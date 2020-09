Video: Gal Ancelj in Jan Lukanović Foto: Ana Kovač in Gregor Valančič/Sportida

Koronakriza je najbolj udarila v gostilniškem in turističnem sektorju. Mnogi so v tem času zaprli vrata svojih lokalov, nekateri pa z nestrpnostjo čakajo na spremembo. Eden izmed teh je tudi prevoznik Miran Štukelj iz Novega mesta, ki je že več kot 30 let zavezan svojim avtobusom. Najbolj uživa za volanom in na poti po svetu. A marca se mu je vse podrlo, turizem se je znašel v slepi ulici.

Tri mesece ni imel dela, danes pa je njegova branža še vedno v nehvaležnem položaju – ljudje se bojijo in strah je prinesel mrtvilo. Malo je izletov, kaj šele potovanj čez mejo.

Danes tako Miran z žalostjo pogleduje na svoj avtobus, ki bi ga že zdavnaj prodal in zaprl podjetje – a kaj, ko ga v tej situaciji ne bi nihče kupil. Poleg tega se mu je v poslu pred kratkim pridružila tudi hči in prav zaradi nje še vedno vztraja in sprejema prihodnost z novimi idejami.

"Moj največji strah je bil, da ne bomo več mogli odplačevati obveznosti, ki smo jih imeli, in bi s tem pripeljali firmo do stečaja."

Malo lažje sta v času karantene shajala dva obrtnika, ki sta v našem vsakdanjiku ključna mojstra za ureditev doma in popravilo naših električnih aparatov.

Serviser Evgen Nagode je svoj hobi iz mladosti prelevil v poklic, v katerem uživa že 26 let – popravilo električnih aparatov je njegova strast, in ko je moral spomladi kar naenkrat končati delo, je bil najprej šokiran. Na srečo pa je lahko delal v podjetjih, večinoma je popravljal klime, preostali čas pa je namenil predvsem urejanju opravil, ki so ga že dolgo čakala.

Še največ sreče je imel slikopleskar Klemen Žvokelj, ki je imel na srečo dovolj naročil za urejanje praznih hiš. Stika s strankami ni imel, delo pa je bilo popravljeno v roku in brez težav.

"Kar naenkrat smo ostali brez posla in brez zaslužka."

Če sta Evgen in Klemen kar se da dobro preživela zmanjšan obseg dela, se težave z likvidnostjo pri Miranu povečujejo iz dneva v dan. In tako bo ostalo, dokler ne bo spet zagnal motor svojega avtobusa.

Najbolj zanimiva "korona" izkušnja? Ko se je stranka zaradi njih preselila kar v avtodom - da so lahko v miru prepleskali celo hišo.

"Zima je za nas mrtva sezona, in ko je prišla pomlad, smo računali, da bomo začeli delati. Pa se je pojavila ta pandemija in stornacije. Kar naenkrat smo ostali brez posla in brez zaslužka."

Tako so šli najprej vsi prihranki. Krediti pa ostajajo. Najhitrejša rešitev, da bi lahko premostili težave z likvidnostjo, bi bil kakšen hiter limit na banki ali ugoden bančni kredit.

Kar 57 % podjetnikov pravi, da je epidemija na njihovo poslovanje močno vplivala. Največ sprememb so vprašani opazili pri številu naročil (66 %), težavah z likvidnostjo (39 %), plačilni disciplini strank (30 %) in težavah z dobavo materialov (28 %).

Kako naprej?

Klemen in Evgen na prihodnost gledata z optimizmom, saj jima dela ne zmanjkuje. O digitalizaciji poslovanja ne razmišljata, saj sta zadovoljna. Dela je še preveč, v šali pove Klemen, ki bi sicer z veseljem svoje storitve oglaševal tudi prek spletnih platform, ampak se boji, da potem ne bi več zmogel vsega dela.

Podobno razmišlja tudi serviser Evgen, ki pa si pušča odprta vrata v prihodnosti tudi za drugačen način plačevanja. Da bi k strankam prišel kar s POS-terminalom in bi jim tako omogočil brezstično plačevanje. To bi bila prava posebnost v njegovi branži, saj ne pozna nobenega obrtnika, ki bi to ponujal.

Malo več sodobnih poslovnih prijemov bo moral uporabiti Miran. Turizem se spreminja, in če smo še lani množično dopustovali na vseh koncih sveta, je danes prisiljen razmišljati o drugačni ponudbi. Butični turizem je prihodnost, ki jo bosta razvijala skupaj s hčerko. Novo ponudbo s pretežno domačimi destinacijami bi predstavila tudi prek spleta, kjer bi svojim strankam omogočila tudi spletne rezervacije in plačila. Do zdaj je to potekalo večinoma prek telefona.

