Ideja za popoln romantičen pobeg v dvoje

Prihaja eno najbolj romantičnih obdobij v letu in zakaj ga ne bi preživeli v dvoje? Vzemita si čas zase in se odpravita na izlet, kjer bosta lahko odklopila od vsakdanjosti in se posvetila drug drugemu.

Bled je nedvomno eden večjih slovenskih biserov, ki v tem obdobju pričara prav posebno vzdušje. Tudi najbolj zagrizene neromantike omehča in jim prebudi željo po prvovrstni filmski izkušnji. Najprej za to poskrbi slikovita kulisa, ki je edinstvena. In ker je znano, da gre prava ljubezen tudi skozi želodec, pa k takšni filmski pravljici veliko doda tudi nepozabna kulinarična izkušnja. Seveda bo vaše brbončice in čustveno plat podprla legendarna kremšnita, ki je zagotovo najboljše sladko razvajanje v dvoje.

Priporočamo tudi posebno romantično wellness razvajanje v dvoje, in sicer v wellness centru Živa, kjer se boste lahko sprostili v bazenu s čudovitim razgledom na blejsko panoramo ali pa se preprosto prepustili alpskim masažam z olji gorskih zelišč in gorskega bora. Izkusite tudi dobrobiti obloge zdravilnega blata, masažo rok z olji bora in svežo alpsko vodo.

Tudi to zimo pa bo za posebno vzdušje poskrbelo tudi že tradicionalno drsališče na terasi Kavarne Park. Scenarij za vajino popolno praznično zgodbo je torej zapisan: najprej na sprehod okoli jezera, potem še na ležerno drsanje na drsališču, na koncu pa na sladek grižljaj kremšnite ob vroči čokoladi.

O Blejskem otoku obstaja veliko legend, ena od njih je legenda o potopljenem zvonu, ki jo vsako leto blejski potapljači in njihovi kolegi iz vse Slovenije oživijo na božični dan, ko se potopljeni zvon ponovno dvigne iz jezerskih globin.

Popolna zabava za vso družino

Bled pa je več kot popolna destinacija za romantične duše, tukaj pridejo na svoj račun tudi družine z manjšimi otroki. Pohajkovanje okoli jezera, občudovanje labodov, vožnja s pletno in obisk čarobnega gradu! Veliko je dejavnosti, ki jih lahko doživite na Bledu, nedvomno ena najlepših te dni in vse tja do januarja pa je tudi drsanje.

Na drsališču se bo odlično znašla tudi druščina prijateljev ali prijateljic, nedvomno pa bo to postalo tudi pribežališče za malo drugačen team building.

Organizatorji bodo poskrbeli, da nikoli ne bo dolgčas, saj se bo vedno kaj dogajalo! Ob petkih romantika, vsako soboto otroško rajanje, ob sredah pa druženje ob curlingu. Prava posebnost bodo sobotni večeri, ki jih bodo popestrili poskočni ritmi DJ-glasbe.

Foto: Bor Dobrin Zadrsajte na najlepšem drsališču Otroci do 12. leta drsajo brezplačno, vsi drugi pa za vstopnino 2 EUR. Izposoja drsalk in čelade stane 3 EUR. Celotno dogajanje: DRUŽENJE S PRIJATELJI; vsako sredo 17.00–20.00 curling na ledu, igra traja 55 minut, minimalno 4 igralci, cena: 5 EUR na osebo ROMANTIČEN VEČER; vsak petek 20.00–21.00 salsa zmigovanje DRUŽINSKO DRSANJE; vsako soboto 11.00–12.00 drsanje za otroke Z LABODKOMA ZAKIJEM IN ROZI ZABAVA ZA KONEC TEDNA; vsako soboto in nedeljo 18.00–21.00 zabava ob ritmih DJ-glasbe

Nemalo je krajev v Sloveniji, kjer lahko doživite nekaj romantičnih ur, ki jih boste lahko preživeli s svojo najboljšo polovico. Samo en kraj pa lahko pričara tako posebno praznično zgodbo, kjer boste našli vse elemente za nepozabno romantiko – slikovito okolico, odlično hrano, tradicionalno sladico in čarobno drsališče. Da, vse to boste našli na Bledu!

Negujta svoje razmerje tudi tako, da prebudita ljubezen tudi z občasnimi pobegi iz vsakdanjosti.