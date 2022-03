ONA-ON, št. 1 med spoznavnimi servisi, uvaja novost, ki jo poznamo z družbenih omrežij

Na vprašanja je odgovarjal vodja spoznavnega servisa ona-on.com Luka Kogovšek.

Pravite, da je ona-on najbolj uporabljan in priljubljen spoznavni servis za samske v Sloveniji. Na podlagi katerih podatkov?

Na temo uporabe so tukaj Googlovi podatki o iskanju spletnih ponudnikov na področju zmenkov in zasebnih stikov. Slovenija je med redkimi državami na svetu, kjer vodilni lokalni ponudnik ona-on.com izrazito prekaša konkurenco.

Vir: Google Trends

Raziskava Valicona (2020) je pokazala, da je ona-on.com med vsemi znamkami s področja spletnih zmenkov daleč najbolj prepoznaven, z več kot 50-odstotnim zaostankom mu sledi Tinder, vse druge znamke pa bolj zaostajajo.

Vir: Valicon (2020), Priklic znamk za spletne zmenke, n=648.

Čemu pripisujete takšen uspeh?

Največji bazi samskih v Sloveniji, izraziti usmerjenosti v resne zveze, ki pritegne največ samskih žensk, več kot 28 tisoč parom, ki so se do zdaj poslovili od nas, in številnim inovacijam, ki jih ves čas dodajamo k storitvam.

Ona-on je prejemnik številnih uglednih nagrad, med katerimi v zadnjih letih izstopajo:

najboljša namizna aplikacija v Sloveniji - WebsiPrvak 2021,

najboljši servis za zasebne stike v Sloveniji - Valicon 2020,

najboljša mobilna aplikacija v Sloveniji - WebSi Prvak 2018.

Lani smo zabeležili rekordnih, več kot dva tisoč novonastalih parov v zgolj enem letu - in to kljub omejitvam druženja zaradi epidemije. Nekatere njihove zgodbe si lahko ogledate v spodnjem videu. Skoraj vsak Slovenec že pozna vsaj en par, ki se je spoznal na ona-on.com.

Poleg tega je ona-on.com z vsemi storitvami, ki jih ponuja, cenovno precej ugodnejši od prvega zasledovalca, ki svoje storitve trži v paketih, ti pa so lahko precej dražji od storitev ona-on.com.

Govorite o številnih inovacijah. Kaj ponujate, česar drugi ne?

Menimo, da na podlagi 20-letnega podrobnega ukvarjanja z vsemi vidiki in mehaniko spletnega spoznavanja na ona-on.com ponujamo najboljšo uporabniško izkušnjo pri iskanju partnerja.

Ponujamo prijetno izkušnjo, kjer s pomočjo virtualnih asistentov Tine in Luka samske popeljemo skozi proces izpolnjevanja profila, iskanja, komunikacije, dogovarjanja za zmenek pa vse do poslovitve, ko najdejo partnerja.

Dosledno skrbimo za kulturno vzdušje, saj so vsi profili uredniško pregledani; uporabnike, ki kršijo pogoje uporabe, ustrezno obravnavamo. Iskalce seksa in avantur preusmerjamo na zanje namenjen spoznavni servis za odrasle urgenca.com, tako da na ona-on.com ostajajo predvsem iskalci resnih zvez.

Virtualna asistenta Tina & Luka.

Uporabnike spodbujamo, da verificirajo svoje profile in na ta način izkažejo resnost, kar jim omogoča, da se medsebojno povezujejo samo najbolj zaupanja vredni iskalci partnerja.

Glede na to, da iskanje partnerja zahteva nekaj angažmaja iskalcev, da ustvarijo privlačne profile in navežejo kakovostne stike, jih dnevno motiviramo s storitvijo Koraki do uspeha, kjer ves čas pomagamo z nasveti, kaj točno je treba narediti, da hitro napredujejo na poti do partnerja.

Omogočamo poljubno stopnjo vidnosti na ona-on.com, od popolne nevidnosti do delne vidnosti, zasebnih fotografij ipd., tako da lahko popolnoma vsakdo določi, ali želi izključno sam spodbuditi komunikacijo, ali pa se pusti odkriti tudi drugim. V ta namen je na voljo napreden kontaktni filter, kjer si vsakdo določi, s kakšnimi ljudmi želi prednostno imeti opravka (socio-demografija, psihografija, navade, interesi …), medtem ko vsi drugi končajo v sekundarnem predalu (Kont. Filter), kjer so na voljo 48 ur, da prejemnik nanje odgovori, sicer so izbrisani.

Uporabnikom pomagamo, da se kar najhitreje in najbolj kakovostno povežejo prek hitrih uvodnih sporočil in vabil na klepet, nato pa prek avdio-video pogovorov do zmenkov v živo.

Namesto nativnih aplikacij uporabljamo pwa (progressive web apps), ki delujejo v brskalnikih na telefonu in računalniku, prinašajo prijetno uporabniško izkušnjo in so, kot že omenjeno, prejemniki nagrad za najboljšo mobilno in spletno aplikacijo v Sloveniji.

