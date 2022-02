Doživite "peti letni čas" na kvarnerskem karnevalu

Ste vedeli, da na Kvarnerju poteka eden največjih in najbolj znanih karnevalskih dogodkov v Evropi in svetu, ki je prav tako uvrščen na seznam 50 najpomembnejših in najbolj zanimivih svetovnih dogodkov v Evropi po oceni Sunday Timesa (Top 500 European Events)? Gre za mednarodni Reški karneval. Reka, mesto, ki je posebno samo po sebi, ima "tisto nekaj", po čemer se razlikuje od preostanka sveta. To "nekaj" je "peti letni čas", ki se imenuje karneval, natančneje Reški karneval ( www.rijecki-karneval.hr ). Žal je bil letos zaradi epidemiološke situacije prestavljen na poletje, a je Kvarner v pustnem času še vedno poln vsebin.

Ste vedeli, da so zvončarji, natančneje halubajski zvončarji z območja Kastavštine, uvrščeni na Unescov seznam svetovne nesnovne kulturne dediščine?

Tradicija zvončarjev sega vse do prazgodovine, skozi leta pa so postali najbolj prepoznavni udeleženci karnevalskih dogodkov, in to ne samo na Kvarnerju, ampak tudi po vsej Hrvaški. Na območju Kvarnerja najdemo številne zvončarske skupine, zahvaljujoč katerim se je ta stara folklorna tradicija ohranila vse do danes. Čeprav se skupine med seboj razlikujejo, imajo tudi nekaj skupnega – člani so ogrnjeni z ovčjim krznom, glavo oziroma obraz pa imajo zakriti s strašljivo živalsko masko ali klobukom, pokritim s papirnatimi rožami ali celo s pisanimi papirnatimi trakovi. Zvončarji, ki ob prodornih zvokih majhnih ali velikih zvoncev preganjajo zimo in hudobne zimske sile, so do danes ostali jasni znanilci skorajšnjega konca zime in prihoda pomladi.

Karneval (ali kot se v lokalnem žargonu pravi – maškare) se na Kvarneju uradno začne 17. januarja (na praznik sv. Antona, ali kot bi rekli domačini – na Antonju) in se konča na pepelnico. V tem času se na Kvarnerju vse vrti okoli karnevala oziroma maškar, ki v času svoje kratke vladavine postanejo način življenja tukajšnjih ljudi. Sestavlja ga vrsta dogodkov, med katerimi je eden od glavnih Mednarodna karnevalska povorka Reškega karnevala, ki poteka v središču mesta, in to zadnjo nedeljo pred pepelnico. Letošnja odložena reška parada je zbrala večje število udeležencev in obiskovalcev iz države in tujine ter tako šteje več deset tisoč maskiranih udeležencev in tudi več kot 100 tisoč gledalcev. Prenos te parade poteka v živo.

Skoraj vsako mesto oziroma vsak kraj na Kvarnerju v času trajanja karnevala organizira lastne dogodke, zabave in posebne običaje. Čeprav v zadnjih dveh letih prevladujejo težke razmere in okoliščine ter je zato velik del prireditve odpadel prav zaradi epidemioloških ukrepov, so spodaj predstavljeni naši predlogi, s katerimi boste karneval najbolje doživeli:

Maskiran avtomobilski reli Pariz−Bakar, parodija na svetovno znan reli Pariz−Dakar.

Halubajski karneval − nočni karneval v Viškovem.

Balinjerada v Opatiji, maskirano tekmovanje na vozilih s krogličnimi ležaji, ki drvijo po glavni opatijski ulici.

Velika maškaradna povorka v Crikvenici

Crikvenica ima dolgoletno maškaradno tradicijo, organizirane maškare v Crikvenici pa segajo v leto 1895. Najsrečnejši čas v Crikvenici v letu 2022 bo trajal od 8. januarja do 2. marca.

Poleg razvedrilnega programa za mlade in stare so v času "vladavine maškar" v Crikvenici predstavljene tradicije in običaji, kot so izdelovanje in zažiganje pustov, branje "šentence" (obtožnice) ter organiziranje velike in otroške maškaradne povorke v središču mesta.

Gozdne maškare v Gorskem kotarju

Čas pustovanja in privlačne preobleke v prečudovitem Gorskem kotarju bodo v znamenju ciljno usmerjenih dogodkov, a eden najpomembnejših tradicionalnih dogodkov je karneval črnih pesnikov. V Crnem Lugu, mali gorski vasici ob vznožju narodnega parka Risnjak, svoje domove zapuščajo črnogorski pesniki, privlačni zvončarji, ki so bili razglašeni za hrvaško nesnovno kulturno dediščino.

Pesniki so starodavni črnoluški zvončarji, edini zvonarji Gorskega kotarja in verjetno najstarejši zvončarji celotnega reškega območja, ki so v zadnjem času zaščitena, nesnovna kulturna dobrina Republike Hrvaške.

Zvončarski dogodek v Matuljih, kjer si lahko ogledate in spoznate vse, kar predstavljajo zvončarji − zvončarski voz, gibe, nošnje, spremstvo ... Matulji sicer veljajo za središče zvončarske tradicije v Evropi. Če vas zanima več o zvončarskih skupinah s Kvarnerja, njihovih običajih in pohodih, si oglejte Zvončarsko muzejsko zbirko v bližnjem kraju Rukavac.

Dogodek pustnih zastav in sežig rakete ter izstrelitev Gobota, Mošćenička Draga

Če ne boste uspeli ujeti "zimskega" karnevala, se lahko na Kvarnerju udeležite tudi kakšnega od poletnih!

Med najbolj znane spadata Mednarodni poletni karneval v Novem Vinodolskem in Poletni karneval v Cresu na otoku Cres, letos pa bo izjemoma Reški karneval!