Počitnice v Avstriji: dober razlog, da se veselite prihodnosti

Največje veselje je, ko pričakujemo in načrtujemo. Pustite se navdihniti, očarati, zapeljati. Smučišča na območju gorovja Zillertalskih alp so primerna za družine in bolj zahtevne smučarje. Foto: Andi Frank

Avstrija je ena od najbolj očarljivih turističnih evropskih destinacij, ki lahko vse leto ponudi nekaj za vsakega obiskovalca. Od osupljivih smučarskih izletov in omamnih božičnih tržnic pozimi do sproščujočih poletnih sprehodov po zasanjanih obalah jezer poleti je Avstrija idealna destinacija vse dni v letu.

Počitnice v Avstriji so lahko videti kot počitnice iz slikanice. Pobrskajte po svojih spominih s preteklih počitnic v Avstriji in nam pokažite, kako so bile videti vaše počitniške pustolovščine v tej pravljični deželi.

Zakaj bi morala biti Avstrija na našem seznamu želja?

Foto: thecreatingclick.com

Zgodovinska mesta, barvita tradicija, spektakularna alpska pokrajina, vznemirljiva smučišča in bogata kulturna dediščina ter izvrstna kulinarika so le nekateri zakladi, ki vsako leto v Avstrijo privabijo na milijone turistov. Ker je obisk sosednje države letos pod velikim vprašanjem, pa imamo zdaj odlično priložnost, da deželo neštetih možnosti za aktivni oddih temeljito raziščemo in načrtujemo, kako in kje bomo preživeli naslednje počitnice v Avstriji.

Čudovita prestolnica

Foto: Julius Silver

Že prestolnica Dunaj je odličen razlog za obisk Avstrije in v vsakem kotičku tega očarljivega velemesta je mogoče opaziti njegovo neizmerno lepoto. Dediščina habsburške monarhije ga s svojimi razkošnimi rezidencami spremeni v eno od najlepših evropskih mest. Ne nazadnje pa je prestolnica polna izjemnih baročnih in secesijskih stavb, ki vsakega obiskovalca pustijo brez besed.

Foto: Georg Popp

Cesarsko razkošje baročnega dvorca Schönbrunn, nekdanje poletne rezidence cesarja, s čarobnimi parki, glorietami in živalskim vrtom ter Hofburg, središče habsburškega cesarstva, še danes odsevata pridih donavske monarhije. Za simbole mesta Dunaj, ki jih moramo nujno obiskati, veljajo gotska Štefanova katedrala v središču mesta, Riesenrad v Pratru, tradicionalnem zabaviščnem parku, ter Španska dvorna šola jahanja s svojim znamenitim baletom lipicancev.

Dunaj vas pričakuje z muzeji in zbirkami mednarodnega merila – Muzejsko četrt z Leopoldovim muzejem, Muzej moderne umetnosti, Arhitekturno središče in Kunsthalle štejejo med najpomembnejše kulturne predele.

Med avstrijskimi mesti svetovne kulturne dediščine so tudi Salzburg, Gradec, Hallstatt in druga.

Salzburg Foto: Guenter Breitegger

Foto: TSG Tourismus Salzburg GmbH

Ali ste vedeli: najlepša pot z Dunaja na jug Avstrije v regijo semmerinških gora Zauberberge vodi po železniških tirih. Semmerinška železnica je harmonična kombinacija tehnologije in narave, ki zaznamuje edinstveno kulturno pokrajino regije Semmering-Rax-Schneeberg. Ta spada med klasične počitniške destinacije Evrope.

Dih jemajoča pokrajina

Salzkammergut

Drugi razlog, zakaj je Avstrija lahko tudi vaša počitniška destinacija, so njene naravne lepote. Zasneženi vrhovi avstrijskih Alp vsako leto privabijo več navdušenih smučarjev in drugih ljubiteljev zimskih športov. Prav tako ne smete spregledati regije Salzkammergut s čudovitimi kristalno-modrimi jezeri! Druge naravne lepote, ki vas bodo premamile, so slapovi, jezera, gore, jame in zeleni griči, če naštejemo le nekatere.

