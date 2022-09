The Guardian o nepotizmu v Čeferinovi Uefi: "To je bil eden od razlogov, da sem odšel"

Že generacije je Uefa veljala za model dobrega upravljanja v primerjavi s korupcijo Fife v Zürichu, zdaj, zlasti po finalu lige prvakov, pa obstajajo resni pomisleki glede stanja Čeferinove Uefe, so zaključili v The Guardianu.

Številni ljudje, ki so trenutno in so bili nekoč vpleteni v evropski nogomet, so izrazili resne pomisleke glede upravljanja Uefe, poroča The Guardian. Čeferinov režim so opisali kot avtokratski, kot režim, v katerem so predsednikova osebna zavezništva vse pomembnejša, kar tvega spodkopavanje profesionalizma v edinstveno prestižni evropski instituciji. "Osebna politika je sčasoma postala pomembnejša in med zaposlenimi se je pojavila napetost. Postajalo je bolj kronistično in to je bil eden od razlogov, da sem odšel. Šlo je v napačno smer," je za The Guardian povedal Alex Phillips, nekdanji vodja upravljanja in skladnosti Uefe.

Finale lige 28. maja med Liverpoolom in Real Madridom, ki ga je Uefa gostila na stadionu Stade de France v Parizu, je obljubljalo bleščečo predstavitev vrhuncev evropskega nogometa, kulture in dediščine, toda tekma, ki si jo je ogledalo 75 tisoč obiskovalcev, je razkrila povsem drugačno sliko: katastrofalno načrtovanje, neorganiziranost, brutalno francosko policijo in kriminal na zapostavljenem območju Saint-Denis. Čeprav so si Uefa in francoske oblasti prizadevale, da bi krivdo pripisali navijačem Liverpoola, se je podrobnejši pregled od takrat obrnil na delovanje same Uefe, ki deluje pod vodstvom slovenskega odvetnika Aleksandra Čeferina.

Uefa je sporočila, da se iskreno opravičuje "vsem navijačem, ki so tisti večer morali izkusiti ali biti priča zastrašujočim in mučnim situacijam. Noben nogometni navijač ne bi smel biti v takšnem položaju in to se ne sme ponoviti." Prav tako so navedli, da vse dokler pregled ne bo končan, ne bodo komentirali vprašanj v zvezi s finalom. Poročilo se pričakuje do konca novembra.

Imenovanje Željka Pavlice za vodjo varnosti in varovanja Uefe

V središču pozornosti je bilo lansko imenovanje Čeferinovega najboljšega prijatelja Željka Pavlice za vodjo varnosti in varovanja Uefe. Po upokojitvi cenjenega vodje oddelka Kennyja Scotta za prevzem te ključne vloge (nosi namreč splošno odgovornost za najvidnejše evropske tekme na stadionih z velikimi množicami) Uefa ni izvedla nobenega uradnega postopka zaposlovanja. Prav pariška grozljivka je bila prvi finale lige prvakov s polnim stadionom, odkar je Pavlica prevzel vodenje.

Pavlica je bil prvič imenovan za stalno vlogo pri Uefi kot svetovalec za varnost novembra 2016, dva meseca po zmagi Čeferina na predsedniških volitvah. Pavličino strokovno znanje in izkušnje so bile osebno varovanje, opravljal je delo telesnega stražarja predsednika Jugoslavije, takrat Slovenije, Janeza Drnovška. Kmalu po izvolitvi Čeferina je Pavlica leta 2011 začel delati kot varnostnik pri slovenski nogometni zvezi, leta 2014 pa se je prijavil za delo na tekmah Uefe. V Ljubljani sta bila desetletja tesna prijatelja, Čeferin pa je bil leta 2018 tudi svat na Pavličini poroki, še piše The Guardian.

V Uefi so trdili, da ni bilo potrebno širše iskanje kadrov ali strokovna primerjava primernosti Pavlice, ko je postal vodja oddelka, saj je imel potrebno strokovno znanje in je glede na to, da je več let sodeloval z njim, bil "naravni naslednik" Scotta.

"Neodvisni pregled", ki ga je Uefa vzpostavila po pariškem kaosu, bo izgubil kredibilnost, če ne bo prepričljivo obravnaval vprašanj o Pavličevem imenovanju na to vlogo in o tem, ali sta on in varnostni oddelek Uefe naredila vse, kar je bilo pričakovano pri načrtovanju pred tekmo.

Mnogi opozarjajo tudi na prihod še enega Slovenca, Luke Zajca, ki ga je Čeferin kmalu po izvolitvi postavil na čelo predsedniškega urada na sedežu Uefe ob Ženevskem jezeru. Nekaterim visokim ljudem se je zdel močan Čeferinov zaveznik, ne pa očitna izbira za visokega upravitelja. Zajc, nekdaj šef Uefe za korporativne zadeve, je bil tudi kazenski odvetnik, partner v Čeferinovi odvetniški družbi, ki jo je v Ljubljani ustanovil Aleksandrov oče Peter.

