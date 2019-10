Dobrodošli v prenovljeni zimski Termalni rivieri

Oglasno sporočilo

Naši gosti se lahko odslej razvajajo v prenovljeni zimski TERMALNI RIVIERI Term Čatež. Pred krompirjevimi počitnicami smo prenovili vhod, sprejemno recepcijo in garderobe; pri slednjem smo prav posebej družinam namenili večje, funkcionalne družinske kabine, ki so v neposredni bližini fenov in previjalne mize. Poskrbeli smo tudi za ustrezne garderobe in sanitarije za invalide.

Blagodejni vrelci, ki dokazano pozitivno vplivajo na telo in duha, vam bodo povrnili moči in vas okrepili z energijo. Zato zaplavajte v največjem razkošju pokritih bazenov v Sloveniji, ki smo jim v lanskem letu dodal ščepec čarobnega Mediterana in tropskega vzdušja. Prepustite se 2.300 kvadratnim metrom vodnih površin z raznovrstnimi atrakcijami, kjer bodo uživale prav vse generacije.

Dobrodošli v neponovljivi zimski Termalni rivieri – ponovno NAJ KOPALIŠČU 2019 (3. mesto med velikimi termalnimi kopališči)!

Naročnik oglasne so Terme Čatež.