Iščeš pravo ljubezen? Pomladna akcija na ona-on.com: 24 ur brezplačne uporabe

Izkoristi časovno omejeno ponudbo! Ona-on.com podarja 24 ur neomejenega dostopa do največje baze samskih v Sloveniji. Zgodi se le enkrat na leto, zato ne zamudi!

Foto: VENETICOM D.D.

Pomlad je v zraku – ljubezen cveti! Če si v samskem stanu in iščeš tisto posebno osebo, je zdaj pravi trenutek, da se pridružiš največji slovenski spletni aplikaciji za zmenke ona-on.com.

Posebej zate, ki verjameš, da je pomlad idealen čas za iskanje ljubezni, imamo posebno darilo: uživaj v 24-urnem BREZPLAČNEM dostopu do vseh premium storitev na ona-on.com.

Registriraj se zdaj in začni raziskovati profile naših uporabnikov, ki si kot ti želijo resno zvezo. Velja samo do konca pomladi!

Kakšne ugodnosti te čakajo ob registraciji na ona-on.com?

24 ur polnega dostopa do premium storitev ona-on.com:

💜 NOVO: Kupid dela zate – Kupid na ona-on.com poišče prave kandidate zate na podlagi tvojih kriterijev in med vama prebije led, tako da izmenja Uvodni sporočili, nato pa vidva preverita, ali je med vama prava simpatija.

💜 Neomejeno pošiljanje sporočil – Popestri svoje dneve z zanimivimi klepeti na ona-on.com, deli animirane GIF-e in komentiraj fotografije drugih uporabnikov.

💜 Izkoristi Cekinčke – Povečaj si možnosti, da spoznaš pravo osebo tako, da izpostaviš svoj profil! Cekinčke lahko porabiš tudi za pošiljanje animiranih daril in vabil na zmenke.

💜 Dvosmerno ujemanje profilov – Preveri, kako se s tvojo simpatijo ujemata na najpomembnejših življenjskih področjih. Preveri tudi astrološko ujemanje.

💜 Avdio Video zmenki – Še pred zmenkom v živo se pokličita (brez izdajanja telefonske številke, saj vse poteka prek ona-on.com) in preverita, ali je med vama simpatija.

💜 Koraki do uspeha - Kupid ti predstavi, kaj moraš narediti, da boš pri iskanju pravega partnerja čim bolj uspešen/a.

💜 In še veliko več! Registriraj se zdaj in odkrij vse premium funkcije.

Zakaj izbrati ona-on.com?

Zavedamo se, da je iskanje ljubezni in pravega partnerja lahko zahtevno. Zato smo razvili premium storitve, ki tvoje iskanje poenostavijo in pohitrijo. Zakaj moraš preizkusiti ona-on.com?

💚 Ker ti bo tvoj pomočnik Kupid pomagal na vsakem koraku uporabe ona-on.com. Lahko ga izkoristiš kot posredovalca ali mu le slediš po korakih in vzameš iskanje prave simpatije v svoje roke.

💚 Ker je ona-on.com v več kot 20 letih delovanja združil več kot 30 tisoč parov, kar dokazuje, da spletna aplikacija res deluje.

💚 Ker je ona-on.com trikrat nagrajen za najboljšo spletno aplikacijo v Sloveniji (dve nagradi za najboljšo namizno aplikacija (login) – prvak WebSi, 2021 & 2023 in ena nagrada za najboljšo mobilno aplikacijo – prvak WebSi, 2018).

💚 Ker te na ona-on.com čaka več kot 80 tisoč mesečno aktivnih uporabnikov, ki si tako kot ti želijo pravega partnerja.

💚 Ker lahko v pomladi vse premium ona-on.com storitve preizkušaš 24 ur popolnoma brezplačno!

Pomlad je pravi čas za začetek nove resne zveze. Od piknikov v parku do sprehodov ob sončnem zahodu ... obstaja nešteto načinov, kako uživati ​​spomladi s svojo posebno osebo.

Ne zamudi priložnosti, da to pomlad najdeš pravo ljubezen – registriraj se zdaj in začni svojo pot do pravega partnerja še danes.