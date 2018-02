Zaročenka Jakova Faka: Doma govorimo hrvaško, v javnosti slovensko

Samo partnerji in partnerice vrhunskih športnikov vedo, kakšne so sladkosti in izzivi življenja z ljudmi takega formata, preostali lahko le sklepamo in predvidevamo. Življenje s športnim asom dobro pozna tudi Matea Korenić, zaročenka biatlonca Jakova Faka, ki je na olimpijskih igrah v Pjongčangu osvojil svojo drugo olimpijsko medaljo, prvo za Slovenijo.