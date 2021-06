Naj mobilna aplikacija (WebSi prvak) odslej tudi v desktop različici

Ob tej priložnosti smo se pogovarjali z Luko Kogovškom, vodjo projekta.

Nova PWA različica aplikacije za namizne in tablične računalnike, kaj je to?

Smo med prvimi na svetu, ki smo že leta 2018 izbrali pwa - progressive web app - tehnologijo za izvedbo aplikacije na pametnih telefonih, kar se je izkazalo za dobro potezo, saj ima tovrstna rešitev številne prednosti pred nativnimi aplikacijami (ios, android).

Za uporabnike to pomeni, da sta storitvi dosegljivi na pametnih telefonih v mobilnih brskalnikih (chrome, safari, ipd), torej brez namestitve nativne aplikacije iz Googlovih in Applovih trgovin, kar prinaša uporabnikom lažjo uporabo brez posodabljanja in boljšo uporabniško izkušnjo.

To je prepoznala tudi javnost, saj je ona-on.com prejemnik nagrade za najboljšo mobilno aplikacijo v Sloveniji (WebSi Prvak, 2018) in najboljši spoznavni servis za resne zveze v Sloveniji (Valicon, 2020).

Ta priznanja so spričo globalne konkurence objektivno velik uspeh, zato nadaljujemo s trdim delom, da stalno povečujemo prednost in tako je nastala še namizna različica pwa za obe storitvi - ona-on.com in urgenca.com, ki gresta pravkar v eter.

Hmm ;) Kaj si lahko uporabniki obetajo od teh novosti na novi pwa namizni različici?

Predvsem to, da bosta odslej namizna in mobilna različica storitev ter uporabniška izkušnja poenoteni, saj imamo od leta 2018 veliko uporabnikov, ki uporabljajo izključno nagrajeno mobilno pwa različico.

Večji ekrani, ki jih ponujata računalnik in tablica, so namreč zelo koristni pri spoznavanju ljudi, saj je podrobno raziskovanje kandidatov lažje na večji površini, bistveno enostavnejše pa je tudi napisati daljše sporočilo s pomočjo tipkovnice kot tipkati na mobilni telefon.

Urša in Sandi sta eden izmed številnih parov, ki so se spoznali na ona-on.com.

Obstoječi uporabniki, ki jih je že več kot 200 tisoč na ona-on.com in nadaljnjih 100 tisoč na urgenca.com bodo s tem dobili uporabniško izkušnjo, ki so je vajeni z mobilnih naprav, še na večje ekrane.

V prehodnem obdobju približno enega meseca bomo vsem obstoječim uporabnikom omogočali prehajanje med staro in novo različico, tako da ne bo imel prav nihče težav s postopnim navajanjem na nov vmesnik.

Več kot 200 tisoč samskih Slovencev samo na ona-on.com? Kaj se pravzaprav dogaja z nami, da vsi ljubezen iščemo na spletu?

Ker je tako lažje, ker so skoraj vsi samski dosegljivi na spletu, ker je večja izbira, ker je to najlažja pot do zmenkov v živo, ker ni eksplicitnih zavrnitev, ki sicer bolijo, ker imamo pametni telefon vedno v žepu in ker smo samski, zaradi načina življenja in korone, osamljena in po ljubezni hrepeneča bitja.

Še pred pametnimi telefoni je že okoli 25 odstotkov samskih pogledovalo na splet, odkar pa smo postali "pametno mobilni" že kar 80 odstotkov vseh samskih išče partnerja na spletu. Pri čemer je število samskih v razvitem svetu v zadnjem desetletju poskočilo za 40 odstotkov, zato je jasno, da je izbire za vsakogar dovolj.

Zadnji pospešek je spletnemu spoznavanju dodala še epidemija s socialno izolacijo, ko so bili drugi kanali spoznavanja praktično onemogočeni, tako da samskim ni preostalo kaj drugega, kot da vržejo vse trnke na splet. Namesto "tveganih koronskih zmenkov v živo" so vzcveteli avdio-video zmenki, tudi na mobilni različici ona-on.com in urgenca.com.

Torej med korono ljudje ne hodijo toliko na zmenke v živo? Kako se potem lahko karkoli zgodi med njimi?

