Grčija: top destinacije tega poletja

Foto: Getty Images Grčija je destinacija tisočerih odtenkov – ponuja popolno ležernost in hkrati, če želite, zagotavlja tudi glasno zabavo do jutranjih ur. Je pa to predvsem dežela odlične hrane, neskončnih razgledov in kristalno čistega morja. To je kraj, kjer se bo čas ustavil in se vam bo prebudila želja po raziskovanju.

Pravo čarobnost obljubljajo poletna jutra, ki so najlepša takrat, ko se ribiči vračajo v pristan z nočnih poti in s sabo prinašajo vonj morja, rib in svobode. Dan, ki vabi na vse strani kompasa. Večeri, zelo čarobni prav na grških otokih, ko se poletni dan utaplja v sončnem zahodu novih spominov, v okušanju dobrot, poslušanju nežnih melodij, prisluškovanju zgodbam domačinov ali pa nekje v najlepšem in najbolj zaljubljenem zalivu.

Foto: Getty Images

Ljubezen na prvi polet

Prepustite se čarobnosti nostalgične Grčije in že od 3. julija naprej odletite s Kompasom s posebnimi letali iz Ljubljane na devet grških otokov. Časovnice letov so izjemno ugodne. Ob prihodu na destinacijo vas pričakajo slovenski predstavniki.

Ni naključje, da si je vrhovni bog grške mitologije Zevs za svoj rojstni kraj izbral prav ta mogočni otok.



Z biseri Kikladov nam skrivnostno pripoveduje legendo o Atlantidi. Eden najlepših grških otokov, kjer nas njegova silovita preteklost na vsakem koraku spominja na moč in lepoto narave.



Kjer ima vsak kamen v osupljivem srednjeveškem mestu rodoških vitezov svojo zgodbo, kjer se lahko prepustite živahnemu nočnemu življenju in neskončnim peščenim plažam.



Kjer grška tradicija, sanjske plaže in gorata nedostopnost tvorijo popolnost egejskega bisera.



Otok, ki vas razvaja v objemu Heliosa, boga sonca.



Raj za hedoniste! Tako poseben, z vinogradi, slapovi, jezerom, kjer zavetje iščejo pelikani in flamingi, bujnim rastlinjem in številnimi miti in legendami. Pitagora je najslavnejši otočan.

Kraljica najlepših plaž s turkizno modrimi zalivi in bogato morsko favno. Edinstvene visokogorske kefalonske jelke, nedotaknjena pokrajina, z dolinami, nališpanimi z nasadi oljk in vinogradi.



Ker je s svojo neokrnjeno naravo in tradicionalnimi vasicami še neodkrit biser Jonskega morja.



Otok želv in turkiznih zalivov. Bogato poraščen z zelenim mediteranskim rastjem ter idealen kraj za počitek in popoln užitek.



