Zakaj bi morali pari, ki so se spoznali na ona-on.com, ponosno deliti svojo zgodbo?

Parom, ki so se spoznali na ona-on.com in oddajo svojo zgodbo, podarjamo paket šestih daril in še tri prednosti tega, da delijo svojo zgodbo.

Foto: ona-on.com

Internet je že davno nazaj spremenil način komunikacije in medsebojnega povezovanja, vključno z načinom, kako iščemo ljubezen. Iskanje partnerja prek spleta je preprosto in zagotavlja anonimnost, predvsem pa lahko hitro spoznamo velik krog ljudi. Morda pa je med njimi tisti pravi ali tista prava.

Najuspešnejši spoznavni spletni servis v Sloveniji je ona-on.com – v več kot 20 letih delovanja se je od servisa poslovilo že več kot 29 tisoč parov. Veliko je tudi takih, ki so nam že zaupali svoje ljubezenske zgodbe. Spoznaj jih!

Prejmita paket šestih daril

Zdaj nas zanima vajina zgodba! Pari, ki so pripravljeni deliti svoje zgodbe o tem, kako so se spoznali na ona-on.com, bodo prejeli sedem daril. Vsako darilo je namenjeno temu, da skupaj ustvarita še več srečnih spominov.

Zaupajta nam zgodbo in:

uživajta v dobri hrani in pijači v kulinaričnem doživetju,

privoščita si sproščujoč klepet ob razvajanju v wellnessu,

poskrbita za zdravo telo in uživajta v doživetju v naravi,

prejmita čokoladno darilo,

se pustita presenetiti z darilom presenečenja,

se spomnita svojih začetkov z majicama ona-on.

Kaj pa sedmo darilo? 🤔 Vaju čaka TUKAJ. Namig: Polno je nasvetov, kako do dobrega partnerskega odnosa.

Če sta se s svojim partnerjem spoznala na ona-on.com, izkoristita to priložnost in delita svojo ljubezensko zgodbo ter prejmita ta posebna darila.

Poskrbita za svojo ljubezensko zgodbo

Za vsak odnos je treba skrbeti. Deljenje ljubezenske zgodbe lahko izboljša vajino komunikacijo in okrepi vajino vez. Kako? Ko se bosta skupaj usedla in se spominjala svojih začetkov ter razmišljala o skupnem potovanju do točke, kjer sta zdaj, bosta svoj odnos le še bolj poglobila.

Si med tistimi, ki svojo ljubezen še iščejo? Pari ona-on ti podarjajo brezplačen preizkus – prevzemi ga TUKAJ.

Spoznajmo se na srečanju parov ona-on.com

Če bosta delila svojo zgodbo, s tem pridobita tudi možnost udeležbe na letnem srečanju parov, ki so se spoznali na ona-on.com. Svoje izkušnje bosta lahko delila z ekipo ona-on in drugimi pari, ki so se – kot vidva – spoznali na ona-on.

Dan zapolnimo z zabavno dejavnostjo, za potešitev lakote pa si nato privoščimo še skupno kosilo. Se vidimo? 😊

S svojo zgodbo pomagajta samskim, da najdejo svojo ljubezen

Deljenje vajine zgodbe o spoznavanju lahko navdihne in motivira samske, ki trenutno uporabljajo ali razmišljajo o uporabi spletnih zmenkov, da ustvarijo svojo srečno ljubezensko zgodbo.

Videti uspeh drugih lahko pomaga razbliniti morebitne dvome ali strahove, ki jih imajo potencialni uporabniki, in jih spodbudi k temu, da ona-on.com preizkusijo tudi sami. Bodita navdih!