"To je bil eden od razlogov, da sem odšel"

Uefa opozarja na vrsto pomembnih dosežkov, odkar je bil Čeferin leta 2016 izvoljen za predsednika, toda od finala v Parizu so se novinarji Guardiana pogovarjali s številnimi ljudmi, ki so trenutno in so bili nekoč vpleteni v evropski nogomet in so prav tako izrazili resne pomisleke glede upravljanja Uefe. Čeferinov režim so opisali kot avtokratski, kot režim, v katerem so predsednikova osebna zavezništva vse pomembnejša, kar tvega spodkopavanje profesionalizma v edinstveno prestižni evropski instituciji.

Precej zgodaj v Čeferinovem režimu so nekateri visoko usposobljeni in izkušeni ljudje začeli odhajati, vključno z Alexom Phillipsom, ki je bil vodja upravljanja in skladnosti in je eden redkih, ki še dela v nogometu in je o tem pripravljen javno spregovoriti. "Osebna politika je sčasoma postala pomembnejša in med zaposlenimi se je pojavila napetost. Postajalo je bolj kronistično in to je bil eden od razlogov, da sem odšel. Šlo je v napačno smer," je za The Guardian povedal Phillips.

V The Guardianu so izpostavili še eno izjemno imenovanje iz Čeferinovega bližnjega kroga, in sicer s področja finančne regulacije. Med novimi imenovanji je bila v letu 2019 tudi slovenska sodnica Petra Stanonik Bošnjak. Čeprav Uefa na svoji spletni strani ne objavlja biografij članov komisije ali javno razglaša o kakršnihkoli povezavah, se zdi, da dobro pozna Čeferinove. Marko Bošnjak, njen mož, zdaj sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice, je bil ugleden odvetnik družinske družbe Čeferin. Na spletu je objavljena fotografija, na kateri Petra Stanonik Bošnjak in Marko Bošnjak s Petrom Čeferinom uživata na festivalu klasične glasbe Ljubljana leta 2014.

Vključenih veliko ljudi iz Slovenije in Balkana

Med nekaterimi, ki so vpleteni v evropski nogomet, obstaja tudi mnenje, da je administracija Uefe vključila nesorazmerno veliko ljudi iz Slovenije in Balkana, brez postopka zaposlovanja, odprtega za talente iz vse Evrope. Pomembno vlogo ima na primer Aleš Zavrl, zdaj vodja licenciranja klubov, ki je bil generalni sekretar slovenske nogometne zveze, ko je bil predsednik Čeferin.

Lani je Noel Mooney, irski administrator, ki je bil vodja Uefinega programa "Grow", ki pomaga nacionalnim nogometnim zvezam pri strateškem razvoju, odšel in postal izvršni direktor valižanske nogometne zveze. Zamenjal ga je Ilija Kitić, še en nekdanji član slovenske nogometne zveze s Čeferinom. Kitić in Zavrl v nogometu na splošno veljata za kompetentna strokovna administratorja, a očitno tudi za njuni vlogi ni bilo odprtega postopka zaposlovanja.

Kritika, da ima Čeferinova Uefa kulturo osebnih zavezništev, ni omejena na imenovanja iz njegovega domačega kroga, ampak na druge, ki so videti zakoreninjeni v nogometni politiki. Eden od primerov domnevne politične naklonjenosti, ki se večkrat pojavlja v pogovorih, je Michele Uva, nekdanji izvršni direktor italijanske nogometne zveze, ki je močno podpiral Čeferinovo predsedniško kandidaturo.

Uefa odgovarja: Zavedeni ste

Uefa ni želela neposredno odgovoriti na vprašanja ali potrditi dejanskih podrobnosti v zvezi z njenimi imenovanji. V izjavi je tiskovni predstavnik dejal, da je Uefa "resnično razočarana nad tem, kako netočna in tendenciozna" so bila vprašanja Guardiana.

"Razprava o zaposlovanju in usposobljenosti ljudi, ne da bi se kdaj imeli priložnost srečati ali delati z njimi, je pod osnovno človeško in poklicno ravnjo dostojanstva," je zapisano v izjavi. "Če pa želite ubrati to pot, prosim, upoštevajte, da Uefa redko zaposluje najvišje vodstvo prek 'odprtega postopka zaposlovanja', kot temu pravite, ampak raje zaposluje dokazane strokovnjake na podlagi njihovega strokovnega znanja, izkušenj in vodstvenih sposobnosti. Ta pristop, ki je v celoti usklajen s statutom Uefe, kadrovskimi predpisi in lokalno zakonodajo, se uporablja za zaposlovanje na višje položaje od zgodnjih 2000-ih," so za The Guardian odgovorili z Uefe.

"Ljudje, o katerih usposobljenosti dvomite, so cenjeni strokovnjaki, pri čemer je večina tarča zgolj zaradi svoje narodnosti. Če se boste kdaj odločili preveriti svoja dejstva pri ljudeh iz nogometa, iz nacionalnih zvez, konfederacij, klubov in drugih deležnikov, boste imeli boljšo predstavo o tem, kako zavedeni ste," so še dodali.

