Britanski časopis za letošnje počitnice predlaga slovensko obalo

"Destinacije, o katerih letos sanjamo," so novinarji časopisa The Guardian poimenovali izbor 22 destinacij, ki so po njihovem mnenju top izbira za tiste, ki letos iščejo počitnice v trajnostnem duhu.

V luči časov, ko se odgovorni turisti odločajo za počitnice, s katerimi bodo okolje čim manj obremenili, so pri britanskem časopisu The Guardian sestavili izbor 22 evropskih destinacij, ki so po njihovem mnenju najboljša izbira za trajnostni oddih.

Med destinacijami, ki so jih priporočili svojim bralcem, je tudi Piran z istrskim zaledjem, ki ga je novinar Kevin Rushby opisal kot "čudovit labirint stare benečanske arhitekture, ki obkroža ljubko pristanišče".

Foto: Pexels

"Piran je eno tistih mest, v katerem se izgubiš in odkriješ nekaj fantastičnih skritih ulic, nato pa se popolnoma brez orientacije nenadoma znajdeš na točki, s katere si začel," je zapisal ter ob tem predlagal tudi obisk istrskega zaledja in pokušino tamkajšnjih vin.

Foto: Pexels

Ob slovenski obali oziroma Piranu so pri Guardianu bralcem za letos predlagali še škotski otok Eigg, "najbolj ekološki otok v Veliki Britaniji", pa Solun in obalo pokrajine Epir v Grčiji, Grenoble in Bretanjo v Franciji, verjetno najmanj znano italijansko deželo Molize, praški samostan Břevnov, kolesarjenje po Nemčiji, špansko pokrajino Galicija in valižanski otok Bardsey.

V izboru so še naravni park Ria Formosa in deskarsko mestece Ericeira na Portugalskem, Antwerpen v Belgiji, jezero Ullswater in Hadrijanov zid v Angliji, naravni rezervat Kopački Rit na Hrvaškem, Tarragona v Španiji, Skellefteå na Švedskem, botanični vrt Eden Project v Cornwallu, irska grofija Waterford in avstrijsko smučarsko središče Lech Zürs.