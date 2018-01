Že šestletniki zaradi preobremenjenosti razmišljajo o samomoru #video

Nekateri starši svoje dvoletnike vozijo na različne tečaje. Od baleta, angleščine do bralnih uric in športa. Vse to z željo, da koristijo otroku. Pa je res tako?

"Po mojih izkušnjah je starše strah, da bi bilo otroku dolgčas. Zaradi tega ima potem otrok preveliko dejavnosti za svojo starost, to pa vodi do različnih težav. Za otroka je seveda dobro, da mu je kdaj tudi dolgčas. Prav je tudi, da mu damo prosti čas, ko se lahko igra. V tem času tudi raziskuje sebe, je ustvarjalen," je razložila psihologinja Anja Vedečnik.

Po njenih besedah sta bistvenega pomena pogovor med staršem in otrokom ter skupna odločitev, katero dejavnost si želi obiskovati. "Ravno tu so težave. Starši se velikokrat odločijo za kakšno dejavnost, ne da bi otroka o njej vprašali," je dejala Vedečnikova.

Za otroka si je treba vzeti kakovosten čas

V zadnjem času tudi zelo mladi otroci razmišljajo o samomoru. Vas kdaj kdo šokira z izpovedjo, da razmišlja o samomoru?

"Čustveno-vedenjske motnje so v današnjem času zelo pogoste. Največji razlog ni neposredni pritisk šole in učni uspeh. Prej omenjeni posledici sta bolj posledica, da ima otrok zaradi slabših ocen težave doma in to je začaran krog, iz katerega ne znajo izstopiti," je dejala.

"Starši se morajo zavedati, da so otrokova primarna celica in imajo največji vpliv na otroka," pravi.

"Za otroka si je treba vzeti čast. Kakovosten čas. Razlika je, ali greste na sprehod z otrokom in zraven govorite po telefonu ali pa se mu posvetite," je ključ, da bodo naši otroci odrasli v zdrave posameznike, razkrila Vedečnikova.