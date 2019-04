Plešejo že 70 let, le kako jim uspeva?

Na Parmovi ulici le nekaj korakov od železniškega muzeja je lično obnovljen vagon, poleg pa dvorana, v kateri so nekoč popravljali lokomotive in vagone. Iz nje se v teh dneh skoraj vsak dan slišijo petje, glasba ter smeh številnih otrok, mladih in manj mladih. Konec tedna Folklorna skupina Tine Rožanc praznuje 70 let delovanja.

V rožanski dvorani kar kipi od pozitivne energije, saj se na slavnostno predstavo Sem., ki bo v soboto, 27. aprila 2019, pripravlja več kot sto članov. Plešejo različne koreografije, pilijo podrobnosti, povezujejo točke v celoto, pri tem pa so videti suvereni, samozavestni in ponosni, da bodo na odru Gallusove dvorane Cankarjevega doma lahko kmalu pokazali plod celoletnega dela.

Foto: osebni arhiv

Iz garderobe, v kateri je zakladnica najrazličnejših kostumov iz vseh delov Slovenije, nekaj pa tudi iz časa Jugoslavije, se sliši glasno govorjenje, rožanci v njej skrbno pripravljajo številne kostume, loščijo čevlje ter po seznamih pripravljajo druge rekvizite, med njimi tudi burkle, klobuke, meče, maske ... Ni jim težko čakati na naslednjo točko, ponavljati koreografije, likati že desetega krila, šivati gumbov. Kot pravijo, vse počnejo z velikim veseljem, aplavz po končani predstavi pa je največja nagrada za njihovo delo.

Foto: osebni arhiv

V sedmih desetletjih se je skupina razvila v eno največjih in najboljših folklornih skupin v Sloveniji, v njej pa se je zvrstilo več tisoč plesalcev, plesalk, glasbenikov z vseh koncev Slovenije, veliko je bilo tujcev na izmenjavi. Mnogi med njimi so v skupini našli tudi življenjske sopotnike, po besedah poročenih rožanskih gospa pa je najlepše doživetje, ko ti na poroki zaplešejo prijatelji rožanci.

Ste vedeli, da so bili ponosni rožanci tudi igralka Nataša Tič Ralijan, igralec Jernej Kuntner, pa glasbenik Janez Dovč, voditelj Gregor Budal? Ali pa, da so hkrati pri skupini plesali tudi po trije, štirje bratje in sestre, starši in otroci, pa tudi stari starši in vnuki? V svoji "bogati karieri" se lahko rožanci pohvalijo s številnimi nastopi na malih in veliki odrih, za njimi so turneje, državna folklorna srečanja, odmevni projekti, med njimi spevoples Zeleni Jurij, Aleksandrinke ... Največ pa rožancem pomenijo prijateljski stiki, ki si jih ustvarijo v skupini, druženja pred in med vajo ter po njej.

Foto: osebni arhiv

Prav vsak folklornik ima kakšno anekdoto, s katero lahko začini pogovor, ko ta nanese na vprašanje, kaj vse se lahko zgodi na odru, v garderobi, na turnejah ali pač v njihovi družbi. Zgodilo se je že, da so na turneji kljub štetju koga pozabili na počivališču, da je krilo pred nastopom zadnji trenutek izginilo, da se je cepec (staro kmečko orodje, ki se je uporabljalo za mlatenje žitaric po žetvi, op. a.) med nastopom pod težo fantov zlomil, da je kdo padel s hodulj ali celo odra. V takih trenutkih je pač treba improvizirati in na odru pokazati še igralske sposobnosti.

Foto: osebni arhiv

Čeprav skupina šteje že 70 let, ostaja mlada po duši in srcu. Še vedno jo sestavljajo tri sekcije: otroška, mladinska (v kateri so večinoma dijaki in študenti) ter veteranska skupina. Skupaj že 70 let premikajo meje folklorne dejavnosti, (po)ustvarjajo kulturno dediščino, glede na energijo in iskrice v očeh rožancev pa bodo plesno znanje, dovršenost in srčnost z ljubitelji ljudskega izročila zagotovo delili še mnogo let.