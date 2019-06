Da bo čofotanje v morju takšno, kot si predstavljate

Saj veste, kako gre: čeprav se trudite in do podrobnosti načrtujete svoj sanjski dopust, je usoda pogosto kar predrzna: vaše počitnice se lahko v hipu spreobrnejo v pravo tragedijo. Zato bodite pripravljeni.

Foto: Getty Images Neskončne plaže in modrina morja, šumenje valov in romantični sončni zahod ob romantični večerji ali pa morda bolj adrenalinsko in polno nepričakovanih doživetij: vzpon na najvišje goro, spust po deroči reki ali kolesarjenje po najbolj načeti gozdni poti.

To so samo nekatere od možnosti, ki vam jih lahko ponuja poletje. Vendar ne glede na to, kam vas bo odnesla želja po raziskovanju, imejte v glavi predvsem tri elemente: pozanimajte se o državi, v katero potujete, poskrbite za ustrezno finančno varnost in ne nazadnje – ne pozabite na zavarovanje za tujino Vzajemna.

Kam potujem?

Vsaka država ima svoje zakonitosti in življenjske navade, ki sem jim moramo kot "gostje" prilagoditi. Pred odhodom si vzemite dovolj časa in raziskujte vse od tega, kakšne so možnosti za prehrano zunaj (zlasti, če je kdo v družini alergik), do možnosti brezplačnega potepanja po naravnih parkih, najrazličnejše vstopnine in možnosti za varno parkiranje avtodoma, če bo to vaš dom na potovanju. Zarišite si približen itinerarij in če potujete po mestih, se dobro pozanimajte, kakšne so možnosti za mestni prevoz.

Foto: Getty Images

Kako bom plačeval?

Ko potujete, morate poskrbeti za čim bolj optimalno varnost. V prvi vrsti to pomeni, da s seboj ne nosite večje vsote v gotovini in da večinoma plačujete s kartico, saj vam to omogoča večji pregled nad stroški in manjše stroške glede morebitne menjave valute.

Vsekakor pa predlagamo, da se ne osredotočate samo na eno plačilno sredstvo, pri tem pa bodite pozorni, da različne kartice shranjujete ločeno.

Kaj če …

Čeprav se odpravljate na lepše, morate imeti v glavi tudi najslabši scenarij. Kaj če kdo od vas zboli ali se poškoduje? To so na žalost pripetljaji, ki jih piše naš vsakdanjik in zato je prav, da smo nanje pripravljeni.

Kako? Čisto preprosto, z zavarovanjem za tujino Vzajemna, saj si boste tako zagotovili, da boste na dopustu uživali, tudi ko bo šlo kaj narobe, in to brez dodatnih stroškov.

Foto: Getty Images

Kaj ponuja zdravstveno zavarovanje za tujino?

Zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini omogoča kritje stroškov nujnih zdravstvenih in z njimi povezanih storitev v tujini. S sklenjenim zavarovanjem za tujino si zagotovite:

24-urno asistenco v slovenskem jeziku,

24-urno asistenco v slovenskem jeziku, informacije o najbližji zdravstveni ustanovi,

storitve nujne medicinske pomoči tudi v zdravstvenih ustanovah, ki niso v javni zdravstveni mreži obiskane države,

nujne zdravstvene prevoze do bolnišnice ali klinike ter nujno zdravljenje,

nujne zobozdravstvene storitve,

zdravljenje akutnega poslabšanja kroničnih bolezni (velja samo pri izbranih paketih),

iskanje in reševanje ponesrečenih oseb,

prevoz v domovino,

odvetniške storitve,

s sklenjenim dodatkom za nezgodno zavarovanje pa si zavarovanje nadgradite tudi z nezgodnim zavarovanjem za čas trajanja potovanja,velja tudi v državah, kot so ZDA, ki so znane po dragih zdravstvenih storitvah. Tako denimo Vzajemnin ekskluzivni paket XXL MILIJON omogoča višino kritja v vrednosti kar milijona evrov.

Zakaj evropska kartica ni dovolj? Evropska kartica ne nudi asistence, kar pomeni, da ste v primeru, ko potrebujete medicinsko pomoč, pri iskanju zdravnika ali ustrezne ustanove prepuščeni sami sebi. Evropska kartica prav tako ne krije stroškov prevoza zavarovane osebe iz tujine v Slovenijo.

Foto: Getty Images

Kakšno zavarovanje za tujino naj izberem?

Pri izbiri paketa je pomembno:

območje, kamor potujete,

kakšno višino kritja želite (odvisno od aktivnosti, ki jih boste v tujini počeli),

koliko oseb potuje,

kolikokrat letno potujete,

namen vaših potovanj (počitnice, službeno potovanje).

Če ste pogosto zdoma in radi raziskujete lepote izven meja, vsekakor predlagamo celoletno zavarovanja Multitrip, ki zagotavlja ugodne premije in visoka zavarovalna kritja. Z njim boste zmanjšali tveganje, da bi na počitnice nehote odšli brez zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini.

Če želite izvedeti več, sledite povezavi TUKAJ in si zagotovite brezskrbne počitnice!