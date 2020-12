Biseri, ki jih morate vključiti na svoj seznam želja

Avstrija ponuja optimalne pogoje za počitnice, polne doživetij, v dvoje, s prijatelji ali družinsko. Naj bodo to počitnice v naravi, na pohodih po prečudovitih narodnih parkih, na prostranih belih strminah ali pa razvajanje v središčih dobrega počutja, potepanja po šarmantnih mestnih ulicah in razgledovanje po številnih muzejih, galerijah. Pri tem nas na vsakem koraku čakajo kulinarične dobrote, vrhunska žlahtna kapljica in prijaznost ljudi, zato sta dobro počutje in popoln odklop zagotovljena.

Počitnice v Avstriji so lahko videti kot počitnice iz slikanice. Pobrskajte po svojih spominih s preteklih počitnic v Avstriji in nam pokažite, kako so bile videti vaše počitniške pustolovščine v tej pravljični deželi.

Zabava na snegu

Reutte Foto: Robert Eder

Avstrija je smučarska dežela, saj ima več kot 800 smučišč, ki se lahko pohvalijo z odlično urejenostjo ter sodobnimi in udobnimi žičniškimi napravami. Največ jih je na Tirolskem. Obsežna ponudba nastanitev, tako za profesionalne športnike ter za rekreativne smučarje vseh starosti, in odlična kulinarika, ki jo zaznamujejo vplivi alpske regije, zaokrožujejo popolne smučarske počitnice v Avstriji.

Na Štajerskem, v bližini mesta St. Lorenz in nedaleč od mesta Murau, leži eno od najsodobnejših družinskih smučišč Kreischberg, ki ga odlikujejo široke in razmeroma položne proge. Smučišče je odlična izbira za začetnike, družine in za ljubitelje teka na smučeh.

Na ledeniku Pitztal Foto: Chris Walch

V objemu zillertalskih Alp na Tirolskem sta zadnje čase še posebej zanimiva dva kraja: Fügen in Kaltenbach, kjer se ljubitelji smučanja in snežnih parkov lahko podajo na smučišča Hochfügen, Hochzillertal in Spieljoch. Med krajema Wagrain in Kleinarl se razprostirata dve smučarski središči, ki sta med seboj povezani s spektakularno nihalko G-Link, ki v šestih minutah prečka vso dolino.

Med bolj priljubljenimi smučišči je tudi Osojščica pri Beljaku, nekaj kilometrov za karavanškim predorom, s 17 vlečnimi napravami in 42 kilometri smučarskih prog največje smučišče srednje Koroške. Tromeja pri Arnoldsteinu, ki je prav tako primerna za družinsko smučanje, pa ima kar osem kilometrov prog za sankanje in pokrito progo za tek na smučeh, kjer pod reflektorji lahko tečete pozno v noč.

Smučarsko središče Kals-Matrei na sončni strani Tirolske je največje smučarsko območje Vzhodne Tirolske, kjer nas vedno znova preseneti osupljiv razgled na Großglockner (Veliki Klek). Imajo tudi proge za prosto smučanje in nekaj zahtevnih dolinskih prog do Matreia in Kalsa.

Foto: Patrick Baetz Deset najbolj priljubljenih smučarskih središč v Avstriji: St. Anton, Kitzbühel, Lech-Zürs, Mayrhofen, Sölden, Ischgl, Zell am See, Saalbach-Hinterglemm, Alpbach in Söll.

Smučišča Mölltal Foto: Joe Woergoetter V Avstriji lahko smučate, deskate in tečete na snegu vse leto, saj imajo kar osem celoletnih smučišč: ledeniki Mölltal, Pitztal, Kaunertal, Stubai, Hintertux, Dachstein in smučišče Kitzsteinhorn. Tudi če niste zimski navdušenec, boste našli dovolj drugih ponudb, ki vas bodo popolnoma prevzele.

Idealno za ljubitelje pohodništva

Reutte Foto: Fotostudio Rene

Avstrijska pokrajina je tako razgibana, turizem pa na tako visoki ravni, da so edinstvena doživetja narave na voljo za vsako stopnjo zahtevnosti. Na veliko gora se je mogoče povzpeti z žičnicami, kjer se nam osupljivi razgledi ponujajo brez prevelikega truda. Številne razgledne ploščadi v avstrijskih Alpah nam bodo vzele dih in nas očarale s svojo nenavadno arhitekturo.

Z žičnico v planine: ko je meja med urbanim in gorskim svetom skoraj zabrisana

Nordkettenbahn

Tirolska: z gondolo Nordkettenbahn pridete samo v 20 minutah iz mestnega središča Innsbrucka do visokogorske pokrajine. Vzpenjača Hungerburgbahn z nenavadnimi postajami je posebno doživetje, tudi z arhitekturnega vidika. Z vzpenjačo Seegrubenbahn je mogoče priti na visokoležeči Seegrube z nadmorsko višino 1.905 metrov, od koder se odpre pogled na vso srednjo dolino reke Inn, na Stubaiske in Zillertalske Alpe. Na najvišjo razgledno točko se gre naprej z vzpenjačo Hafelekarbahn do nadmorske višine 2.256 metrov.

