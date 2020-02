Od glave do peta: popolno razvajanje za dame

Bliža se tisti dan v letu, ko bodo ženske lahko vsaj za en dan brez slabe vesti izpustile vse zoprne obveznosti in se prepustile razvajanju. Pomagajte jim, da bo njihov 8. marec še slajši.

Kateri svoji ženski boste letos narisali nasmeh na obrazu? Foto: Getty Images

Najboljše sporočilo, ki ga lahko ženska dobi za dan žena, je potrditev, da je ljubljena in spoštovana. Zato izberite darilo, ki ji bo vzbudilo takšne občutke in ob katerem bo vedela, koliko vam pomeni.

Žena, dekle, prijateljica, sodelavka, mama, sestra, teta, najljubša prodajalka ali naključna mimoidoča – ne glede na to, kateri boste letos podarili nekaj svoje pozornosti, naredite to z nasmehom in z globokim poklonom.

Zavijte v najbližje prodajno mesto Petrol, kjer boste lahko izbrali pravo darilo za svojo damo. Izbirate lahko namreč med različnimi darilnimi boni DONUM. V edinstveni knjižici darilnih bonov boste nedvomno našli darilo, ki ji bo narisalo največji nasmeh na obrazu.

Da bo izbira še lažja, smo za vas pripravili nekaj idej, ki bodo zagotovo požele uspeh.

Za prijateljice: podarite svoji najljubši ženski klapi zabavno razvajanje. Foto: Getty Images

Podarite ji sprostitev

Neverjetno hiter življenjski tempo, razpetost med družino, službo in prostim časom, marsikatera ženska ima polno glavo skrbi in dela. Čas zase je zato najbolj dragocen dar, ki ji ga lahko podarite. In prav dan žena je pravi dan, da ji to tudi uresničite.

V knjižici darilnih bonov DONUM lahko izbirate med različnimi wellness storitvami, negami in razvajanji z veliko začetnico.

Omogočite ji tako razvajanje v Termah Krka ali kopanje v Termah Olimia, kjer lahko uživate v dvoje. Podarite ji še zadnje trenutke zime v Termah Zreče ali pa darilni bon za masaže.

Sprostitev s kančkom adrenalina

Če je vaša dama bolj športni tip ženske, ki se ne znajde najbolje v objemu sprostitvenih centrov, potem predlagamo, da jo presenetite z bonom za aktivno doživetje na Krvavcu ali na smučišču Cerkno.

Se sprošča z adrenalinskimi podvigi? Potem sta bon za zipline ali polet z jadralnim padalom zadetek v polno.

In ko se bo nadihala svežega zraka, ji omogočite še unikatno kulinarično izkušnjo. Da, darilni boni DONUM ponujajo bogato izbiro slastnih gostilniških pustolovščin. Izberite takšno, ki bo najbolj navdušila njene brbončice.

Sprostitev ob smehu! Poiščite pravi način z boni na Petrolu. Foto: Getty Images

Naj bo nasmejano!

Ni boljše sprostitve od konkretne doze smeha. Saj veste – takšne, po kateri vas bolijo vse smejalne mišice. Zagotovite ji pristno smejalno terapijo z boni za Špas teater ali SiTi Teater.

Cvetje je vedno prava izbira

Namesto bona pa lahko na Petrolu kupite tudi sveže cvetje – polepšajte ji dan z vrtnico, tulipani oziroma rožo, ki ji je najbolj pri srcu. Cvetje je vedno dobra izbira, v družbi čokoladnih pralinejev pa bo njen nasmeh še slajši.