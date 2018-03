Bo ta gorenjska vas zaradi serije postala nov izletniški hit? #video

Novo slovensko serijo Gorske sanje, ki jo lahko spremljate na Planet TV, snemajo (tudi) v idilični gorenjski vasici Podkoren. Kaj lahko se zgodi, da bo vasica, sicer znana predvsem po bližnjem prizorišču pokala Vitranc, kmalu polna radovednih izletnikov, ki si bodo želeli v živo ogledati snemalne lokacije.

V Brdih so si turistični delavci zaradi Štorije meli roke

Podobno smo doživeli že pri Planetovi seriji Ena žlahtna štorija, zaradi katere so gledalci množično romali v Goriška brda, se tam fotografirali pred dvorcem Gredič in na drugih prizoriščih, ki so jih videli v seriji.

Gredič - zaradi Ene žlahtne štorije najbolj slavna stavba v Brdih Foto: Miha First

Vpliv serije so dobro unovčili tudi briški turistični delavci, ki so prirejali organizirane izlete po snemalnih lokacijah, briška vinska zadruga pa je na trg poslala tudi vina, ki jih je navdihnila serija.

Zdaj si podobno obetajo tudi v Zgornjesavski dolini. Več tamkajšnjih lokacij lahko namreč vidimo v Gorskih sanjah - od podkorenskega hotela Vitranc, ki je v seriji v lasti Amalije Osterc, babice glavne junakinje, in tamkajšnje 110 let stare lipe, pod katero se videvata televizijska zaljubljenca Mateja in Rok, do Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani, ki je v seriji dom Maksimilijana Starmana.

Podkorenski hotel Vitranc je eno glavnih prizorišč Gorskih sanj. Foto: Matjaž Vidmar, arhiv LTO Kranjska Gora (www.slovenia.info)

Čeprav je kranjskogorski konec med najbolj obleganimi turističnimi destinacijami v Sloveniji, si želijo tja privabiti še več ljudi. V Turistično-informacijskem centru Kranjska Gora so povedali, da bodo za gledalce, ki si bodo želeli ogledati prizorišča, kjer nastajajo Gorske sanje, vsekakor organizirali izlete.

