Idealna lokacija za prve letošnje počitnice ob morju

Ker se bližajo topli in sončni dnevi, vedno bolj cveti tudi ponudba zanimivih dogodkov. In kje lahko najdete boljšo priložnost za nove otroške dogodivščine kot pa med FUNtastičnim vikendom z najbogatejšim programom doslej?

Ste že slišali za popolno počitniško destinacijo, ki združuje sredozemski šarm, široko paleto dejavnosti za otroke in starše, pisano dogajanje ter vodni svet z očarljivo plažo? Vse to in še več ponuja najbolj priljubljen družinski hotel in kemp v Zadru.

Foto: Falkensteiner Hotel & Residences

FUNtastični vikendi v hotelu Falkensteiner Club Funimation Borik ter v kampu Premium Camping so zabavni animacijski programi za družine z otroki, ki zajemajo številne igre in aktivnosti. To je sedem vikendov v obdobju od 18. februarja do 29. aprila s sedmimi različnimi dogodki in obilico zabave. V okviru programov za animacijo otrok bodo lahko vaši najmlajši poslušali očarljive pravljice, se podali na čarobne pustolovščine, reševali presenetljive uganke in spoznavali prikupne like – o svojih dogodivščinah pa bodo govorili še tedne po tem, ko se vrnete domov.

Funimacija za vso družino

Zadar je s svojo bogato zgodovino, slikovitimi ulicami in čudovitim razgledom na Jadransko morje kot nalašč za družinsko raziskovanje in uživanje v prvih pomladnih dneh, ko nas sonce čez dan že dodobra ogreje.

Bližina Zadra gostom ponuja privlačne izletniške destinacije, ki so kot nalašč za raziskovanje v spomladanskem času. Vrhunska doživetja v Zadru vključujejo pohodništvo, kolesarjenje, vodne športe, obiske nacionalnih parkov (slapovi Krke, Kornati, Plitvička jezera) ali pustolovskih parkov in še veliko več.

Falkensteiner Club Funimation Borik ter kamp Premium Camping prava izbira. Prepustite se spomladanskim čarom sredozemskega vzdušja, raznolikim dejavnostim, bližini morja in okusni kulinariki ter ustvarite nepozabne spomine, ki jih boste nosili s seboj še dolgo po koncu počitnic. Če iščete popolne družinske počitnice, kjer so vsi člani družine srečni in zadovoljni, sta hotelter kampprava izbira. Prepustite se spomladanskim čarom sredozemskega vzdušja, raznolikim dejavnostim, bližini morja in okusni kulinariki ter ustvarite nepozabne spomine, ki jih boste nosili s seboj še dolgo po koncu počitnic.

Med katerimi vikendi lahko izbirate?

Ali ste vedeli, da je Lego® izdelal toliko figuric, da bi lahko danes z njimi napolnili približno 170 bazenov standardne velikosti? Tudi ekipa animatorjev v hotelu Falkensteiner je prepoznala priljubljenost tovrstnega načina igre, zato bo v času od 15. do 17. marca potekal Kockasti vikend – gre za ustvarjalno delavnico z Lego® likom v kostumu. Otroci bodo lahko iz legokock sestavljali mojstrovine različnih oblik, imeli pa boste tudi priložnost sodelovati na družinskem tekmovanju v zlaganju kock.

Foto: Falkensteiner Hotel & Residences

Domišljija bo zasedla najpomembnejše mesto med Vikendom superjunakov od 22. do 24. marca, ko bodo v vrtincu zabavnih aktivnosti oživeli liki iz risank, ki jih imajo vaši otroci najraje. V tem vikendu bo štel tudi umetniški potencial, saj se bodo lahko najmlajši gostje pridružili šoli risanja. Testirali bodo lahko tudi svoje znanje med aktivnostjo Ugani superjunaka.

Foto: Falkensteiner Hotel & Residences

Ko se bližajo velikonočni prazniki, to naznanja tudi pravi začetek poletja – in tudi letos ne bo nič drugače. Velikonočni vikend v Zadru se bo začel z velikonočno delavnico, iskanjem korenčkov in zabavo s presenečenjem. Otroci bodo barvali jajčka in se zabavali med poslikavami obraza ter izdelovanjem figuric iz balonov, nato pa se bodo udeležili igre z jajčki in se na koncu spočili ob filmu in pokovki.

Foto: Falkensteiner Hotel & Residences

Pravljični vikend od 5. do 7. aprila bo poln žlahtnih dogodivščin, druženja in veselja, ki ga otroci občutijo, ko živijo svojo notranjo pravljico. Vaši najmlajši bodo lahko izdelovali krone in meče, se udeležili male šole za princeske ter se urili v sabljanju – in to so le nekatere od aktivnosti, ki jih čakajo v tem vikendu. Foto: Falkensteiner Hotel & Residences Ker posladek vedno pustimo za konec, je za zadnji vikend animacijska ekipa hotela Falkensteiner pripravila kar tri dni sladkih užitkov in čarobnih trenutkov. Med Sladkim vikendom od 26. do 29. aprila se bodo lahko otroci odpravili na razburljivo iskanje zlatih vstopnic v slogu znamenite zgodbe o Čarliju in tovarni čokolade, kjer je Willy Wonka izdeloval čokolado in otrokom omogočil, da jo tudi poskusijo. Eden najbolj smešnih delov zgodbe je izdelava barvitih tort, na koncu pa sledi še obisk tovarne čokolade v Čudežni deželi – kjer so sanje narejene iz čokolade, vsak trenutek pa je sladek užitek. Foto: Falkensteiner Hotel & Residences

Tudi starši bodo prišli na svoj račun

V hotelu Falkensteiner Club Funimation Borik imajo otroci posebne ugodnosti – ne samo da mlajši od 12 let bivajo brezplačno, za njihovo dobro počutje skrbi tudi specializirana ekipa animatorjev. Zabavajo se lahko v deželi Falky Land: to je velik svet pustolovščin, ki obsega notranje in zunanje prostore.

Posebne ugodnosti pa so pripravili tudi za starše. V sklopu nastanitve so igrišča za tenis in odbojko na mivki, v wellnessu Aquapura Spa pa imate starši 20-odstotni popust. Če si želite osvežitve, lahko v hotelu obiščete bar Barbara, če bi raje za kratek čas pobegnili iz hotela, pa se lahko z avtomobilom v le desetih minutah zapeljete do zgodovinskega jedra Zadra, ki ga tudi v predsezonskem času odlikuje brezmejni šarm.