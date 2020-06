Gremo s tokom po dolini Soče

O Soči, eni najlepših alpskih rek sveta, sanjajo aktivni počitnikarji po vsem svetu in gurmani, ki se želijo prepričati, kje je dolina, ki navdihuje krožnike chefinje Ane Roš. Slovencem prikrade iskrico v oči, saj je tako domačinom kot tudi vsem drugim obiskovalcem Soča skoraj mitološka reka prav zaradi svoje lepote in neukročenosti. Zdaj je čas, da jo letos poleti obiščete in se naužijete njene sveže energije. Dolina Soče pozdravlja poletje z inspiracijsko zgodbo Grem s tokom .

Foto: Jošt Gantar

Njen junak je Sašo Taljat, nekdanji vrhunski kanuist in svetovni prvak, ki je "otrok" smaragdne Soče. Zanj je vožnja po reki največja sprostitev. Možnosti športnih aktivnosti na Soči, ob reki na kolesu ali peš in s padalom nad njo, vas bodo napolnile z občutki sreče in sprostitve. Na priljubljenih daljinskih poteh v osrčju Julijskih Alp na čelu z Juliana Trail in Alpe Adria Trail boste lahko cel teden uživali na nezahtevnih nižinskih pohodih, spoznavali dediščino in uživali v prijaznosti domačinov. Vzpon v visokogorje pa vas bo nagradil z razgledi, ob tem pa boste lahko tudi osvežili z mlečnimi izdelki pastirjev, ki poletje preživijo sredi visokogorskih pašnikov. Z odličnimi siri, skutami in drugimi dobrotami vam postrežejo tudi v dolini, od pristnih lokalnih gostiln pa vse do z dvema Michelinovima zvezdicama nagrajene restavracije Hiše Franko.

Soča: reka, ki te pelje in vodi naprej

"Tudi če se ves svet ustavi, Soča teče naprej. Prav tako življenje v njeni dolini. V Zavodu za turizem Doline Soče smo ves ta čas povezovali lokalne ponudnike in jih spodbudili k pripravi privlačne ponudbe programov in doživetij za domače goste iz vse Slovenije. Na naši spletni strani je skupni rezervacijski sistem, ki vam lahko pomaga izbrati idealne počitnice, našim ponudnikom pa pomaga pri trženju po Sloveniji," pripoveduje Janko Humar, direktor Zavoda za turizem Doline Soče.

"V štirih centrih vodnih športov, v Bovcu, Tolminu, Kobaridu in Kanalu, lahko na Soči najdete svoj raj kajakaši, raftarji in ribiči. Vznemirljive perspektive reki dajeta soteskanje in spust po jeklenicah. Sprehajalne in pohodniške poti nudijo spektakularne razglede na kraljestvo Zlatoroga in Julijske Alpe. Pri nas je vstop v Triglavski narodni park še zlasti čudovit zaradi Tolminskih korit in njihovih smaragdnih tolmunov. Tu se lahko sprehodite med strmimi stenami, v katere je zrezala svojo strugo reka Tolminka, ki se pri Tolminu izlije v Sočo. Možnosti za oddih v najlepši dolini na svetu je neskončno," vabi Humar in dodaja, da vam na portalu destinacij in v informacijskih centrih po dolini pomagajo z rezervacijo vseh posoških doživetij in nastanitev ter vam priporočijo tudi najboljše lokalne ponudnike.

Hodim s tokom: dolina Soče in Julijske Alpe

Osvežujoča bližina Soče in visokogorski svet Julijskih Alp, ki se nad njo vzpenja, uvrščata dolino Soče med najlepše pohodniške destinacije. Označene poti različnih zahtevnosti navdušujejo tako izkušene alpiniste kot tudi ljubiteljske sprehajalce. Pohodniški dopust v Posočju je zato odlična izbira tako za pare, kot za družine z otroki ali skupine prijateljev.

