Tako je lahko dober namen podprt z 21 tisoč evri

Jure Košir, ambasador projekta #vednopodpiraj dober namen; Bogdan Gabrovec, predsednik OKS – ZŠZ, Ruža Tomić Fontana, glavna direktorica Coca-Cole HBC za Hrvaško, Bosno in Hercegovino in Slovenijo; Anita Ogulin, predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje, Tilen Genov iz društva Morigenos. Foto: Matic Kremžar

Družba Coca-Cola je pod okriljem akcije #vednopodpiraj dober namen trem projektom s področij športa, okolja in skupnosti namenila donacijo v skupni vrednosti 21 tisoč evrov. Akcija s to značko se bo sicer nadaljevala vse leto.

Potrošniki so z glasovanjem izbrali nosilce zmagovalnih projektov, to so društvo Morigenos, Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje (Botrstvo) in Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez. Vsak je prejel donacijo sedem tisoč evrov.

"Vsaka uspešna zgodba se začne z dobrim namenom"

Akcija #vednopodpiraj dober namen je namenjena ozaveščanju slovenskih potrošnikov o nekaterih ključnih družbenih in okoljskih temah. O akciji je Ruža Tomić Fontana, glavna direktorica Coca-Cole HBC za Hrvaško, Bosno in Hercegovino in Slovenijo poudarila: "Zadevamo se, da se vsaka uspešna zgodba začne z dobrim namenom."

Ob tem so izbrali projekte, ki so skladni z njihovimi cilji na področju varovanja okolja in skrbi za skupnost, ter povabili potrošnike, da povedo, kateri od teh lokalnih projektov si zaslužijo podporo, pri čemer so dodali: "Verjamemo, da bo vsak od zmagovalnih projektov izboljšal življenje ljudi ali pozitivno vplival na okolje v Sloveniji."

Ruža Tomić Fontana pravi, da se vsaka uspešna zgodba začne z dobrim namenom. Foto: Matic Kremžar

Jure Košir: To je zmaga tudi zame

Ob predaji donacije je sodeloval tudi ambasador akcije #vednopodpiraj dober namen, eden od najuspešnejših slovenskih alpskih smučarjev, Jure Košir, ki je o akciji povedal, da zadeva področja, ki so mu blizu, zato želi pomagati po svojih najboljših močeh.

"Ljudje v športnikih pogosto iščejo svoje vzornike in če s svojo pojavnostjo pripomorem k večjemu odzivu Slovencev in jih spodbudim k sodelovanju, je to zame osebna in tudi za akcijo velika zmaga."

Košir: "Če s svojo pojavnostjo prispevam k večjemu odzivu Slovencev, je to zame osebna in tudi za samo akcijo velika zmaga." Foto: Matic Kremžar

V okviru akcije #vednopodpiraj dober namen so slovenski potrošniki glasovali za projekte, ki si zaslužijo podporo družbe Coca-Cola v Sloveniji.

Največje število glasov so prejeli društvo Morigenos za projekt raziskovanja delfinov v slovenskem morju, Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje za dijaški sklad projekta Botrstvo ter Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez za štipendije mladim športnikom.

Coca-Cola bo izbranim projektom skozi leto 2019 darovala sredstva v treh fazah. Poleg današnje donacije bodo zmagovalci prejeli še dve, in sicer v začetku junija in konec julija.