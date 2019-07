Apartmajska hiša v Vodicah je postala hit na družbenih omrežjih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zadnjih nekaj dneh so po spletu zaokrožile fotografije apartmajske hiše v Vodicah na Hrvaškem, ki je videti kot velik oglas za čokolado Milka, ob čemer se tako celo imenuje.

A lastnica hiše oziroma vile 'Milka', 70-letna Milka Partčević, trdi, da med čokolado in fasado njene hiše ni prav nobene povezave. Kot je povedala za lokalni spletni portal Infovodice, čokolade zaradi zdravstvenih težav sploh ne jé.

"Ljudje zaradi barve fasade mislijo, da smo podobo prevzeli od švicarskega podjetja (Milka je sicer v lasti ameriškega koncerna Mondelez International, op. a.)," je izjavila lastnica vile Milka, "moja hiša pa to ime nosi že od nekdaj."

Barvo so navdihnile rože na njenem vrtu

70-letna Vodičanka je pojasnila, da je imela hiša sprva rumeno fasado, nato pa se je odločila za vijoličasto, ker jo spominja na perunike, ki ji cvetijo na vrtu.

"Pravijo, da bom morala plačati kazen, toda svoje ime lahko zapišem, kakor hočem," je še izjavila za portal Infovodice, "kršitev bi bila, če bi na hišo naslikala kravo in čokolado. Tudi to lahko storim, če hočejo, a naj mi plačajo za reklamo in prinesejo čokolado za moje goste."