Zavod za turizem Doline Soče vam pomaga z rezervacijo nastanitev v številnih kampih, hotelih, apartmajih in na turističnih kmetijah ter vam pripravi idealen program oddiha, saj je pri njih booking center za pohodniška doživetja Juliana Traila in Alpe Adria Traila, dveh daljinskih poti, ki sta zaradi manjše zahtevnosti primerni tudi za tiste, ki radi visokogorje občudujete z nižjih nadmorskih višin. Mednarodna pohodniška pot Alpe Adria Trail, ki vodi skozi tri države, od visokogorja do morja, vas bo v Posočju popeljala mimo krajev, kjer se alpski svet druži z Mediteranom. Tu se na 80 kilometrih odvijejo štiri njene etape, skrajšani odseki poti ob reki Soči pa so primerni tudi za družine z otroki. Pohodniška pot Juliana vas popelje po robu Julijskih Alp okrog Triglavskega narodnega parka, kjer občutite naravni in kulturni utrip alpskih dolin, ne da bi "zagrizli v kolena" in se povzpeli na katerega od dvatisočakov. Posoški del poti se razteza na osmih etapah oziroma dobrih 110 kilometrih. Med svojim pohodniškim dopustom lahko prespite v apartmajih, v sodobnih hotelih ali kampih v idilični naravi.

Pravo poletno presenečenje je vzpon na Kanin. Nanj se podajte s kaninsko gondolsko žičnico, najdaljšo kabinsko žičnico v Sloveniji, ki vas popelje na 2.000 metrov višine. Raziščite Prestreljeniško okno, izjemno razgledno pot, ki je ob pravi opremi in spoštovanju planinskih pravil primerna tudi za začetnike in družine. Za zahtevnejše pohodnike je najlepša izbira visokogorska tura na Visoki Kanin, od koder se ob lepem vremenu vidi tudi del Tržaškega zaliva.

Foto: Jošt Gantar

Veslam s tokom: vodni športi na reki Soči

Reka Soča je zaradi svoje raznolikosti in neskončnih slikovitih kulis ena najbolj priljubljenih kajakaških destinacij v Evropi. Na njej najdejo užitke tako začetniki kot ljubitelji divjih brzic in tehnično zahtevnejših delov. V vročih poletnih dneh je vožnja po hladni alpski reki prava osvežitev, dovolilnico pa lahko po novem kupite kar prek spleta.

"Vožnja s kajakom na Soči je kot pesem. Včasih sem živel z njo in na njej treniral brez predaha. Še danes se vsakič, ko rabim trenutek zase, nanjo umaknem. Živahno krmarjenje med brzicami se vsake toliko ustavi v mirnih kotičkih reke, kjer se spočijem s pogledom na bujno zelenje, Julijske Alpe in smaragdno globino. Na reki najdem mir in počitek, pa tudi adrenalin in vznemirjenje," rad pove domačin Sašo Taljat, nekdanji vrhunski kanuist in svetovni prvak ter protagonist inspiracijske zgodbe Doline Soče.

Poleg kajaka lahko na Soči in njenih pritokih s pomočjo ponudnikov iz Bovca, največjega centra za vodne športe v dolini Soče, zajahate tudi skupinski raft, ki je velika zabava za celo družino ali skupino prijateljev. Največji adrenalinski navdušenci bodo uživali tudi v soteskanju med strmimi stenami, kjer se bo skupina prijateljev povezala v vznemirjenju in užitku. Podobno navduši jeklenica čez reko Učjo, pritok Soče, kjer v največjem zipline parku v Evropi opazujete vrtoglave razglede na rečno dolino.

