Je prišel tisti čas v letu?

Poletje je čas neskončnih raziskovanj in ležernih trenutkov v družbi najbližjih. To je čas za popoln odklop in neustavljivo zabavo. Vendar še preden zaprete zadnji kovček in zaklenete vrata svojega doma, preverite seznam stvari, ki jih morate odkljukati.

Da bo resnično brez skrbi: še pred odhodom na počitnice poskrbite za ustrezno turistično zavarovanje. Foto: Getty Images

"Gremo na lepše!" je moto številnih slovenskih družin, ki se že junija razveseljujejo začetka dopustov. Nekateri na morje, drugi v hribe, nekateri v mesta ali pa celo v varno zavetje svojega vikenda. Da bo res sproščeno, ne glede na to, kam jo boste mahnili, pa ne pozabite preveriti naših priporočil za brezskrbno uživanje.

Kaj puščate doma?

Prazna hiša je vedno najboljša tarča nepridipravov, ki so predvsem v poletnih mesecih na preži za kakšnim ulovom.

Kako varen bo vaš dom, ko vas ne bo doma? Pomembno je torej, da po odhodu poskrbite, da bo vaše imetje ostalo na varnem:

Namestite alarmni sistem in kamere.

Zaprite vsa okna, glavna in stranska vrata, delno spustite tudi žaluzije.

Če imate možnost, nastavite samodejno prižiganje in ugašanje luči.

Če avtomobil puščate doma, ga zaklenite, ključ (tudi rezervni) in njegove dokumente pa varno shranite.

Prosite soseda ali prijatelja, naj hodi pobirat pošto – poln nabiralnik je prvi znak, da je hiša prazna.

Brez sledi tudi na družbenih omrežjih: čeprav vas bo zelo mikali, da bi ves svoj itinerarij ponosno predstavili na Facebooku in Instagramu, bodite preudarni, saj s tem vesoljnemu svetu sporočate, da je hiša prazna in tako na voljo za tatvine.

Slaba volja naj ostane doma

Po navadi si za načrtovanje počitnic vzamemo veliko časa in energije. Največji strah, ki nas ob tem spremlja, je, da bi šlo na počitnicah kaj narobe. "Kaj če se poškodujem ali izgubim prtljago ali pa če se mi pokvari avtomobil?"

Vam je znano? Tudi na počitnicah nesreča ne počiva. Poskrbite, da boste lahko sebi in svojim družinskim članom omogočili hitro in zanesljivo pomoč. Foto: Getty Images

Družine z majhnimi otroki so nekoliko bolj izpostavljene nesrečnim pripetljajem – živahni malčki radi plezajo po skalah, skačejo po trampolinu ali preizkušajo največje hitrosti na svojem "turbo" kolesu. Da ne govorimo o nenadnih zdravstvenih spremembah – katera družina se vsaj enkrat v vsej počitniški karieri ni znašla z vročičnim otrokom sredi dopusta ali s kakšnimi nadležnimi izpuščaji … Da, to so zgodbe, ki jih pišejo počitniške avanture in samo od vas je odvisno, ali vam bodo pokvarile oddih ali pa se boste z njimi uspešno spopadli in jih uredili.

Preden se boste letos lotili seznama obveznih pripomočkov za na počitnice, imejte v mislih še eno ključno obveznost: uredite si ustrezno zavarovanje.

Prva izbira: turistično zavarovanje

Zavarovalnica Triglav je sestavila takšno turistično zavarovanje, ob katerem boste ves čas vedeli, da bo vse v redu in da se boste lahko zanesli na njihovo pomoč, če se bo kaj zapletlo.

Zavarovanje vključuje:

Turistično zavarovanje krije stroške nujnega zdravljenja in stroške prevoza zaradi bolezni ali nezgode, ki se zgodijo v tujini, stroške pravne pomoči, stroške, ki izhajajo iz odgovornosti, stroške poškodbe ali uničenja prtljage in osebnih stvari, prekinitev zavarovanja zaradi nepredvidenih dogodkov, zlorabo plačilnih kartic in stroške izdelave novih dokumentov.

