ki nam z brezplačno spletno banko omogoča pregled stanja na računih, sklepanje in pregled varčevanj, depozitov, zavarovanj, kartic, naročanja in upravljanja z limiti na računu in plačilnih karticah, preprosto plačevanje doma in v tujini ter polnjenje predplačniške kartice 24/7.

#5 Z gotovino ali kartico?

Preden se odpravimo na dopust, preverimo predvidene stroške in koliko gotovine v lokalni valuti bomo potrebovali.

Še posebej za daljše počitnice ni pametno jemati s seboj prevelikih količin gotovine, raje sproti dvigujmo denar na bankomatih ali plačujmo s karticami. Če bomo slučajno vseeno morali dvigovati denar na bankomatih, to naredimo z bančno kartico Maestro.

Če ste ugotovili, da bi radi zamenjali banko, lahko izberete banko, ki to preprosto opravi namesto vas. Nova KBM uredi vse v zvezi s prehodom na novo banko. Poleg tega bodo nove stranke pol leta razvajali z brezplačno uporabo Paketa Komplet

#6 Ko zmanjka gotovine

S karticami z odloženim plačilom na počitnicah (pa tudi doma) ne dvigujmo denarja, ker nas bodo bančna nadomestila stala pravo premoženje.

Še boljša rešitev pa je, da izberemo banko, ki nam omogoča sprotne brezplačne dvige na bankomatih v evrih v Sloveniji in v državah EU.

Denar, ki bi ga sicer mimogrede namenili stroškom za provizije, lahko tako "prelijemo" v kaj koristnejšega, kot je na primer kavica ali kakšen drug manjši priboljšek. Vseeno pa moramo paziti tudi na dodatne stroške lastnika bankomata.

Paket Komplet Nove KBM ­ponuja trenutno najpopolnejšo bančno ponudbo na trgu, v okviru katere so tudi brezplačni dvigi na bankomatih v EU.

#7 Vedno brez skrbi

Čeprav se nam zdi, da smo tudi na dopustu vedno pozorni na varno plačevanje in shranjevanje svojih kartic ter gotovine, nas občasno lahko presenetijo nepredvideni dogodki. Kako poskrbeti, da bodo vsakdanje skrbi res ostale doma in bomo res lahko sproščeno uživali na plaži ob koktajlu in druženju? Tako, da se odločimo za varnostno SMS-obveščanje, ki nas opozori na vsak dogodek na naši bančni kartici.

Banka, ki ima kompleten odgovor na vsa finančna vprašanja, svojemu komitentu ponuja tudi varnostno SMS-obveščanje. Izberimo banko, ki kompletno bančno izkušnjo oplemeniti še z vključenim vodenjem računa z debetno kartico VISA.

#8 Na banko še pred dopustom

Banke se poskušajo bolj ali manj prilagoditi svojim strankam in privabiti tudi nove, zato skrbno izberimo ponudnika plačilnih storitev, ki mu bomo zaupali svoj denar. To storimo še pred odhodom na dopust, da bomo čim prej lahko začeli uživati v vseh koristih, ki nam jih ponujajo z različnimi bančnimi paketi. Med drugim nam bo zelo koristila možnost uporabe mobilne banke. Tako nam na dopustu ne bo treba s seboj nositi računalnika, saj bo za dostop do e-banke dovolj pametni telefon.

Odločite se za banko, ki vam ob kompletni ponudbi raznolikih bančnih storitev omogoča polletno brezplačno uporabo paketa. Finančne storitve, ki jih brez pomisleka plačujemo, zamenjajmo za brezplačne.

#9 Koliko stane dopust?

Foto: Thinkstock

Ni treba, da za dopust zapravimo celo premoženje. Kot pravi statistika, za vsak dan dopusta porabimo od 17 do 85 evrov na dan, odvisno od tega, ali prenočujemo v lastni počitniški hišici, pri sorodnikih, v kampu ali hotelu. Na zasebnih potovanjih povprečen Slovenec porabi nekoliko manj kot 50 evrov na dan.

Svoj dopustniški proračun lahko občutno oplemenitimo, če se odločimo za Paket Komplet Nove KBM . S prehodom na Paket Komplet lahko prihranimo tudi do 158,04 evra na leto po trenutno veljavnem ceniku banke.

#10 Še zadnja naloga

Preden se končno odpravimo na dopust, preverimo, ali so vsi dokumenti veljavni. Škoda bi bilo odpovedati potovanje, če ugotovimo, da moramo na nove čakati predolgo. Naredimo si fotokopije in seznam nujnih telefonskih številk. Mednje spada tudi telefonska številka za primer izgube bančne kartice.

Pridružite se več kot 50 tisoč zadovoljnim uporabnikom Nove KBM, ki so se odločili za Paket Komplet. Ta je ustvarjen za aktivne ljudi, ki nimajo časa obiskovati bančnih poslovalnic in se zanašajo na spletno in mobilno banko. Če se vam zgodi, da ste izgubili bančno kartico Nove KBM, ali so vam jo ukradli, takoj pokličite klicni center in prijavite izgubo ali krajo kartice. Klicni center, ki je na voljo 24 ur na dan: 015834183 ali 0802767

Zakaj? Ker je to trenutno najpopolnejša bančna ponudba na trgu. Paketi, ki združujejo različne storitve, nam lahko olajšajo poslovanje, če so vanje vključene tiste, ki jih najbolj potrebujemo. Paket Komplet Nove KBM ­ponuja trenutno najpopolnejšo bančno ponudbo na trgu, kar dokazuje že 50 tisoč zadovoljnih uporabnikov. Osnovne prednosti uporabe Paketa Komplet: - brezplačni dvigi na bankomatih v evrih v Sloveniji in v državah EU, - brezplačna spletna in mobilna banka s plačili v EU do 50 tisoč evrov brez provizije, - varnostno SMS-obveščanje, - vključeno vodenje računa z debetno kartico VISA, - limit na računu do dva tisoč evrov, - za nove komitente: 6 mesecev brezplačno, nato le 4,99 evra oziroma v kombinaciji z gotovinskim kreditom 2,99 evra, - dodatna ugodnost za vse nove komitente: članarina za kartico z odloženim plačilom prvo leto za samo 10 evrov, - letni prihranek do 158,04 evra. Ponudba velja do 30. septembra 2018.