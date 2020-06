Teodorina napoved za poletje 2020

Oglasno sporočilo

Kaj lahko pričakujemo od letošnjega poletja? Pripravite se na spremembe. Za številne je poletje najljubši čas, kljub pomladnim zapletom in raznim prepovedim pa bo vseeno poletje nekoliko barvito in simpatično. Napoved je pripravila priznana astrologinja Teodora s Kosmike, znana tudi s TV ekranov, tukaj si lahko pogledate, kako je že pred volitvami napovedala politične dogodke, ki smo jim bili priča prav pred kratkim.

To poletje bomo z odločnim korakom stopali naprej, saj je že čas, da se življenje začne odvijati. Morda v začetku junija še ne bomo točno vedeli, kako se bo naše življenje obrnilo, vendar bomo odgovor na to dobili že zadnji teden junija, ves julij in avgust, ko nas bo Mars iz Ovna polnil z zanosom, močjo, elanom in strastjo.

Pa poglejmo, kaj čaka v tem poletju astrološka znamenja

Nekatera znamenja, predvsem ognjena (Oven, Lev, Strelec), se bodo sprostila tudi preko vsake mere, v pričakovanju, da se bodo stvari razvile in razrešile same. Zato vam svetujem, da zamenjate službo ali se sprijaznite s situacijo, ki vam ni všeč, vendar pa vam prinaša finančne koristi. Na področju fizičnega zdravja se boste soočali s težavami, za katere ste mislili, da ne obstajajo. Disciplina in red v dnevnem ritmu lahko ogromno prispevata k pozitivnim spremembam.

Pri Ovnih bodo v službi zadeve potekale precej predvidljivo. Pazite le, da ne pridete v spor z avtoritetami. V ljubezni bo pihal nestabilen veter, veliko vlogo pri tem bodo igrala čustva.

Levi se boste znašli v čudnem položaju, kar bo prinašalo kratke stike. S financami bo šlo v poletnem času dovolj dobro.

Strelci se boste srečevali s spremembo službe, krajem bivanja, družbenim statusom ali pomanjkanjem denarja.

Za zemeljska znamenja (Bik, Devica, Kozorog) velja, da bodo sprejemala prave odločitve, ki ne bodo lahke, vendar bodo konstruktivne. Samski ali vezani se bodo zaljubili v mlajšo ali starejšo osebo, učne lekcije pa se bodo dogajale preko spoznavanja lastnih potreb.

Poletni meseci bodo za Bike kar ugodni, saj vam bo Uran, ki je v vašem znamenju, omogočil, da boste prejemali lastne odločitve in precej hitro. Vaš pogled bo obrnjen v prihodnost, partnerstva vseh vrst se bodo ugodno razvijala.

Tempo vsakodnevnega življenja se bo pri Devicah dvignil, veliko bo tudi prilagajanja in skrbi za druge. V partnerstvu neke velike vznesenosti ne bo, boste pa občutili razumevanje.

V ljubezenskih zadevah pri Kozorogih se bo vpletal Uran iz znamenja Bika, zlasti v nekih priložnostih, ki vam lahko zmešajo glavo. Veliko bo razmišljanja, kaj narediti z denarjem, saj tokovi ne bodo slabi. Telesna dejavnost vam bo zelo koristila, tako bo prišlo do duševne sprostitve.

Kardinalno spreminjanje na vseh področjih življenja čaka zračna znamenja (Dvojčka, Tehtnica, Vodnar). Počutili se bodo kot na vrtiljaku, ki se vrti in vrti. Ne bodo vedeli, kdaj se bo ustavil, ker roko na gumbu drži Saturn in samo on odloča, kdaj je čas za ustavitev. Iskanje lastne identitete in soočanje z realnostjo življenja bo terjalo od vseh veliko naporov, ki bodo zaznamovali obdobje Saturna v Kozorogu.

Ker ste Dvojčki prilagodljivi, ne bo večjih težav s spreminjanjem nalog. Ne zanemarite rekreacije, saj vam prinaša večjo učinkovitost. Po začetnih zakonskih nemirih se bodo do konca poletja stvari umirile.

Tehtnice lahko obupate, lahko se sprašujete, kaj zdaj, lahko pa se nalog lotite mirno. Ljubezenski odnosi se postavljajo na višjo raven. Ne glede na moč svojih prepričanj ne bodite tako trdni, da bi okolici vsiljevali način življenja.

Precej spremenljivih energij bo spremljalo Vodnarje. Lahko se boste odločali med jaz in ostali. Vsekakor je treba počakati z naložbami. Vprašanje dom ali služba se bo pojavljalo celo poletje.

Če bodo stopili na pravo pot, se šele takrat lahko vodna znamenja (Rak, Škorpijon, Ribi) osredotočijo na to, kar morajo storiti, pri tem jim bo tudi vpliv Saturna pomagal. Molčanja in čakanja, da se dogodki kar sami odvijejo, ne bo. Bodite torej odprti, praktični, iznajdljivi in predvsem iskreni. Potrebne korake nadaljujete previdno in premišljeno.

Sentiment in zanikanje, oba značilna za Rake, ne bosta dobri možnosti. Prevelike želje vas lahko zapeljejo v hitenje in spregledali boste lahko kaj pomembnega. Aktivirajte se, športna dejavnost vas lahko izvleče iz marsičesa. Pri financah boste hoteli držati vse pod nadzorom, pa ne bo šlo.

Zelo dinamično poletje čaka Škorpijone, v ospredju bo razcvet ustvarjalnosti, športa, zabave, radosti. V partnerstvu bo malce drugače, a vseeno ne bo nič hudega. Pazite le na kilograme!

V dneh okoli mrkov se pri Ribah lahko drama močno razplamti. V finančnem smislu boste morali biti bolj resni, saj vas bo pri poslih zmotila lahkomiselnost. Dejavno preživljanje dopusta je krasno, vprašanje pa bo, ali se bo s tem strinjalo tudi vaše telo.

Naročnik oglasnega sporočila je Kosmika.