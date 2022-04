Bodo plavajoče hotelske sobe prihodnost turizma? #foto

Plavajoče hotelske sobe z lastnim motornim pogonom so zamisel italijanskega oblikovalca Pierpaola Lazzarinija, ki želi s svojo vizijo dodobra spremeniti obmorski turizem.

Foto: Cover Images

Plavajoče sobe imajo po trditvah Lazzarinija nizke stroške izdelave v primerjavi z gradnjo hotelov na trdnih tleh, sestaviti jih je mogoče zelo hitro, ob tem pa je njihov dizajn zelo prilagodljiv.

Foto: Cover Images

Sobe imajo krožno zasnovo s premerom sedem metrov in ponujajo do 22 kvadratnih metrov bivalnega prostora, ob tem pa še zunanjo teraso. V sobi je zakonska postelja, med opremo spadata tudi televizija in hladilnik, ne nazadnje pa še električni motor, s katerim je sobo mogoče premikati z do petimi vozli hitrosti.

Foto: Cover Images

Energetsko naj bi bile povsem avtonomne, ker so opremljene s sončnimi celicami za proizvodnjo električne energije, potrebne za delovanje klimatske naprave, luči in drugih naprav. Omogočajo pa tudi vgradnjo vodikovih gorivnih celic, ki zagotavljajo električno energijo tudi v oblačnih oziroma nočnih obdobjih, ko je sončne celice ne morejo proizvajati.

