Hrvaška v slogu hollywoodskih zvezdnikov na dosegu roke

Foto: Getty Images Ste si kdaj predstavljali, kako je videti dopust, kjer je vse v znamenju prvovrstnosti? Luksuzna večerja v prestižni restavraciji v družbi odličnega kuharskega šefa, polet s helikopterjem, potapljanje s svetovno znanim potapljačem, zasebno vodenje, prenočitev v glamuroznem hotelu ... To niso več sanje, ampak resničnost, ki jo piše program Mastercard® PricelessTM Cities.

Hrvaška se je predlani pridružila platformi Mastercard® PricelessTM Cities, ki imetnikom kartic Mastercard® omogoča vrsto edinstvenih in ekskluzivnih doživetij. Imetniki kartic Mastercard lahko izkusijo Hrvaško kot še nikoli prej in se podajo na neprecenljiva doživetja, ki jim bodo za vedno ostala v spominu.

Da si boste lažje predstavljali, v kakšnem slogu dopustujejo največji zvezdniki, smo iz celotne ponudbe izbrali pet doživetij, za katera smo prepričani, da se bodo za vedno zapisala v vaš spomin.

#1 Romantika med oblaki

Dvignite se z balonom na višino tisoč metrov, kjer vas bo med romantičnim poletom nad Hrvaškim Zagorjem razvajal priznani kuharski šef Mate Jankovič.

Med enournim poletom boste uživali v popolnem romantičnem zakulisju, ki je lahko odlično izhodišče za praznovanje rojstnega dne, obletnice ali celo za najbolj dih jemajočo snubitev.

#2 Spektakularen razgled iz helikopterja

Zakaj bi se drenjali po mestnih ulicah Dubrovnika, če ga lahko občudujeta iz zraka. Med 30-minutnim zasebnim poletom s helikopterjem boste lahko mesto doživeli iz ptičje perspektive in ga tako občudovali v vsej njegovi veličini.

Poletite nad sinjemodrim morjem in slikovitim mestom, k v sebi skriva toliko lepote in zgodovinske mističnosti.

#3 Podvodna pustolovščina v družbi prvakinje

Preverite lepote, ki se skrivajo v globini Jadranskega morja v družbi Lidije Lijić, večkratne svetovne in evropske prvakinje v potapljanju na dah.

Najprej se boste z zasebno jahto iz Splita odpeljali do izbrane točke na morje, kjer se boste naučili tehnike sproščanja in dihanja. Doživetje pa se ne bo končalo samo s potapljanjem, ampak se bo nadaljevalo z gurmansko morsko večerjo.

#4 Glamurozni pobeg v dvoje

Pobegnite iz vsakdanjega stresa in si privoščite dva dni popolnega razvajanja v prestižnem hotelu Esplanade v Zagrebu. To neprecenljivo doživetje, ki ga pripravlja Mastercard, vključuje:

– bivanje v luksuzni suiti v hotelu Esplanade,

– romantično večerjo za dva, ki jo bo pripravila znana šefinja Ana Grgić,

– raziskovanje mesta v družbi profesionalnega fotografa,

– uživanje v wellnessu hotela.

#5 Uživanje v pivski kopeli

Odkrijte blagodejne učinke pivske kopeli med bivanje v resortu San Servolo v Bujah. Nastanjeni boste v luksuznem apartmaju, uživali ob odlični lokalni hrani in se potopili v luksuzno kopel iz piva, ki vas bo poživila ter hkrati blagodejno vplivala na vašo kožo in lase.

Da bo res popolno: zaupajte kartici Mastercard

Foto: Getty Images V družbi Mastercarda bodo vaši pobegi čez mejo izpopolnjeni, brezskrbni in varni. Več razlogov namreč govori v prid brezgotovinskemu plačevanju v tujini:

Manj gotovine, več varnosti: z gotovino smo na dopustu lažja tarča za tatove. Če vas oropajo in imate pri sebi samo kartico, je težava lahko hitro urejena – pokličete na banko, kjer vam bodo kartico takoj preklicali

Hitro in preprosto: z debetno kartico Mastercard lahko preprosto plačujete v več kot 150 državah po svetu, na več kot 44 milijonih različnih prodajnih mest. Od slastnega sladoleda, parkirnine, cestnine pa do prestižne večerje in bivanja v hotelu. Kartica Mastercard je ključ do najbolj neprecenljivih trenutkov.

Kartica je univerzalno plačilno sredstvo: s kartico Mastercard lahko plačujete ali dvigujete denar na bankomatih po vsej Hrvaški.

Pregled nad izdatki: mesečni izpiski vam zagotavljajo pregled nad stroški, ki ste jih imeli na počitnicah. Pri tem vam pomagajo tudi SMS-sporočila bank.

Kam z odvečno tujo valuto? Kune, dolarji, švicarski franki, zloti … V trenutku, ko boste stopili iz območja evra, boste v dilemi, kje in kdaj zamenjati denar, kje je najboljša konverzija, preglavico pa vam bo povzročila tudi dilema, kam z vsem denarjem, ki vam bo ostal ob koncu počitnicah. Ko ga boste zamenjali nazaj v evre, boste izgubili kar dvakrat: dvojna konverzija, dvakratna izguba.