Spletna ljubezen v času korone: na ONA-ON.COM v 2020 rekordnih 1.912 novih parov

Spletni zmenki so v letu, zaznamovanem s koronavirusom, rekordno narasli. Na največjem slovenskem spoznavnem servisu ONA-ON.COM so letos dosegli rekordno rast prav vseh številk uporabe servisa.

Letos se je registriralo več kot 68 tisoč novih uporabnikov, skupno je tako registriranih več kot 195 tisoč uporabnikov. Uporabniki so skupno objavili več kot 175 tisoč fotografij in k njim napisali več kot 121 tisoč komentarjev.

V 2020 so na ona-on.com švigale iskrice

Uporabniki ona-on.com so si več kot 65.400.000-krat ogledali profile in poslali skoraj 14 milijonov sporočil. Naklonjenost so si izkazovali tudi z več kot 2,2 milijona poslanih vprašanj za šanse GO?, 1,7 milijona dodanih simpatij in 2,5 milijona vabil na zmenek.

Željni ljubezni in spoznavanja so preizkusili tudi novost na ona-on.com - Avdio Video zmenke. Opravili so več kot 21.800 sekund avdio- in videopogovorov (od septembra 2020), v katerih so lahko simpatije varno spoznavali in se hkrati povezali globlje kot le z dopisovanjem.

In kar je celotna misija spoznavnega servisa ona-on.com: z razlogom "Spoznal/-a sem partnerja, ne potrebujem vas več" se je poslovilo 3.824 uporabnikov, kar pomeni rekordnih 1.912 novih parov.

Najbolj vroča ONA in ON v letu 2020 sta …

Moško oko je letos največkrat pritegnila 46-letna zelenooka Ljubljančanka. Blondinka, ki ima objavljeni dve privlačni in zapeljivi fotografiji, se v prostem času najraje druži s prijatelji, bere ter se ukvarja s plesom in športom.

Zelo rada raziskuje bližnje in oddaljene kotičke na potovanjih, zna pa tudi uživati v gledanju filmov na domačem kavču. Ima jasno predstavo, česa si od partnerja želi, in zase pravi, da živi tukaj in zdaj, zato zna uživati življenje.

Najbolj priljubljen med dekleti je bil v letu 2020 48-letni rjavooki ljubitelj živali iz Krškega. Rjavolasec ima objavljenih pet privlačnih fotografij, ki ga prikazujejo pri različnih aktivnostih. Sicer je naklonjen motornim športom in aktivnostim v naravi, zelo ga zanimata tudi glasba in umetnost.