Foto: Jošt Gantar

Uživam s tokom: žive vode in planine

Posoške vode in planine že tisočletja napajajo in hranijo. Številni naravni izviri vode še danes v ljudskem izročilu živijo kot zdravilni. Bistre vode Soče in njenih pritokov so dom številnim vrstam sladkovodnih rib, med njimi avtohtone soške postrvi, ki je endemit jadranskega porečja. Je druga največja postrv v Evropi in največji salmonid v jadranskem porečju. S svojim marmornim vzorcem je prava paša tudi za oči. Družbo ji delajo šarenka, lipan, potočna zlatovčica in druge ribje vrste, ki ribiče privabljajo na muharjenje, edini dovoljen način ribolova v dolini Soče. Za ribolov je potrebna dovolilnica, ki jo lahko kupimo pri domačih ribičih in nekaterih specializiranih ponudnikih nastanitev. Vaš ribiški dopust vam lahko obogatijo lokalni specializirani ribiški turistični vodniki, kulinarični turistični vodniki pa vas popeljejo v zakulisje sestavin posoške kulinarike. Na visokogorskih planinah s tri tisočletja dolgo pašniško tradicijo je živahen utrip čred in pastirjev, ki izdelujejo odlične mlečne izdelke, med njimi najbolj znana in zaščitena kravji sir Tolminc in ovčji Bovški sir. Po surovinah in izdelkih posoških voda in planin rada poseže tudi najboljša kuharska mojstrica sveta leta 2017 Ana Roš. V svoji z dvema Michelinovima zvezdicama nagrajeni restavraciji Hiši Franko prisega na lokalne sestavine, ki izražajo karakter Posočja: »Ko stojiš na grebenu Kolovrata sredi Julijcev, lahko strmiš v Tržaški zaliv in celo šteješ barke v daljavi. Takrat občutiš, kako slan zrak je tu na višini. Tako unikatnega ekstrema, ki bi na majhnem prostoru silovito zaobjel vso naravo in zaradi tega vplival okus živil, mislim da ni na svetu. Prav to je ena najlepših razglednic slovenske kulinarike.« V turističnih informacijskih centrih v Bovcu in Kanalu bodo vsem ljubiteljem ribolova in kulinarike znali primerno svetovati in ponuditi odlična tematska doživetja.

Kolesarim s tokom: med vrhovi in dolinami

V dolini Soče lahko kolesarite s tokom reke ali pa se povzpnete na grebene in v gore. Daljinske turno-kolesarske poti ponujajo enega najzanimivejših načinov raziskovanja lepot Posočja. Številne gorske poti in ceste gorskim kolesarjem ponujajo povišan utrip srca med ob veličastnih razgledih med odmaknjenimi kraji. Kolesarski izlet lahko združite s spoznavanjem kulturne dediščine in zgodovinske zapuščine iz 1. svetovne vojne, ohranjene na originalnih lokacijah. Med najlepšimi je razgledni greben Kolovrat, kjer lahko v enem pogledu ujamete celotno panoramo od Julijskih Alp do Jadranskega morja, od Slovenije do Italije. Spotoma boste srečali tudi izvire, slapove in druge naravne lepote ter si privoščili kakšno izmed znamenitih posoških jedi. Po grebenski kolesarski poti se lahko ob lepih razgledih preko Kanalskega kolovrata pripeljete vse do Brd. Iz Tolmina boste skupaj naredili 40 km, nazaj pa se lahko vrnete z vlakom iz Kanala. Za kolesarje, ki najbolj uživajo v adrenalinskih spustih, je nova poslastica Robidišče trail center s petimi različnimi MTB progami vseh zahtevnosti, ki navdušijo tako najmlajše kot izkušene.

Foto: Jošt Gantar

Reka je kot življenje, ki teče naprej ...

Sprehod po visokogorju doline Soče ne odkriva le osupljivih razgledov, ampak tudi dediščino soške fronte, ki se je odvijala v nedostopnem svetu kraškega visokogorja. Pot miru od Alp do Jadrana popelje med ostanke trdnjav, vojaških jarkov, kavern in vojaških pokopališč vihravih časov, o katerih je pisal Ernest Hemingway v svojem romanu Zbogom, orožje. Muzeji na prostem vam bodo predstavili dediščino soške fronte na svoji izvirni lokaciji, razsežnosti vojne pa boste spoznali v Kobariškem muzeju, ki je odprt vse dni v letu.

Življenje v dolini Soče se nikoli ne ustavi. Utrip mu daje Soča, smaragdno "naročje" za vse, ki iščemo mir, sprostitev ali avanturo. "Letos gremo s tokom. Dolina Soče je ena najbolj naravnih in trajnostnih destinacij in je prejemnica zlatega znaka Slovenia Green. Pri nas se vrhunska športna in kulinarična ponudba razvijata sonaravno, s spoštovanjem naravnih danosti in lokalnih tradicij. To opazijo tako domači kot tuji obiskovalci, ki se redno vračajo in nas uvrščajo v sam vrh slovenskih destinacij za outdoor doživetja in kulinarične presežke," zaključi Janko Humar iz Turizma Doline Soče, in vabi na počitnice na eno najlepših destinacij Evrope.

Foto: Jošt Gantar