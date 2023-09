Ekskluzivni užitki na slovenski obali

V vsakdanjem vrvežu se včasih izgubimo in pozabimo poskrbeti zase. V današnjem hitrem tempu življenja je ključnega pomena, da si redno vzamemo čas zase, da obnovimo svoje telo in sprostimo svoj um. Si želite z obraza izbrisati sledi utrujenosti in napetosti? Zakaj ne bi svoje nege dvignili na višjo raven in se razvajali na načine, ki vam bodo povrnili energijo in vas osvežili? Zakaj ne bi svojemu telesu in umu privoščili nekaj razkošnih trenutkov? Sproščanje v objemu sredozemskega ambienta v Kempinski Palace Portorož pod rokami najbolj izkušenih strokovnjakinj za lepotilne tretmaje je izvrsten način, kako do lepšega videza, sijoče kože in vrhunskega počutja.

Foto: Kempinski Palace Portorož

Za tiste, ki iščete popolno priložnost za izklop od vsakodnevnega stresa in uživanje v čarobnih trenutkih, je wellness popotovanje skozi razkošno doživetje vsekakor odlična izbira – za vas ali kot darilo v obliki darilnega bona za vam ljube osebe. Oddih na slovenski obali septembra je odlična izbira, saj se v tem času turistična sezona počasi umirja, vreme pa je običajno še vedno prijetno za obisk obale. Z združitvijo razkošne namestitvene ponudbe, bogate gastronomske ponudbe in izjemnih wellness storitev Kempinski Palace Portorož ustvarja nepozabno izkušnjo, ki vas bo osvežila, sprostila in vam pustila nepozabne spomine.

15 let od odprtja hotela Kempinski Palace Portorož

Luksuzni hotel Kempinski Palace Portorož s petimi zvezdicami v središču Portoroža ponuja edinstveno mešanico zgodovinske dediščine in sodobne elegance. Petzvezdični hotel zagotavlja neverjetno namestitev v prečudoviti palači z veličastno habsburško fasado, hkrati pa zagotavlja brezhibno storitev. Z odprtjem svojih vrat 20. avgusta 1910, v času Avstro-Ogrske monarhije, je elegantni hotel Palace postal simbol bleščeče turistične destinacije ob Jadranskem morju. Skozi čas je Portorož pridobil sloves elitnega evropskega letovišča in zdravilišča.

V letošnjem letu hotel Palace letos praznuje 15 let kot Kempinski Palace Portorož. Ne spreglejte posebne ponudbe, ki so jo pripravili v to čast.

Pravcati kulturni spomenik v slovenski Istri

Kempinski Palace Portorož danes predstavlja kulturni spomenik v slovenski Istri, bogat z naravnimi lepotami in nepozabnimi sončnimi zahodi nad Jadranskim morjem. Obiskovalcem ponuja priložnost za bivanje v eni od 182 luksuznih sob in apartmajev, obdanih s kombinacijo sodobnega oblikovanja in brezčasnega klasičnega dekorja. Storitve in gostoljubnost dosegajo izjemno visoke standarde, kar vsem obiskovalcem zagotavlja nepozabno izkušnjo razkošja.

Ta hotel ponuja neverjetne naravne zaklade, bogato zgodovino in kulturno dediščino v kombinaciji z vrhunsko storitvijo in ponudbo hotela. To so le nekateri od razlogov, zakaj se gostje vedno znova vračajo, očarani s to edinstveno destinacijo.

Kempinski Palace Portorož svojim gostom omogoča uživanje v edinstvenih vsebinah in storitvah – okušanje domačih specialitet v eni izmed izjemnih hotelskih restavracij, sprehode ob čudoviti peščeni plaži ob zahodu sonca za istrskimi griči ter spektakularne tretmaje v Rose Spa. Zadnji ponuja razkošne in kakovostne storitve v elegantno zasnovanem ambientu, ki očara tudi najzahtevnejše goste.

Za nepozabne trenutke in izjemno revitalizacijo

Da Portorož že stoletja privablja ljudi, željne kopeli in zdravilne nege, ni skrivnost. V 13. stoletju so benediktinski menihi začeli zdraviti svoje obiskovalce s slano vodo in solmi. V 19. stoletju je tudi smetana evropske družbe odkrila blagodejno vodo ter začela obiskovati Istro in Portorož.

V Spa Centru Rose vas bodo razvajali z izborom različnih neg obraza in tretmajev za telo, masažami, pilingi, kopelmi in savnami. Privoščite si lepotne tretmaje uveljavljenih kozmetičnih znamk, ki temeljijo na vrhunskem znanju, tako da z njimi poskrbite za celotno telo – od glave do pet.

Celoten kompleks se razprostira na 1.500 kvadratnih metrih površine. Rose Spa ponuja vrhunske wellness storitve v elegantnem prostoru, ki vključuje deset prostorov za tretmaje, zunanje in notranje bazene, napolnjene z morsko vodo, džakuzi, fitnes center in savno.

