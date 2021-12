Božična pravljica v Postojnski jami

Oglasno sporočilo

Med 25. in 30. decembrom se v veličastne dvorane Postojnske jame vračajo težko pričakovane žive jaslice. Pravljična vožnja z jamskim vlakcem, veličastna predstava, bogati kostumi in izjemne vokalistke Maja Keuc – Amaya, Severa Gjurin in Urška Kastelic. Število vstopnic je omejeno. Izkoristite turistični bon in doživite najlepše praznične trenutke.

Žive jaslice v Postojnski jami s turističnim bonom

"Da je jaslice v Postojnski jami eden največjih svetovnih medijev uvrstil med najlepše podobe božiča na svetu, pove največ," je prepričan Marjan Batagelj, direktor Postojnske jame, srečen, da bodo goste spet lahko razveselili z edinstveno svetopisemsko zgodbo. "Časi so specifični in morda bo prav zato doživljanje še toliko intenzivnejše." Ker želijo obiskovalcem zagotoviti varno okolje, je število vstopnic omejeno. Za obisk Postojnske jame in Živih jaslic pa lahko enostavno unovčite tudi BON21.

Doživetje v Postojnski jami je najlepše novoletno darilo.

NAJLEPŠE DOŽIVETJE LETA

Božično pravljico, nad katero se navdušujejo tako mlade družine kot tudi dedki in babice z vnuki, ustvarja sto nastopajočih v kar 16 svetopisemskih prizorih vzdolž 5-kilometrske turistične poti v Postojnski jami. Obiskovalci, ki se boste med božično-novoletnimi prazniki odpravili na dnevni izlet, si boste tako poleg vožnje z legendarnim jamskim vlakcem ogledali tudi jamo, hkrati pa doživeli še najveličastnejšo predstavo živih jaslic v Sloveniji. Ekskluziven ogled bo svoj vrhunec doživel z nastopi treh vrhunskih vokalistk.

MAJA KEUC, SEVERA GJURIN IN URŠKA KASTELIC

Tradicionalna predstava v Postojnski jami si je skozi leta pridobila ugled tudi z izborom glasbenih izvajalcev. Med njimi je letos zvezda šova Slovenija ima talent in ena najuspešnejših slovenskih glasbenic v svetu Maja Keuc – Amaya. Po več letih življenja v tujini pravi, da so "Žive jaslice v jami nekaj najlepšega in spektakularnega, kar sem pri nas v Sloveniji videla, zato sem zelo počaščena, da bom del tega!"

Ker lani živih jaslic v Postojnski jami zaradi epidemije ni bilo, si jih je Severa Gjurin, kot se rada pošali, pričarala kar doma: "Postala sva starša in od takrat december ni več navaden mesec, ampak je poseben družinski čas sreče." Ob 150-letnici prve izvedbe Svete noči v slovenskem jeziku bo petje najbolj priljubljene božične pesmi še toliko bolj čarobno.

Božična pravljica svetovnih razsežnosti

PRAVA IZBIRA ZA NOVOLETNO DARILO

Praznični december kljub vsemu še vedno ostaja tisti čarobni mesec, ko želimo svojim najbližjim nakloniti več pozornosti. Najdragocenejše darilo že dolgo ni več zavito v darilni papir. Največ štejejo skupni trenutki in doživetja. Prav zato so v Parku Postojnska jama za vas pripravili darilne bone, s katerimi boste svojim najbližjim podarili nepozabne trenutke. Z darilnim bonom lahko partnerju, družini ali prijateljem podarite tako ogled Živih jaslic kot tudi ogled katerekoli od ostalih atrakcij v Parku Postojnska jama še eno leto po nakupu. Božiček in Dedek Mraz kupujeta online.

Žive jaslice v Postojnski jami so največji praznični dogodek v Sloveniji.

PET NAJPOGOSTEJŠIH VPRAŠANJ Ali vstopnica za Žive jaslice vključuje tudi vožnjo z vlakcem?

Seveda! Vstopnica za ogled Živih jaslic vključuje vožnjo z legendarnim jamskim vlakcem, ogled predstave in turističnega dela Postojnske jame! Ali lahko unovčim turistični bon?

BON21 lahko koristite tako za ogled vseh znamenitosti v Parku Postojnska jama kot tudi za ogled Živih jaslic v Postojnski jami. Ali moram vstopnico kupiti vnaprej?

Število vstopnic je omejeno, zato nakup prek spleta priporočamo, saj si z njim zagotovite mesto. Je ogled primeren tudi za otroke?

Ogled Živih jaslic v Postojnski jami je dinamičen in zanimiv, vožnja z vlakcem upočasnjena in atraktivna. Ali moram izpolnjevati pogoj PCT?

Izpolnjevanje PCT-pogoja je v trenutnih razmerah obvezno.