Štajerska: regija Schladming-Dachstein se poleti spremeni v raj za pohodnike. Veličastne apnenčaste stene ledenika Dachstein tvorijo slikovito kuliso za sproščujoč poletni dopust. Aktivne popotnike pričakuje tisoč kilometrov pohodniških poti, 930 kilometrov kolesarskih in gorskokolesarskih poti, 45 kilometrov poti za nordijski tek in hojo, pet igrišč za golf, 14 naravnih plezalnih sten in 300 gorskih jezer.

Zgornja Avstrija: regija Pyhrn-Priel na jugu Zgornje Avstrije ponuja 600 kilometrov dobro označenih pešpoti, rustikalne koče in osupljivo panoramo. Z žičnico lahko pridemo na visoke planote na Wurzeralmu v Spitalu am Pyhrnu, Höss v Hinterstoderju ali Wurbauerkogel v Windischgarstnu. Na Wurzeralmu nas pričakuje doživljajski park NaturErlebnisWelt.

Pfänder Foto: Roman Horner

Vorarlberg: na Pfänderju, kamor lahko pridemo z vzpenjačo Pfänderbahn, se odpira fantastični razgled na vse Bodensko jezero, 240 alpskih vrhov in gričevnato pokrajino Bregenzerwald. Nujen je obisk Greifvogel-Flugschaua v Adlerwartu, ki je del krožne pešpoti v Alpskem divjem parku (Alpenwildpark).

Na pohodih z otroki

Foto: Franz Gerdl

Na avstrijskih planinskih poteh tudi otrokom ne bo dolgčas. Na Gradiščanskem se je mogoče odpraviti na vožnjo s kanuji po reki Rabi ali reki Lafnitz ali pa raziskovat močvirje v kraju Markt Neuhodis, kjer je otroški doživljajski mlin. Lahko si privoščimo tudi ogled naravnega muzeja na gradu Lackenbach ali doživljajsko lovsko učno pot v naravnem parku Geschriebenstein-Irottkö.

Gosausee Foto: Wolfgang Weinhaeupl

V Gornji Avstriji slovijo trikilometrska senzorična pot s 30 postajami v Hochpillbergu, poseben gozd v kraju Zell am Pettenfirst in pohod ob jezeru Gosausee. Na Salzburškem gremo lahko na pohod po pragozdu Rauris ali v Hudičev potok (Teufelsgraben) v kraju Seeham, na tridnevni pohod od koče do koče Alpenfloh v dolini Großarltal, ki je primeren za otroke od četrtega leta. Zanimiva je tudi vodna pot Leisnitz–St. Margarethen na območju Lungau.

Montafon Foto: Montafon Tourismus GmbH (Andreas Haller)

Na avstrijskem Koroškem so zelo priljubljeni lov na zaklad (Geocaching) ob gori Katschberg, družinska pustolovščina Aqua pot v Nassfeldu, pohod vzdolž rakove pohodniške poti pri kraju Fresach in energijska pot doživetja Trebesing. V Vorarlbergu lahko raziskujemo gorski svet z lamami ali gremo na Golmijevo raziskovalno pot v Montafonu, lahko pa kar z otroškim vozičkom po regiji Bregenzerwald. Na voljo je tudi pohod s haskiji v Brandnertalu.

Schladming Foto: Sebastian Stiphout Na avstrijskem Štajerskem nas v Schladmingu – Rohrmoosu čaka lepo zasnovana pohodniška pot, ki vodi od izliva do mogočnega slapa s 70-metrskim prostim padom, vrbova stolnica (Weidendom) v nacionalnem parku Gesäuse, pravljična pot Srečni Anže (Hans im Glück) v Mühlnu v naravnem parku Grebenzen ter najvišje ležeča evropska pohodniška pot med vrhovi dreves v Rachauu pri Knittelfeldu.

Na Tirolskem je zelo zanimiva Cemprinova pot pri Innsbrucku – etapa Orlova pot, pohod ob jezeru Vilsalpsee do slapa Bärgacht-Wasserfall je mogoč tudi z vozičkom. Veselo pohodniško zabavo za otroke ponujajo družinske tirolske vasi (Family Tirol Dörfer). V Spodnji Avstriji lahko obiščemo doživljajski svet Mendlingtal pri Göstlingu ob reki Ybbs, gugalniško po Schaukelweg v mestu Mönichkirchner Schwaig, lahko gremo na ugankarski lov skozi Tulln ob Donavi.

Raj za sproščanje po celodnevni aktivnosti

Če moramo stopiti iz obremenjujočega začaranega kroga stresa, je Avstrija prava izbira. Tudi sprostitev po celodnevnem smučanju je skoraj obvezna.