Narodni park Gesäuse Foto: Rainer Mirau

V Avstriji imajo šest popolnoma različnih narodnih parkov (Narodni park Donau-Auen, Narodni park Gesäuse, Narodi park Visoke Ture, Narodni park Apneniške Alpe, Narodni park Neusiedler See–Seewinkel in Narodni park Thayatal), kjer si lahko privoščite pohodniške izlete, raziskujete jezera in se podajate na nepozabne kolesarske ture.

Donau Auen Foto: Popp Hackner

Skozi narodni park Donau-Auen potekata dolga pohodniška pot 07 in Donavska kolesarska pot. Zaščiteno območje je prosto dostopno, vendar nikakor ne smemo zapustiti pohodniških in kolesarskih poti. Narodni park Gesäuse je tretji največji in hkrati najmlajši narodni park v Avstriji. Leži med krajem Admont, kjer je znameniti benediktinski samostan s slikovitim umetnostnim muzejem, in krajem Hieflau, starim rudarskim mestom, narodni park pa je znan po strmih gorah in soteskasti dolini, po kateri teče reka Enns.

Heiligenblut v Visokih Turah Foto: Kathrin Egger

Narodni park Visoke Ture, ki se razteza čez Koroško, deželo Salzburg in Vzhodno Tirolsko, spada med največje narodne parke v Evropi. Pokrajino tega raznolikega naravnega čudesa krasijo mogočne gore, kot sta Veliki Klek (Grossglockner) in Veliki Benečan (Grossvenediger), prostrani ledeniki in veličastni Krimmlski slapovi. Narodni park Apneniške Alpe (Kalkalpen) povezuje največjo strnjeno gozdno površino Avstrije. Krasijo ga globoko v skale zarezane soteske, vintgarji, slapovi in jezera.

Neusiedler See Foto: Martin Steinthaler

Narodni park Neusiedler See – Seewinkel na Gradiščanskem je pravi stepski biser, ki spada med najbolj navdušujoče naravne prostore v Evropi. Narodni park Thayatal ob avstrijsko-češki meji zaradi morfološke podobnosti doline z Velikim kanjonom imenujejo tudi "Green Canyon" Avstrije.

Ali ste vedeli? Rojstna dežela skladatelja Wolfganga Amadeusa Mozarta je štirikrat večja od Slovenije.

Sredozemsko vzdušje ob avstrijskih jezerih

Vrbsko jezero Foto: Gert Steinthaler

Čeprav Avstrija nima morske obale, pa ob širnih avstrijskih jezerih lahko uživamo v kombinaciji sproščene plemenitosti s pridihom italijanskega življenjskega sloga. Na 42 kilometrov dolgi obali Vrbskega jezera so aristokrati in industrialci v obdobju Belle Epoque postavili elegantne dvorce in vile s pomoli, stolpiči in razkošno oblikovanimi ložami. V nekaterih vilah lahko danes tudi bivate in uživate v ekskluzivni legi tik ob Vrbskem jezeru. Ob Vrbskem jezeru, ki spada med najbolj priljubljene destinacije v regiji Alpe-Jadran, tudi podnebne razmere spominjajo na Sredozemlje.

Razkošne nastanitve ob avstrijskih jezerih Grundlsee Foto: Julius Silver Zgornja Avstrija: dvorec Seeschloss Ort v kraju Gmunden am Traunsee, Hotel Seegasthof Stadler v kraju Unterach am Attersee, restavracija Seerestaurant Mondsee Solnograška: Grandhotel Zell am See Koroška: KOLLERs Hotel ob Milštatskem jezeru, Lakeside Lounge Reifnitz Štajerska: vila Seevilla v kraju Altaussee, Hotel Seehotel Grundlsee Gradiščanska: restavracija Mole West ob Nežiderskem jezeru Predarlska: kopališče Badehaus am Bodensee

Pohodništvo v slikovitih Alpah

Lechtal Foto: Bernhard Huber

Avstrija ponuja najboljše pogoje za počitnice, polne doživetij. Najlepše izlete v poletnem obdobju si boste lahko privoščili v dolini Villgratental, v Visokih Turah, v alpskem parku Karwendel, ob smaragdno-zelenem jezeru Achensee, največjem gorskem jezeru na Tirolskem, in v tirolski dolini ob vasici Alpbachtal, ki velja za najlepšo vasico v Avstriji.

