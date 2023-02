Festival svetlobe Zagreb – najljubši znanilec pomladi v mestu

S prihodom pomladi se zagrebške ulice prebujajo in z veseljem pozdravljajo enega najbolj obiskanih in priljubljenih dogodkov – Festival svetlobe Zagreb. Zagrebčani in njihovi gostje z veseljem zahajajo v mesto in vpijajo njegovo novo energijo, obsijano s svetlobno umetnostjo, ki vedno znova kaže, da je pomlad renesansa v nas in okoli nas ter navdih na vsakem koraku. Skupaj z njimi prižgite mestne luči in proslavite prihod daljših dni, ki na ulice vračajo življenje. Kombinacija umetnosti, oblikovanja, spektakla, zabave in arhitekture bo poživila priljubljene lokacije po širšem mestnem središču. Ob delih umetnikov iz vse države boste imeli priložnost uživati ​​tudi v tujih delih in skupaj pozdraviti pomlad.

Umetnost postane življenjska sila prestolnice. Od 15. do 19. marca 2023 se bodo zagrebške ulice, parki, trgi, promenade, muzeji in stavbe spremenile v slikarsko platno in igrivo scenografijo za številne svetlobne instalacije, projekcije, animacije in druge oblike inovativne umetnosti. Spet boste imeli priložnost doživeti Zagreb v novi luči – v polnem pomenu besede! Festival svetlobe Zagreb, ki poteka že peto leto, nas vedno znova spominja na premikanje meja umetnosti in nas vabi, da skupaj stopimo na ulice in proslavimo novo prebujenje, novo upanje in optimizem.

Foto: Julien Duval

Obiščite Zagreb, pobarvan s svetlobo, ki vas bo popeljal v popolnoma nov svet in ponudil pravo urbano doživetje za vse generacije. Pet dni se bo Zagreb svetil bolj kot kdajkoli prej! Imeli boste priložnost uživati v 34 svetlobnih instalacijah na 29 lokacijah, ki bodo vključevale mirnejši Gornji grad ter nekatere povsem nove lokacije bolj živahnega Donjega grada. Festival svetlobe Zagreb je nekakšen uvod v začetek zagrebške turistične sezone in druženja na prostem, ki jih povezujemo z nestrpno pričakovanim prihodom toplega vremena in barv, ki se vračajo skupaj s pomladjo.

Foto: Julien Duval

Program bo združil le najboljše iz likovnih in scenskih umetnosti ter sodobne tehnologije, mi pa počasi odštevamo dneve do letošnjega svetlobnega spektakla in z navdušenjem pozdravljamo vrnitev svetlobe v naše mesto!

Foto: Julien Duval

Foto: Julien Duval

Foto: Julien Duval

Foto: Julien Duval