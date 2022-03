Eifflov stolp je po novem šest metrov višji #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V torek so na Eifflov stolp v Parizu pritrdili novo digitalno radijsko anteno, s katero je stolp zdaj za šest metrov višji, v višino zdaj meri 330 metrov.

Veliko anteno, s katero so zamenjali prejšnjo zastarelo, so na vrh stolpa, ki sam po sebi meri 300 metrov, dvignili s pomočjo helikopterja.

Poglejte:

Eifflov stolp je ob odprtju leta 1889 postal najvišja zgradba na svetu in ta naziv obdržal vse do leta 1929, ko ga je premagala Chryslerjeva zgradba v New Yorku.

Njegova natančna višina se je sicer skozi leta spreminjala, saj že več kot sto let služi tudi kot radijski oddajnik, antene na njegovem vrhu pa so že večkrat zamenjali.