Zavarovanje nudi finančno varnost v okviru dogovorjene zavarovalne vsote za kritje stroškov nujnega zdravljenja in stroškov prevoza zaradi bolezni ali nezgode ter zagotavlja 24-urno medicinsko asistenco.

Izbirate med različnimi paketi, ki se med seboj razlikujejo po obsegu zavarovalnega kritja.

Če v tujino potujete vsaj trikrat letno, vam priporočamo sklenitev letnega zavarovanja, ki velja za neomejeno število potovanj, vendar posamezno ne sme trajati več kot 60 dni.

Foto: Getty Images

Druga možnost: zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco

Gre za zavarovanje, ki ga priporočamo predvsem za daljša bivanja v tujini in vključuje:

24-urno brezplačno pomoč oziroma asistenco ter finančno varnost v okviru dogovorjene zavarovalne vsote.

Zdravstveno zavarovanje tudi do enega leta, tako da je primerno tudi za daljše bivanje v tujini (primerno za poti, daljše od 60 dni).

Primerno je tudi za vse, ki ste pogosto v tujini zaradi službenih potovanj, za delavce, ki odhajajo na delo v tujino, za študente in dijake na študiju v tujini.

Gore – prijateljice, vendar …

Čeprav je večini poletnih popotnikov morje na prioritetni listi destinacij, pa veliko posameznikov svoj mir najde šele na kakšnem visokem očaku ali preprosto v okolju, kjer so obdani z neokrnjeno naravo.

Aktivne počitnice v naravi zahtevajo malo drugačne priprave. Foto: Getty Images

Na žalost pa se lahko tudi še tako slikovit izlet v gore prelevi v pravo dramo. Najpogostejše nesreče v gorah so zdrsi in neprimerna oprema, v zadnjih letih pa močno naraščajo tudi nesreče zaradi nespametnosti, ki so na žalost povezane z uporabo pametnih telefonov: fotografiranje in iskanje najbolj unikatnih selfijev lahko pripelje do nepredvidenih padcev in posledično poškodb, da ne govorimo o težkih reševanjih, ki nemalokrat zahtevajo tudi prevoz s helikopterjem, kar je povezano tudi z ogromnimi stroški.

Ali ste vedeli, da mora v določenih državah, kot sta Avstrija in Italija, stroške reševanja pokriti planinec, ki se znajde v težavah. Ti se začnejo pri 3.000 evrih, zneski pa so lahko še precej višji. Pri tem pa je pomembna informacija, da evropska kartica zdravstvenega zavarovanja ne krije stroškov helikopterskega reševanja v tujini. To krije turistično zavarovanje pri Zavarovalnici Triglav. Nujno helikoptersko reševanje je vključeno v vse tri pakete turističnega zavarovanja.

Ali ste vedeli, da lahko zavarujete tudi svoj vikend? Foto: Getty Images

Čeprav boste to poletje ostali v Sloveniji in v domačem zavetju svojega idiličnega vikenda, še ne pomeni, da lahko uživate, ne da bi pri tem upoštevali dejstvo, da se tudi pred domačim pragom lahko zgodi nezgoda.

Ali ste vedeli, denimo, da lahko zavarujete tudi svoj vikend? Ne morete ga sicer zavarovati na enak način kot dom, saj se od vašega doma razlikuje v tem, da ni stalno naseljen. Lahko pa za vikend sklenete posebej prilagojeno paketno zavarovanje vikenda, ki krije škodo, ki bi se zgodila na objektu in na premičninah, torej na opremi – pohištvu in vaših osebnih stvareh.

Paketno zavarovanje vikenda krije škodo, za katero zavarovalnice menimo, da lahko najpogosteje ogroža vaš vikend. To je med drugim škoda zaradi požara, strele, eksplozije, viharja, toče, izliva vode, poplave in razbitja stekla.

Ker pa vaš vikend ni stalno naseljen, je pomembno tudi kritje za primer vloma oziroma ropa. Zato je vključena tudi tovrstna škoda kot tudi škoda, ki nastane pri vlomu ali ropu na objektu ter na pomožnih gradbenih objektih.