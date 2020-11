Po čem spoznaš strelca?

Oglasno sporočilo

Ljudje, ki so rojeni s Soncem v Strelcu (so strelci po horoskopu, rojeni med 21. 11. in 21. 12.; datumi se od leta do leta lahko malo razlikujejo), so rojeni pustolovci, vedno lačni znanja, ki pa ga pridobivajo skoraj izključno z lastnimi izkušnjami. Če jim spodleti, je to zanje del izkušnje, niso obremenjeni z zmagami in porazi.

Po čem ga spoznamo? Večina bo rekla, da po tem, da znajo na najbolj neprimeren način povedati resnico v najbolj neprimernem trenutku! So popolnoma neobremenjeni s predsodki in pričakovanji, pa tudi pravila niso ravno njihova najljubša stvar. Zato zamujanje, nenavadne spremembe načrtov in nepredvideni "ovinki" zanje niso nič kaj nenavadnega. Če se počutijo utesnjene, postanejo nemirni in živčni.

Kaj pa čas Strelca prinaša tebi?

Velja za vse horoskopske znake.

Kot sem omenila že na začetku, je dobra novica predvsem optimizem, pa tudi prilagodljivost nam bo prav prišla. Lažje bomo našli način, da kljub omejitvam vsaj nekoliko nahranimo svojo radovednost.

Vendar se pri tistih, ki že zdaj težko prenašate prepovedi in omejitve, lahko pojavi poslabšanje počutja v obliki nemira in v nekaterih primerih celo destruktivnih, agresivnih teženj. Zelo pomembno je, da bomo svojo energijo usmerjali v možnosti, ki jih imamo, namesto da bi obupavali nad tem, kaj vse je prepovedano in nemogoče.

Čas Strelca podpira dobre ideje, a podpira tudi nagnjenost k tveganju, kar bo za nekatere lahko neugodno. Vse je seveda odvisno od tvojega osebnega horoskopa. Če ga morda za letos nimaš, v letu 2021 ne ponovi te napake. Odloči se za pametno naložbo v svojo prihodnost in si daj izračunati svoj osebni horoskop.

Teodora s Kosmike, profesionalna astrologinja Zakaj je osebni horoskop boljši od splošnih?

Horoskop iz gibanja planetov razbere vse o vseh. A usoda vsakega človeka je dana z njegovim rojstnim datumom, zato tudi profesionalni osebni horoskop izračunamo za vsakega človeka posebej.

Predlagam, da se pripraviš na leto 2021.

Naroči si svoj osebni horoskop z natančnimi datumi in razlagami vseh pomembnejših dogodkov, ki te čakajo v letu 2021. Samo novembra z 10-odstotnim popustom!





Naročnik oglasnega sporočila je 12Media, d. o. o.