Uporabniki cenijo tudi obsežno knjižnico znanja člankov in videonasvetov, kjer najdejo vse namige, kako najhitreje do partnerja, pa seveda našo telefonsko podporo, kjer jim pomagamo pri najrazličnejših vprašanjih, ki jih zastavljajo. Radi se družijo tudi na naših dogodkih v živo, ki jih je bilo zadnji dve leti manj, trenutno so v ospredju plesni tečaji.

V zadnjem mesecu smo na primer nadgradili avdio-video zmenke, za kar so se ljudje začeli množično odločati med epidemijo, tako da so zdaj na voljo tudi na namizni aplikaciji in ne več zgolj na mobilni aplikaciji.

Vse inovacije na ona-on.com so usmerjene v kakovost storitve in resne zveze.

Aha… Če pa bi morali izpostaviti eno novost, ki prihaja, kaj bi izpostavili?

Mislim, da kot prva spoznavna storitev za samske na svetu uvajamo časovnico, tj. spremljanje relevantnih novosti v obliki večini dobro znanega "newsfeeda", kot smo ga vajeni z družbenih omrežij.

Prva različica storitve Novo zate vključuje več kot deset različnih dogodkov (kdo se zanima zame, nove fotografije, kandidati za zmenke ipd.), do katerih so uporabniki do zdaj dostopali izključno v obliki seznamov novosti in obvestil.

Zanimivo. Zakaj ste se odločili za uvedbo časovnice?

Z Novo zate bomo izrazito izboljšali preglednost storitve, saj številni uporabniki prejmejo več kot sto dogodkov dnevno, nekatera dekleta pa še bistveno več, in je bilo zanje do nedavnega precej težavno pregledati vse kandidate in novosti.

Raziskave kažejo, da ljudje veliko raje brskamo po novostih kot pregledujemo dolge sezname, zato je tukaj očitna priložnost za inovacijo.

V naslednjih iteracijah bomo dodali več interaktivnosti neposredno s časovnice, tako da bodo dopisovanje, komentiranje, odzivi na različne vrste vabil in signali interesa dostopni neposredno s časovnice in bo spoznavanje zato še hitrejše.

Ali lahko preprečite scenarij, ki smo ga videli v dokumentarnem filmu Tinder Swindler? Ta prikazuje, kako so bila dekleta na Tinderju grdo prevarana in opeharjena za velike vsote denarja.

Ne. Tukaj žal ne gre za tehnični ali uredniški dejavnik, kjer lahko storitev veliko naredi za kakovost izkušnje. Če te čisto po človeški plati nekdo pretenta, je najbolje, da zlorabo prijaviš, na podlagi česar bi takšnega uporabnika izločili, organi pregona pa bodo na podlagi odredbe sodišča lahko pomagali oškodovancu pri izsleditvi digitalnih sledi in tako dalje.

Na ona-on.com v zadnjih 20 letih na srečo ni bilo večjih zlorab, nekajkrat so posamezniki nespametno posodili manjše vsote denarja, ki jih posojilodajalci niso nikoli več videli. Ljudem, ki jih ne poznamo dobro, seveda nikoli ne posojamo denarja.

Za zlorabe so precej bolj nevarne globalne spoznavne platforme, kjer profili in komunikacija niso omejeni na slovenski jezik, ki za globalne prevarante, kot smo videli v Tinder Swindlerju, predstavlja znatno oviro.

Raziskave kažejo, da večina ljudi išče sorodno dušo v razdalji 30 kilometrov od svoje lokacije. V Sloveniji, ki je majhna, bi na podlagi izkušenj rekel, da je to dejansko okoli sto kilometrov. Nobene realne potrebe ni torej, da se samski izpostavljajo tovrstnim prevaram globalnih sleparjev.

Poleg ljubezenskih prevar pa obstajajo še številne druge spletne prevare, o njih se lahko podučite na zelo koristni povezavi tukaj.

Kaj pa bi svetovali vsem, ki ljubezen še iščejo?

Sprostite se, skoraj vsi samski danes iščejo tudi na spletu, okoli 80 odstotkov vseh novonastalih parov nastane s pomočjo spleta. Logično, ponudba je na spletu največja, v času epidemije in omejitev druženja pa je bil to praktično edini način spoznavanja.

Spletno spoznavanje ni nekaj, kar bi postalo nadomestek spoznavanja v živo, je le nov prvi korak pri iskanju kakovostnih kandidatov za zmenek. Še vedno pa je treba iti na zmenke, tudi metuljčki v trebuhu ne bodo izostali, ko se vžge iskrica med vama, pa tudi romantične napetosti in pozitivne energije ne bo manjkalo, ko se najdeta. Spletno spoznavanje skratka vodi na zmenke v živo, kjer še vedno poteka vse po starem.

Najboljši mentalni pristop je, da sproščeno spoznavamo nove ljudi, med katerimi bo nekdo kmalu tudi pravi. Nastavimo si kontaktni filter, da določimo, kakšne ljudi želimo spoznati. Številni poročajo, da je avdio-video zmenek pred srečanjem v živo zelo koristen, spet drugi prisegajo na romantičnost prvega srečanja, brez predhodnega videoklepeta.

Odločitev je vaša. Veliko ljubezni in srečno!