Sprostimo se lahko v toplicah, spa centrih in smučiščih, ki imajo na voljo tudi terme. V Bad Mitterndorfu v regiji Bad Aussee so do družin prijazne terme Grimming v neposredni bližini smučišča Die Tauplitz. Najbolj družinske toplice v vsej Avstriji so toplice Bad Bleiberg, kjer so idealni pogoji za sproščen zimski wellness dopust. Bad Kleinkirchheim nam ponuja dvojne toplice v enem samem kraju: kopališče Römerbad in terme St. Kathrein. Sredi veličastnega gorskega sveta Tirolske se je mogoče kopati v kopališču Aqua Dome Längenfeld. V deželi Salzburški izbiramo med toplicami Felsentherme Bad Gastein, Alpentherme Gastein, kopališčem Tauern Spa v kraju Zell am See-Kaprun, zdraviliščem Bad Vigaun in toplicami Amadé v Altenmarktu, ki ležijo takoj ob smučišču.

Foto: Harald Eisenberger

Po športnem dnevu na smučarskih progah regije Salzkammergut v Gornji Avstriji pa se lahko razvajamo v toplicah v Bad Ischlu v prostornem svetu savn Relaxium in v bazenih na prostem.

Avstrijska mesta svetovne kulturne dediščine

Dunaj Foto: Andreas Tischler

Kulturni vrhunci v Schönbrunnu in staro mestno jedro Dunaja, Salzburga in Gradca, mikavne pokrajine v kraju Wachau in ob Nežiderskem jezeru, osupljiva gorska panorama regije Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut ter prva moderna gorska žičnica Evrope na Semmeringu: to je osem lokacij svetovne kulturne dediščine, ki so vsaka zase vredne ogleda.

Hallstatt Foto: Popp Hackner

Skozi stoletja se je okoli grajskega hriba z znamenitim urnim stolpom počasi razvila mestna podoba Gradca, ta že od srednjega veka preslikava vse pomembne sloge od gotike do renesanse, baroka in secesije, sodobne arhitekture in osupljivih zgradb. Obiskovalec mesta v svetovno znani orožarni dobi vpogled v življenje v srednjem veku. V Gradcu pa tudi uličice in številne ceste pričajo o kulturnem pomenu mesta, v katerem sta bili umetnost in kultura v vsakdanjiku odločilni tako v preteklosti kot sedanjosti.

Traunkrichen ob jezeru Traunsee Foto: Julius Silver

V osrčju znamenitega Salzkammerguta se ob vznožju mogočnega ledenika Dachstein skriva biser posebne vrste. Zgodovinsko kulturno pokrajino Hallstatta, Gosaua, Obertrauna in Bad Goiserna zaznamuje več kot triinpoltisočletna tradicija. Pridobivanje soli sega vse do srednje bronaste dobe in utemeljuje bogastvo tukajšnjega prebivalstva. Raziščemo lahko privlačno arhitekturo z značilnimi lesenimi okraski in začutimo moč ohranjenih običajev.

Kitzbühel Foto: Sebastian Stiphout

Ob največjem srednjeevropskem stepskem jezeru – Nežiderskem jezeru – bomo naleteli na ljubke vinske gorice, ki se razprostirajo po obširnem horizontu. Čezmejno območje, ki sta ga za kulturno dediščino predlagali tako Avstrija kot Madžarska, se razprostira od nižine prek jezera in njegovih obsežnih pasov, poraščenih s trsjem, do slikovitih krajev, čudovitih vinogradov in obsežnih pašnikov, na katerih se pasejo sivo govedo in bele koze. Arheološki spomeniki, kamnolomi apnenega peščenca, antična svetišča, velike kmetije in dvorci pričajo o izjemni zgodovini naselja – Nežidersko jezero že od nekdaj velja za talilni lonec različnih kultur.

Salzburg

Salzburg se za svoj sloves lahko zahvali neprimerljivemu čaru urbanistične ureditve, ki je edinstvena na svetu, pokrajinskim lepotam svoje okolice in usodi, da se je ravno tu leta 1756 rodil Wolfgang Amadeus Mozart. Bogastvo tega območja izhaja še iz stoletnega trgovanja s soljo. Dohodki od prodaje so nadškofom omogočili gradnjo mesta, ki je zaradi svojega italijanskega značaja, številnih sakralnih zgradb in posebnega vzdušja dobilo ime Rim severa.

Wachau Foto: Andreas Tischler

Wachau – kratek odsek ob Donavi je, zahvaljujoč raznoliki krajinski strukturi, pomembnim kulturnim spomenikom in šopku majhnih mestec postal zgodovinska kulturna pokrajina posebne vrednosti. Od samostana Melk, dvorca Schönbühel ter ruševin Aggstein, Dürnstein in Hinterhaus pa vse do od daleč vidnega samostana Göttweig se razprostira vrsta zgradb, ki ponujajo čudovite razglede, vredne ogleda.