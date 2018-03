Dan, ko so irske šole zaprte, bari pa nabito polni

Zelene majice, zelena pokrivala, zelena ličila, parade in pivo - zveni kot dan svetega Patrika. Praznik, ki prihaja iz Irske, danes praznujejo po vsem svetu, kljub temu pa marsikdo sploh ne ve, zakaj je ta dan tako pomemben, da so na Irskem zaprti šole, banke, uradi in trgovine.

Sveti Patrik naj bi umrl 17. marca leta 461, pogosto pa se pojavljajo tudi letnica 432 in še nekatere druge. Že več kot tisoč let tako 17. marca praznujemo dan svetega Patrika (St. Patricks Day). Ta dan na Irskem slavijo predvsem zato, ker naj bi Irsko svetnik naredil krščansko, so nam povedali domačini.

Sveti Patrik je znan zaradi svojega obsežnega misijonarskega dela. V 30. letih naj bi na Irskem spreobrnil 135 tisoč ljudi, ustanovil 300 cerkva in posvetil 350 škofov. Obstajajo pa tudi teorije, da je dosežke, ki jih pripisujejo temu svetniku, v resnici doseglo več ljudi.

Zgodba, ki se med Irci prenaša iz roda v rod

Domačini so nam zaupali zgodbo o svetem Patriku, ki se iz roda v rod prenaša že vrsto let. Svetega Patrika, ki naj bi bil rojen na Škotskem, so pri šestnajstih letih ujeli irski plenilci in ga zasužnjili. Tako se je naučil številnih ritualov, običajev in irščine (oziroma jezika druidov - kar je bila takrat glavna vera na Irskem).

Nekega dne naj bi se mu v sanjah prikazal Bog in mu rekel: "Tvoja ladja je pripravljena." Tako je po šestih letih pobegnil nazaj v rodno Škotsko, kjer je postal škof. Glede njegovih korenin se Irci ne morejo uskladiti, nekatere različice zgodbe pravijo celo, da je prišel iz Anglije.

Kmalu po vrnitvi je imel še ene sanje, tokrat je v njih prejel pismo, na katerem je pisalo "glasovi Ircev". Ko je pismo odprl, je slišal glasove ljudi, ki jih je spoznal na Irskem. Ti so ga prosili, naj se vrne.

Sveti Patrik se je "herojsko" vrnil na Irsko, da bi ljudi poučil o Kristusu. Čeprav je bila njegova naloga težka in nevarna, ker Irci sprva niso bili pripravljeni sprejeti druge vere, je vztrajal in vzpostavil zelo trdne temelje za krščanstvo.

Ker je v času svoje ugrabitve spoznal keltske simbole, jih je pokristjanil in zato so bili Irci zelo dovzetni za njegove nauke. Patrikova najbolj znana ilustracija je triperesna deteljica. Posebna vrsta deteljice, ki je bila za druide sveta. Uporabil jo je za simbol troedinosti v krščanstvu. S tem je tako očaral kralja, da naj bi mu ta celo pomagal pri širjenju vere. In triperesna deteljica je še danes zelo znan irski simbol.

So Irci naveličani praznovanja tega dneva?

Ker gre za nacionalni praznik, so na Irskem ta dan zaprti šole, banke, uradi in trgovine. Sicer ni povsem tako. Trgovine so vseeno odprte, ampak imajo krajši delovni čas. Vsekakor pa so odprti čisto vsi pubi in bari.

Marsikdo si predstavlja, da Irci dan svetega Patrika jemljejo zelo resno, kot na primer božič. Pa tudi to ne drži popolnoma. Ta nekoč zelo verski praznik je danes predvsem razlog za uživanje alkohola in praznovanje vsega, kar je irsko.

Kaže, da se tudi tega lahko naveličaš, saj nam je kar nekaj predvsem mlajših Ircev dejalo, da se ne bodo udeležili parade, ki so jo videli že neštetokrat. "Verjetno bom kar delala, na praznik bom v domačem pubu zagotovo dobila kar nekaj napitnine," je povedala študentka iz severnega dela Irske, druga pa je dodala, da bo najbrž kar doma, le zvečer se bo odpravila na kakšno pivo.

Na veliki dublinski paradi lahko sodeluje vsak, ki se prijavi

Nekaj Ircev je bilo bolj navdušenih nad praznikom, saj sodelujejo pri paradi. Del parade lahko postane vsak, ki se prej prijavi prek spletne strani in je starejši od 18 let. K paradi organizatorji vsako leto povabijo tudi študente z različnih univerz po vsej Irski.

"Mislim, da je parada dandanes bolj namenjena turistom kot domačinom," je povedal starejši prebivalec Dublina, ki parado spremlja že dobrih 40 let. S tem so se strinjale tudi ameriške študentke, ki pravijo, da se jim zdi navdušenje nad praznovanjem večje v Ameriki.

Praznovanje irskega praznika zunaj Irske

Američani so tisti, ki praznovanje dneva svetega Patrika še posebej začinijo. V zeleno se ne obarvajo le ljudje, ampak tudi številne svetovne znamenitosti. Z do okolja prijazno barvo v zeleno spremenijo celo reko v Chichagu.

Kot so povedale ameriške turistke na Irskem, se praznovanje v ZDA začne s paradami, newyorška privabi okoli dva milijona ljudi letno, ti pa se potem odpravijo v pube, kjer v imenu svetega Patrika pivo teče v potokih.

Razlog za takšno ameriško navdušenje bi lahko tičal v začetku praznovanja, ki je prvič potekalo prav v ZDA, in sicer leta 1761 v Bostonu. Irski priseljenci so se že takrat odeli v zeleno in izpeljali tako dobro parado, da je postala del kulturnega izročila.

Praznovanj pa ne manjka niti v Sloveniji. Že od srede namreč potekajo irski dnevi, med katerimi se lahko naučimo tradicionalnih irskih plesov, prisluhnemo irski glasbi in uživamo v irski poeziji. Poleg tega se Ljubljanski grad že od srede ob večerih simbolično obarva zeleno.

V Ljubljani prav tako ves konec tedna poteka že sedmi tradicionalni "pub crawl", na katerem se ljubitelji vsega irskega odpravijo v šest različnih irsko obarvanih pubov in v vsakemu nazdravijo s pivom ali dvema.