Celotna paleta ponudbe pričara nepozabno doživetje ter učinkovito prežene stres in napetosti. V Spa Centru Rose bodo poskrbeli za nepozabne trenutke in izjemno revitalizacijo.

Kaj izbrati?

Uživali boste lahko v ekskluzivnih tretmajih lepote priznanih kozmetičnih znamk Biologique Recherche in Thalgo, ki slovita po izdelkih, obogatenih z regenerativno močjo alg in izvlečkov morskih virov.

Nedvomno izstopata Biologique Recherche Soin Lift C.V.S. Piling in tretma liftinga, po katerem je koža na obrazu, vratu in dekolteju v kombinaciji s tehnikami oblikovanja, zasnovanimi za zrelo kožo, gladka in tonirana.

Biologique Recherche je znan po svoji izjemni učinkovitosti, ki izhaja iz kliničnega in personaliziranega pristopa k negi kože. S skrbno izbranimi čistimi in naravnimi aktivnimi sestavinami, skupaj z inovativnimi metodami zdravljenja, ta znamka ponuja ekskluzivno izkušnjo, osredotočeno na dosego vidnih rezultatov, prilagojenih individualnim potrebam kože.

Rose Spa ponuja tudi priložnost za razkritje skrivnosti masaže Gua Sha in posebnih rutin za nego obraza pod vodstvom Sare Bičič, ene izmed petih najboljših facialistk na svetu.

Tretma Royal Face Lift združuje ročno dviganje in tehniko Gua Sha, da aktivira mišice obraza. S temi vajami in posebnimi tehnikami naravnega liftinga se upočasni proces staranja kože, rezultat pa je čvrsta in napeta koža. Tehnika Gua Sha velja za starodavno vzhodnoazijsko lepotilno metodo, ki jo tradicionalna kitajska medicina že tisočletja uporablja kot protibolečinsko terapijo, zdaj pa je na voljo tudi za vse, ki si želijo z obraza izbrisati sledi utrujenosti in napetosti.

Spa doživetje s svetovno priznano obrazno maserko

Za vas bo v Spa Centru Rose poskrbela svetovno priznana facialistka oziroma maserka obraza Sara Bičič, ki se kot nekdanja športnica zaveda izrednega pomena regeneracije. Ko je pred desetimi leti spoznala moč masaže, se ji je intenzivno posvetila. Klasična in športna masaža sta temelj njenega znanja, ki ga je skozi leta dodatno izpopolnila z različnimi strokovnimi izobraževanji. Sara spodbuja vsako žensko, naj se pogleda v ogledalo in se v njem tudi vidi. Želi si, da bi si ženske vzele več časa zase in spoznale moč kratkih lepotnih ritualov, ki v nas delajo prave male čudeže.

Z obraznimi tehnikami manualnega liftinga in tehnike Gua Sha je v Slovenijo pripeljala naraven način pomlajevanja. Gua Sha in manualni lifting trenutno osvajata svet in postavljata nove standarde naravne nege obraza tako v salonu kot doma. Že po enem tretmaju bo opazno, da je naša koža bolj gladka in napeta, če pa bo Gua Sha postal vaš redni lepotni tretma, se lahko veselimo trajnejših rezultatov: sijočega in sproščenega videza, ki si ga tako močno želite doseči z vrsto različnih preparatov.

Sara je tudi ambasadorka in certificirana mednarodna trenerka za tehniko Gua Sha za kozmetično blagovno znamko Philosophia Botanica. Revija Harper's Bazaar Italia jo je uvrstila med pet najboljših facialistk na svetu.

Vrhunska kulinarika

Poleg spektakularnih tretmajev se lahko najprestižnejši hotel v Sloveniji, hotel Kempinski Palace Portorož, pohvali tudi z vrhunsko restavracijo Sophia, ki je nagrajena z nagrado Michelinov krožnik (Michelin Plate). Tam je visoka kulinarika posebna oblika umetnosti, kjer kuharski chefi razvajajo vaše brbončice.

Gourmet restavracija Sophia je nastala v nekdanji recepciji hotela, zasnovali pa so jo z mislijo na eno najlepših filmskih div vseh časov − Sophio Loren. Razkošen slog restavracije je poseben poklon tej italijanski lepotici. Restavracija ponuja vrhunsko mediteransko kulinariko, dopolnjeno z lokalnimi sestavinami ter okusi svetovne kuhinje, predstavljeno na moderen način. Izkušnja postane nepozabna ob pogledu na vinsko karto, ki ponuja vrhunski izbor mednarodnih in slovenskih vin.

Najboljši hotel v državi z mednarodnimi nagradami

Najboljši hotel v državi, ki je prejel tudi svetovno nagrado World Tourism Award, Kempinski Palace Portorož, se ponaša z najuglednejšo mednarodno nagrado Star Diamond Award, ki jo za odličnost v hotelirstvu podeljuje ameriška organizacija American Academy of Hospitality Sciences.

Kempinski Palace Portorož je tretji hotel v celotni verigi Kempinski in član družine 18 elitnih evropskih hotelov, ki jih je doletela ta čast.