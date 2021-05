3.300 kilometrov v desetih dneh? Brata, ki sta se Slovenije lotila malce drugače.

Spremljajte avanturo Aleša in Igorja Novaka, ki sta se lotila spoznavanja skritih kotičkov Slovenije. V Spletni oddaji S kavča na plano boste spoznali, kako so lahko videti počitnice, kot si jih zamislita stand-up komik in računalničar. Saj se strinjate, da je čas, da se premaknete in odkrijete neznano? In to v odlični družbi!

Spletna oddaja S kavča na plano ali Po Sloveniji z Alešem in Igorjem Začetek: 18. 5. V glavni vlogi: brata Aleš in Igor Novak Lokacija: Slovenija Prevozno sredstvo: Citroën Berlingo Nastanitev: Citroën Berlingo

Vse občine v desetih dneh? Tudi to sta zakuhala brata Novak.

Aleš in Igor sta lani prepotovala vse slovenske občine z motorjem in to redno objavljala na svojem kanalu na omrežju YouTube.

Ker sta v desetih dneh prečkala meje 212 občin, sta imela vmes tudi trenutke, ko se jima je zazdelo, da ne bosta zmogla. "Začne se odlično. Prva, druga, tretja, vmes te malce dež dobi, pa naprej, drugi dan pa vidiš, da si jih obredel šele 40 in jih imaš pred seboj še več kot 170. Sicer potem v Prekmurju hitro obdelaš kar 30 občin, medtem ko Kočevje in Ilirska Bistrica zahtevata več časa.

Tam pa v enem dnevu prevoziš samo štiri," je obujal spomine Aleš in priznal: "Takrat sva šla na kvantiteto, zdaj pa staviva na kvaliteto in poskušava začutiti kraj in znamenitosti."

Dogodivščine imata v krvi

Reli iz Budimpešte do Bamaka v Maliju je bila posebna izkušnja za brata, ki imata željo po adrenalinu v krvi.

"28 dni v eno smer: Budimpešta, Maroko, Zahodna Sahara, Mavretanija, Mali. Od tega smo bili štiri dni na ladji, en dan smo preživeli brez avtomobila, sicer pa avto od jutra do večera. Bilo je veliko preizkušenj, pa nam je šlo začuda bolj gladko kot drugim, ki so bili mogoče malce bolj naivni. Najini sopotniki so bili zelo dobro pripravljeni, ker veliko vozijo po različnih terenih. En dan smo na primer porabili samo za to, da smo reševali drugo ekipo, ki se je ves čas pogrezala," sta se malce dotaknila nepozabnega relija.

Kako pa je ves dan sedeti za volanom in zbrano voziti, smo vprašali Aleša, ki si je nekaj časa tudi služil kruh kot poklicni šofer Kemični Ali, kot so ga klicali kolegi na absolventskem izletu. "Če si sam v avtu, ni problema, malce zadremaš. Če pa imaš stranke, to ne pride v poštev. V tem primeru priporočam stiskanje mišic v rokah, da ti malce požene kri po telesu. Zelo pomaga tudi jabolko, ki te zelo zbudi." Te modrosti gredo očitno iz roda v rod, saj je bil njun oče tudi šofer, ki pa je prisegal na žvečilni gumi. Prav družinska tradicija je napeljala Aleša, ki je kemik po izobrazbi, da se je začel ukvarjati s prevozništvom.

Poleg kemije se je začel ukvarjati z osebnimi prevozi, potem pa je nekoč šel na delavnico stand-up komedije in tu je začutil svoj poklic, kjer se počuti enkratno. Kemija mu ni predstavljala takšnega čara. Sicer se tudi v komediji lahko "nasičiš", vendar v nastopih zelo uživa, saj so zelo raznoliki in kreativni. "Pri kemiji si ne moreš nič izmisliti. Ko sem dve leti delal na Institutu Jožef Stefan, sem imel zaradi svoje kreativnosti najlepše grafe. Pri komediji vzameš realno situacijo in jo prirediš malce po svoje."