Nasprotno, spoznavni servisi so povsod po svetu beležili rekordno število uporabnikov in novih parov v času epidemije. Razlog je v tem, da je socialna izolacija v kombinaciji z več prostega časa številne samske močno usmerila v spletno spoznavanje in od tam dalje na "prepovedana" srečanja v živo.

Ti zmenki pa so bili v zadnjem letu največkrat na prostem, sprehodi, skratka ne več tipična kava v lokalu, ampak razmeram prilagojeno prvo srečanje.

Za vse ostale, ki se niso takoj odločili za srečanje v živo, ali pa niso iz iste regije, se je pojavil nov vmesni korak pri spoznavanju, tj. avdio-video zmenki, ki so dober približek srečanja v živo, saj vključujejo vizualno podobo, barvo glasu, gestikulacije, humor… skratka energijo, ki jo izžareva oseba. Nekaj, na podlagi česar se enostavno odločiš, ali želiš to osebo spoznati tudi v živo.

Med samskimi, ki so v zadnjem letu predvsem klepetali prek avdio-video pogovorov, prav zdaj potekajo "zmenki v živo še za nazaj".

Statistike Googla za zadnje leto kažejo, da je ona-on.com najbolj iskan spoznavni servis med Slovenci, torej bolj kot Tinder, Badoo, Twoo ipd. Kako vam to uspeva?

Z veliko truda na vseh nivojih.

Najprej, ona-on.com je edini izmed omenjenih, ki je izrazito usmerjen v ustvarjanje resnih zvez in iskanje življenjskega partnerja, medtem ko so ostali našteti bolj ali manj flirt servisi.



In prav zato, ker je ona-on.com izrazito usmerjen v resne zveze, pritegne največ samskih žensk, saj le redke iščejo flirt ali seks na spletu, velika večina žensk si seveda želi resnega partnerja. Kjer so ženske, pa so tudi moški.

Raziskava Valicona v 2020 je pokazala, da ljudje pri ona-on.com najbolj cenijo pomoč, podporo, varnost ter poljubno stopnjo zasebnosti in anonimnosti, ki jo lahko imajo na ona-on.com, s pomočjo storitev, kot so verifikacija profila, zasebne fotke, uporaba v nevidnem načinu, kontaktni filter ipd.



Vse omenjeno pomeni, da je lahko vsakdo poljubno (ne)viden pri spoznavanju, vse dokler se ne odloči drugače, kot tudi, da lahko išče samo med najbolj resnimi - verificiranimi iskalci. In pa, da lahko poljubno določa, s kom si sploh želi dopisovati. S temi orodji je spoznavanje na ona-on.com ne le zabavno, ampak tudi časovno učinkovito.

Ponujamo relevantne storitve, ki jih nima nihče drug na svetu, kot je osebna virtualna asistenca z dnevnimi nasveti in motiviranjem pri iskanju partnerja, ki v povprečju traja od tri do šest mesecev. Ponujamo pa tudi številne storitve, s katerimi uporabniki nadgradijo svoje socialne veščine v okviru VIP programa, organiziramo spoznavna srečanja - ko ni epidemije, seveda - ter skrbimo, da je naša storitev na vseh točkah dotika z uporabniki čim boljša.

Nazadnje pa je tukaj še 20 let tradicije in več kot 27 tisoč parov doslej, ter številne zgodbe, poroke, družine in otroci … skratka priporočila, ki gredo od ust do ust, kar pa med ljudmi šteje največ.

Zaradi visokega nivoja storitve jamčimo našim članom tudi garancijo na kontakte, s čimer prevzamemo odgovornost, da naši samski spoznajo zanimive kandidate. V nasprotnem primeru uporabljajo naše članske storitve popolnoma brezplačno. Vse to pa lahko ponudimo, ker je naša storitev po dvajsetih letih izpiljena v vseh pogledih, zato smo popolnoma prepričani, da lahko prav vsakdo spozna pravo osebo zase, tako kot že več kot 54 tisoč Slovencev doslej.

Čestitke ob 20-ti obletnici in veliko uspeha. Kaj načrtujete za naprej?

V zadnjem letu smo močno stopnjevali razvoj novih storitev, pripravljamo številne novosti, ki bodo samske zagotovo pustile odprtih ust. ;) Katere so, pa še ne povemo.

