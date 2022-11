Zakaj je jesen idealen čas za novo ljubezen in spletno spoznavanje?

Oglasno sporočilo

Poišči pravo ljubezen na največjem slovenskem spoznavnem servisu ona-on.com že v jeseni in z novo simpatijo skupaj uživajta v jesenskih zmenkih in v veselem decembru. Obišči ona-on.com in se prepusti ljubezenskim iskricam.

Izrezovanje buč v oktobru, novembrska družinska druženja, obiskovanje koncertov in festivalov s prijatelji in pravim partnerjem (če ga imamo). To je jesen.

Za tiste, ki boljše polovice še nimamo, pa je jesen čas, ko nas hladnejši dnevi spodbudijo, da se aktiviramo pri iskanju resne zveze. Prava simpatija za jesensko crkljanje sama od sebe ne bo potrkala na vrata, ne glede na to, kako lepa jesenska dekoracija jih krasi.

Hladnejši dnevi pomenijo več crkljanja

Zakaj si v jesenskem času bolj želimo nekoga ob sebi? Takrat pridejo hladnejši dnevi, ko si želimo več dotikov in bližine, če drugega ne, že zato, da se malce pogrejemo. 🙂 Ne le za namene vzdrževanja fizične toplote, crkljanje poskrbi tudi za naša čustva – ko nas zebe, si namreč želimo več čustvene topline in objemi nas čustveno "nahranijo", pravijo strokovnjaki.

Iskalci resne zveze postanejo bolj aktivni

Jesen je začetek obdobja praznovanj in družinskih srečanj – od jesenskih rojstnih dni in praznikov vse do veselega decembra, božiča in novega leta. Takšna druženja na samske le še povečajo pritisk, da najdejo svojo boljšo polovico.

Zato so tisti, ki iščejo partnerja za resno zvezo, na spoznavnih servisih precej bolj aktivni jeseni kot v preostalih letnih časih.

Več aktivnosti pripelje do več zmenkov in več možnosti, da spoznajo tistega pravega ali tisto pravo.

Več kot 28 tisoč parov je že pomahalo v slovo

Spoznaj Špelo in Aleša, Nalo in Jureta ter Ano in Klemna. Veš, kaj imajo skupnega? Rekli so si, da je čas za pravo ljubezen, in se odločili, da bodo preizkusili ona-on.com. Njihove ljubezenske zgodbe so del več kot 28 tisoč zgodb, ki so se začele prav na največjem slovenskem spoznavnem servisu ona-on.com.

Že imaš nekoga za gretje mrzlih nog? Si že našel/našla manjkajoči košček svoje ljubezenske sestavljanke in to morda na ona-on.com? Pridružita se uspešnim zgodbam parov tudi vidva – delita svojo in prevzemita 6x darilo.

Ne ostani na "hladnem"!

🥶 Brrrrrr, mrzli dnevi so tukaj. Če še nimaš tiste posebne osebe, ki bo ogrela tvoje srce (in mrzle noge), pa si srečo že poskušal/a na ona-on.com, je zdaj pravi čas, da se vrneš. Naj jesensko vzdušje naredi svoje!

Na ona-on.com vedno stremimo k izboljšavam in h kakovostni izkušnji, zato smo se odločili, da bomo v začetku naslednjega leta profile uporabnikov, ki portala že nekaj časa niso obiskali, zamrznili in skrili. Tako bodo na ona-on.com vidni le aktivni in posledično resni iskalci pravega partnerja in resnih zvez. Tvoje iskanje resne zveze bo lažje in bolj prijetno. Prijavi se in ne zamudi priložnosti.

Ne ostani na "hladnem", pridi na ona-on.com, izkoristi jesensko vzdušje in spoznaj pravega partnerja. Jesen je konec koncev pravi čas za ljubezen. 🍂🧡

Naročnik oglasnega sporočila je VENETICOM D.D.