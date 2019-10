CNN: Bohinjsko jezero je eden najlepših krajev v Evropi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški medij je objavil izbor najlepših manj znanih evropskih destinacij in vanj uvrstil tudi naše jezero.

CNN je na svojem spletnem portalu objavil izbor 20 po njihovem mnenju najlepših evropskih destinacij. V njem so se osredotočili na manj znane kraje, ki so prav tako oziroma še bolj očarljivi kot najbolj razvpite turistične točke po Evropi.

Med destinacije, ki so jih očarale, so uvrstili tudi eno slovensko - Bohinjsko jezero. "Ob bolj priljubljenem Blejskem jezeru je pogosto spregledano, toda največje slovensko naravno jezero, ki leži v Triglavskem narodnem parku, je prav tako spektakularno," so zapisali.

Foto: Getty Images

Tudi med preostalimi 19 destinacijami, ki so jih izbrali, ni nobena povsem "na prvo žogo". Ste na primer že slišali za "španske Dolomite", kot pravijo španskemu gorovju Picos de Europa? Kdo ve, morda boste pri Američanih celo dobili navdih, kam odpotovati ob naslednji priložnosti.

CNN-ov izbor najlepših krajev v Evropi:

