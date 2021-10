Par, ki je v odprti zvezi: "Tjaša je moja žena, preostale so punce"

"Najina ljubezen drug do drugega ni vprašljiva, prav tako ne najina ljubezen do sina," zatrjujeta mlada zakonca, ki imata razmerja tudi z drugimi ljudmi.

Tjaša in Jan Kreuzer sta mlad zakonski par, ki se je odločil, da je v skupnem življenju prostor tudi za druge intimne odnose. "To se je zgodilo popolnoma organsko. Prej nisva nikoli razmišljala o tem ali si zadala cilja, da bova nekoč odprta. To sva začutila skozi osebno rast," je v oddaji Dobro jutro na Planetu pojasnila Tjaša.

Ob zakonski je on še v štirih zvezah, ona še v eni

"Že kakšno leto sva bila v intenzivnem procesu samospoznavanja in osvobajanja, potem pa je nekoč prišla beseda na to. V teoriji sva to razdelala že veliko prej, preden sva bila tudi v praksi z drugimi," je povedal Jan, ki ima trenutno ob Tjaši razmerje s še štirimi ženskami. "Tjaša je žena, preostale so punce," je pristavil.

Tjaša ob Janu trenutno vzdržuje še en odnos. "Izogibam se oznakam 'punca', 'fant', 'prijatelj' ali karkoli," je pojasnila, "temu rečem preprosto odnos".

Foto: zajem zaslona/Planet TV

Pred štirimi meseci se jima je rodil sin Svit, ki ga pred drugimi ljudmi, s katerimi se zapleteta, nikakor ne skrivata. "Zelo paziva, s kom se zapleteva. Če ti ljudje ne bi sprejeli vseh najinih delov, tudi ne bi bili najini partnerji," je dejal Jan, Tjaša pa dodala: "Najina ljubezen drug do drugega ni vprašljiva, prav tako ne najina ljubezen do sina. Če tega kdo ne more sprejeti, to razumeva in odnosa ne nadaljujeva."

Ne gre le za seks

Njuna razmerja z drugimi niso nujno le fizična. "Želiva si čustvene navezave," je poudarila Tjaša, "lahko gre tudi samo za spolnost, s tem ni nič narobe, a najbolj nama je pomemben čustveni del odnosa."

Tudi v njuni zvezi pride do ljubosumja enega ali drugega, a to razrešujeta s pogovorom. "Ugotovila sva, da ljubosumje največ pove o tebi, ne o partnerju," je dejal Jan, "če v neki situaciji občutiš ljubosumje, je očitno v tebi nekaj, kar moraš razrešiti. Poglobiti se moraš vase in to raziskati. Seveda pa pomaga, da se o tem pogovoriš tudi s partnerjem in vidiš, kaj je resnica."