Weissensee Foto: Dietmar Denger

Med najbolj priljubljene regije spada tudi dolina Lechtal na meji z Nemčijo, ki se v zimskih mesecih spremeni v čarobno smučarsko območje. Na jugu avstrijske Koroške morate nujno obiskati Belo jezero – Weissensee, ki kot skandinavski fjord leži sredi gorskega sveta in kjer vas pričakujeta avtentična pokrajina in zdravilno podnebje. V zimskih mesecih boste pravi raj za družine z otroki našli v dolini Brandnertal, ki v poletnem času ponuja obilico pohodniških poti.

Neskončne zimske dogodivščine

V Avstriji kar 800 zimsko-športnih krajev v 71 regijah čaka na vas. Foto: Daniel Zangerl

Pozimi Avstrija postane pravljično idilična, saj sneg ljubke vasice spremeni v pravi zimski raj. Mogoče je uživati na urejenih smučarskih progah, na progah za tek na smučeh, na pohodu po snegu s krpljami, na vožnjah s pasjo ali konjsko vprego ali z drsalkami na zaledenelih jezerih. Zimske počitnice v Avstriji so lahko pravo mistično doživetje.

Foto: Robert Herbst

Saalbach Hinterglemm je eno od najbolj spektakularnih in najbolje razvitih smučarskih območij v Avstriji. Poleg tega se je Saalbach Hinterglemm uveljavil kot vodilna regija gorskega kolesarstva v Avstriji. 200 kilometrov najbolje pripravljenih prog, 55 sodobnih žičnic in vlečnic, 10 kilometrov tekaških prog, zabaviščni parki, dirkalne proge, carving proge, proge z grbinami in pod žarometi – "smučarski cirkus" občine Saalbach Hinterglemm je obvezna destinacija za vsakega aktivnega smučarja. Tudi zahodna stran gorovja Dachstein s šarmantnim počitniškim krajem Gosau ponuja veliko poletne in zimske zabave, počitek in ugodne cene, zlasti za družine. Na okoli 70 kilometrih označenih in urejenih zimskih pohodniških poti, ki vodijo na štajersko planoto Ramsauer Hochplateau, se odpirajo čudoviti pogledi na Schladming prek okoliških hribov Sattelberg, Rittisberg ali Kulmberg.

Foto: Daniel Zangerl

Avstrija na svetovnem kulinaričnem in vinskem zemljevidu

Foto: Brandstätter Verlag Avstrijska kuhinja je izjemno raznolika, zato so počitnice v Avstriji za gurmane pravo doživetje. V najrazličnejših jedeh se čutijo številni kulturni vplivi. Na avstrijskem jedilnem listu se prepletajo vplivi madžarske in italijanske kuhinje s primesmi vseh okusov, ki so sem zašle z vseh koncev sveta.

Avstrija slovi po neprimerljivi avstrijski specialiteti – dunajskem zrezku, znameniti linški torti in najznamenitejši čokoladni torti – saher torti. Avstrijska kuhinja ne obstaja brez juhe z zdrobovimi žličniki, koroških sirovih testenin, cesarskega praženca, govejega tafelspitza, fijakarskega golaža, kvašenih cmokov in jabolčnega zavitka.

Vsak recept je zgodba zase in v vsaki regiji boste uživali v značilnih jedeh, ki so tako slastne tudi zaradi lokalnih sestavin, saj Avstrijci prisegajo na domačo hrano.

Foto: Harald Eisenberger

Ob vsaki dobri jedi prija tudi izbrana žlahtna kapljica. Avstrijska vinska ponudba si je prislužila svetovni sloves zaradi kakovosti in inovativnega pristopa ter čudovite povezanosti z avstrijsko kulinariko. Avstrija se ponaša z obsežnim vinorodnim območjem.